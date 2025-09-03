Новини
Новак Джокович: Ще се опитам да разваля плановете на повечето хора

На полуфиналите Джокович ще играе срещу испанеца Карлос Алкарас

3 Септември, 2025 17:45 642 7

На полуфиналите Джокович ще играе срещу испанеца Карлос Алкарас

Новак Джокович: Ще се опитам да разваля плановете на повечето хора - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сръбският тенисист Новак Джокович коментира победата си над американеца Тейлър Фриц на четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ. 38-годишният сърбин спечели в четири сета - 6:3, 7:5, 3:6, 6:4. Джокович е постигал успехи във всичките 11 мача срещу Фриц в кариерата си.

„Невероятно напрегнат мач. Това беше мач, който всеки можеше да спечели. Имах късмета да спася няколко решаващи точки за пробив във втория сет. Мисля, че той игра по-добре през по-голямата част от втория и третия сет. В мачове като този няколко точки решават всичко“, цитира пресслужбата на ATP думите на Джокович.

На полуфиналите на Джокович ще играе срещу испанеца Карлос Алкарас, който елиминира Иржи Лехечка от Чехия – 6:4, 6:2, 6:4.

Сърбинът призна, че очаква да развали плановете на всички, които чакат мача между италианеца Яник Синер и испанеца Карлос Алкарас на финала:

„Знаем, че това са двамата най-добри играчи в света. Вероятно всички чакат финала между тях. Ще се опитам да разваля плановете на повечето хора“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Политика

    8 0 Отговор
    Джокович прилича на един световен лидер, сам против всички е, не се предава и търси справедливост. Щом американците не го харесват, значи си върши работата добре.

    17:51 03.09.2025

  • 2 дръм-пир

    0 4 Отговор
    Много му е тежък жребия и е далеч от алкарас.има шанс единственно ако днес падне тавана и синер загуби или на полуфинала синер загуби от де миньор или Али ачиме!Видя се ,че тези номера с контузии и вратни болки са артистизъм!Вероятно алкарас ще го отнесе като-куцо пиле домат и той пак....ще е контузен като синер срещу алкарас в синсинати!Единственно финала не ми е ясен имам "очакване" за вси без двамата италиянци.......основен фаворит е алкарас!Ако бях комарджия нямаше да засичам финала и щях да чакам алкарас ,но ще сложа ако синер отиде до финала!По играта имам очакване синер да не отиде на финал!

    17:59 03.09.2025

  • 3 Железен

    4 0 Отговор
    пожелавам му успех

    18:01 03.09.2025

  • 4 Тото сваля палтото

    6 0 Отговор
    Джоката не се хаби напразно, щом казва нещо, ще стане..

    18:03 03.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 вен серемос

    6 0 Отговор
    Ноле зад тебе сме .Целият свят!! Изключение правят СОЩ/съединени овчарски щати/,чаф-.;утите, жълтопаветниците-български пудели!!!ПОБЕДИ!!! Размажи ги пуделите!!!

    18:18 03.09.2025

  • 7 калина /алена

    5 0 Отговор
    За Джокович! Размажи СОЩ/къединените овчарски щати/,българските пудели, Урсула/Мърсула и другите мисирки/и мисироци.Нещастници!!!

    18:22 03.09.2025

