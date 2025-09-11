Усман Дембеле с ново отличие

Френската футболна звезда Усман Дембеле официално откри сезона на престижните награди, след като бе удостоен с отличието „Златният Онз“ – ежегоден приз, връчван от авторитетното списание „Онз Мондиал“. Това признание се присъжда на най-изявения футболист в европейските клубни първенства за изминалия сезон, като победителят се определя чрез гласуване на читателите.

През кампания 2024/25 нападателят на Пари Сен Жермен впечатли футболната общественост с изключителните си постижения – цели пет трофея с парижкия гранд, внушителните 35 попадения и 16 асистенции в рамките на 53 мача във всички турнири. Тези резултати не останаха незабелязани и му осигуриха първото място в класацията, където Дембеле изпревари младата сензация Ламин Ямал с минимална разлика – 32,5% срещу 30% от гласовете. Двамата футболисти се очертават като основни претенденти и за най-голямото индивидуално отличие във футбола – „Златната топка“, чието име ще стане ясно на 22 септември.

Любопитен факт е, че „Златният Онз“ се връчва още от 1976 година, а рекордьор по брой спечелени награди е не кой да е, а легендарният Лионел Меси.