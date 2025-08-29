Монтана взе трите точки при домакинството си на Добруджа

Монтана надделя в домакинството си срещу Добруджа с минималното 1:0 на старта на седмия кръг в efbet Лига.

Авторът на единственото попадение на стадион "Огоста" бе Борис Димитров, който се разписа от дузпа в шестата минута. И двата тима завършиха с по 10 души, след като първо Кристофър Ачемпонг от Монтана бе изгонен в заключителните секунди на първото полувреме, а през втората част капитанът на добричлии Андриан Димитров също напусна преждевременно терена с директен червен картон. Тимът от Северозапада вече е седми с 8 точки, докато Добруджа остава девети с 6.

Двубоят на „Огоста“ започна кошмарно за гостите. В 5-ата минута Здравко Серафимов подари топката на домакините, Уртадо фаулира Димитров и реферът Геро Писков посочи бялата точка. Потърпевшият нападател бе безмилостен – 1:0 в 6-ата минута.

В 30-ата минута грешка на Костадин Илиев изведе Ивайло Михайлов сам срещу Васил Симеонов, който обаче спаси удара. В 41-ата минута Борис Димитров подаде към Александър Тодоров, но халфът прати топката високо над вратата от чиста позиция.

Напрежението ескалира в добавеното време на първата част. Кристофър Ачемпонг влезе с бутоните в главата на Милчо Ангелов и получи директен червен картон.

След почивката гостите от Добрич имаха шанс да изравнят, но Симеонов отрази изстрел на Ангелов. В 60-ата минута Румен Руменов стреля от движение, но не намери очертанията на вратата.

В 85-ата минута и редиците на гостите намаляха – капитанът Андриан Димитров удари без топка Мартин Михайлов и също бе изгонен с директен червен картон.

В заключителните минути Михайлов можеше да удвои, но ударът му с глава мина покрай целта. Така Монтана записа втора поредна победа, а Добруджа инкасира трета поредна загуба.

МОНТАНА - ДОБРУДЖА 1:0

1:0 Борис Димитров 6' - дузпа

Монтана: 30. Васил Симеонов (К), 15. Кристофър Ачемпонг, 5. Мартин Михайлов, 18. Костадин Илиев, 25. Соломон Джеймс, 23. Антон Тунгаров (88' - 2. Джоел Берхане), 3. Илиас Илиадис, 24. Калоян Стрински (70' - 8. Петър Атанасов), 7. Борис Димитров (57' - 9. Филип Ежике), 10. Александър Тодоров (60' - 4. Никола Борисов), 17. Иван Коконов (88' - 20. Ариан Маршуля)

Старши треньор: Анатоли Нанков

Добруджа: 13 Галин Григоров, 15. Богдан Костов, 22. Джонатан Уртадо (46' - 3. Димитър Пиргов), 28. Здравко Серафимов (27' - 98. Ивайло Михайлов), 37. Венцислав Керчев, 20. Айкут Рамадан, 7. Антон Иванов (86' - 30. Алмин Куртович), 8. Лукас Кардозо (46' - 10. Румен Руменов), 9. Милчо Ангелов, 31. Андриан Димитров (К), 35. Ди Матео Ловрик (68' - 88. Красиан Колев)

Старши треньор: Атанас Атанасов