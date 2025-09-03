Новак Джокович: Ще се опитам да разваля плановете на повечето хора

Сръбският тенисист Новак Джокович коментира победата си над американеца Тейлър Фриц на четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ. 38-годишният сърбин спечели в четири сета - 6:3, 7:5, 3:6, 6:4. Джокович е постигал успехи във всичките 11 мача срещу Фриц в кариерата си.
„Невероятно напрегнат мач. Това беше мач, който всеки можеше да спечели. Имах късмета да спася няколко решаващи точки за пробив във втория сет. Мисля, че той игра по-добре през по-голямата част от втория и третия сет. В мачове като този няколко точки решават всичко“, цитира пресслужбата на ATP думите на Джокович.
Carlos Alcaraz and possibly Jannik Sinner still stand in the way of Novak Djokovic. pic.twitter.com/BQ8FJobiwG
— US Open Tennis (@usopen) September 3, 2025
На полуфиналите на Джокович ще играе срещу испанеца Карлос Алкарас, който елиминира Иржи Лехечка от Чехия – 6:4, 6:2, 6:4.
Сърбинът призна, че очаква да развали плановете на всички, които чакат мача между италианеца Яник Синер и испанеца Карлос Алкарас на финала:
„Знаем, че това са двамата най-добри играчи в света. Вероятно всички чакат финала между тях. Ще се опитам да разваля плановете на повечето хора“.
