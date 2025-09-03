Новини
Гришо тренира с 14-годишен талант със Синдром на Даун

3 Септември, 2025 20:59 694 2

Пламен вече е носител на медали от редица турнири и вицешампион на европейското първенство за спортисти със Синдром на Даун

Гришо тренира с 14-годишен талант със Синдром на Даун - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се срещна и поигра днес в Хасково с 14-годишния талант със синдром на Даун - Пламен Павлов.

Димитров, който в момента се възстановява от контузия, е в родния си град заради ангажименти с благотворителната си фондация.

"Двама шампиони, един корт, една мечта. Днес имахме честта да сбъднем една детска мечта - срещата между Григор Димитров и Пламен Павлов - 14-годишен тенис талант със Синдром на Даун, който вдъхновява с отдадеността си към спорта.

Пламен вече е носител на медали от редица турнири и вицешампион на европейското първенство за спортисти със Синдром на Даун. С голяма амбиция и искрена усмивка той се срещна със своя идол, с когото споделиха уроци от живота и заедно изиграха вдъхновяващ мач на корта", съобщиха от Фондация "Григор Димитров" и публикуваха кратко клипче от срещата между двамата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Име

    0 1 Отговор
    Приятни сънища!

    21:22 03.09.2025

  • 2 Деца със СОП

    4 1 Отговор
    Похвално , браво на г-н Димитров, дано само да не е епизодично ,защото той е доста зает и сигурно няма да му остане време за редовни тренировки. По мои наблюдения тренъорите в България са всеотдайни и доста активни в работа си с децата, но за съжаление им липсва опит с деца със здравословни проблеми , не само Даун , но и други по-спрецифични проблеми като говорни нарушения , дислексия и т.н Тези деца трудно се отпускат да общуват с връстниците си , имат комплекси ,които им пречат и това е от съществено значение , когато се касае за екипна отборна игра като футбола на пример

    21:26 03.09.2025

