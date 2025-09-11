Новини
Рафиня избухна срещу Карло Анчелоти

11 Септември, 2025 09:06 879 0

Футболистът на Барселона открито изрази недоволството си

Рафиня избухна срещу Карло Анчелоти - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Буря се разрази в лагера на Барселона, след като бразилският национал Рафиня открито изрази недоволството си от решенията на Карло Анчелоти – настоящия селекционер на Бразилия и бивш треньор на Реал Мадрид. Причината за напрежението е натовареният график на крилото по време на световните квалификации в Южна Америка, който според него е бил прекомерен и несправедлив.

След изтощителните 80 минути на терена срещу Чили, Рафиня очакваше заслужена почивка. Вместо това, Анчелоти го хвърли в битката и срещу Боливия – мач, игран при сурови условия на голяма надморска височина и при ниски температури. Това решение на италианския специалист предизвика истински гняв у футболиста.

Журналистът Хоаким Пиера разкри, че Рафиня е останал не само разочарован, но и дълбоко засегнат от факта, че някои от водещите играчи на Реал Мадрид са били пощадени и не са получили толкова игрово време. Това поражда усещане за двойни стандарти и специално отношение към футболистите на "белия балет" за сметка на тези от Барселона.

Испанските и бразилските медии не спират да коментират възможността напрежението между Рафиня и Анчелоти да прерасне в открит конфликт, ако ситуацията не бъде овладяна навреме. От "Камп Ноу" все още няма официална реакция, но е очевидно, че подобни скандали могат да се отразят негативно както на формата, така и на психиката на бразилската звезда.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
