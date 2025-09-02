Джесика Пегула е първата полуфиналистка на US Open

Американската тенис звезда Джесика Пегула се превърна в първата полуфиналистка на Откритото първенство на САЩ по тенис. Четвъртата в световната ранглиста не остави никакви шансове на чехкинята Барбора Крейчикова, като я победи категорично с 6:3, 6:3 в двубой, продължил едва 87 минути.

Още от самото начало на срещата на кортовете във Флашинг Медоус, Пегула наложи темпото и бързо си осигури комфортна преднина от 4:1 във всеки от сетовете. Макар Крейчикова да успяваше да върне един пробив и да намали изоставането си, американката не се поколеба и веднага възстановяваше контрола, затваряйки и двата сета по идентичен начин.

Този успех затвърждава амбициите на Пегула, която миналата година достигна до финалната фаза на турнира в Ню Йорк. Сега тя ще се изправи срещу победителката от интригуващия сблъсък между световната номер 1 Арина Сабаленка и чехкинята Маркета Вондроушова, като залогът е място на големия финал.