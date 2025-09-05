Ферари блести на "Монца": Хамилтън и Льоклер доминират в първата тренировка

Състезателният уикенд на легендарната писта "Монца" започна с истински фурор за отбора на "Ферари". Още в първата свободна тренировка, част от 16-ия кръг на шампионата във Формула 1, пилотите на Скудерията демонстрираха впечатляваща скорост и амбиция за победа пред страстната италианска публика.

Люис Хамилтън изригна с най-добро време – 1:20.117 минути, с което оглави класирането в началото на уикенда. Британецът показа завидна форма и даде сериозна заявка за предстоящите квалификации и състезание. Неговият съотборник Шарл Льоклер, любимецът на тифозите, остана само на 0,169 секунди зад Хамилтън. Монегаскът затвърди силната форма на "Ферари" и подсили надеждите на феновете за двойна победа на домашната писта.

Третата позиция в тренировката зае Карлос Сайнц от "Уилямс", който изостана с 0,533 секунди от лидера. Испанецът показа стабилно темпо и се нареди непосредствено пред четирикратния световен шампион Макс Верстапен от "Ред Бул", който остана четвърти.