Фаровете на новата S-Class използват 50 хиляди диода и служат за много повече от осветяване

2 Февруари, 2026 10:46 482 9

  • mercedes-
  • s-class-
  • фарове-
  • светлини

От компанията обещават, че те могат да бъдат лесно поправяни

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

През изминалата седмица Mercedes-Benz официално представи обновената S-Class с това, което Щутгарт нарече най-мащабното обновяване в средата на цикъла в историята си. Флагманският седан се появи с нов дизайн, наподобяващ „звезди в очите“, и с невероятните 50 000 микро-LED диода по предната му част. Всеки отделен фар вече разполага с 25 000 пиксела с висока разделителна способност – цифра, която ефективно превръща S-Class в мобилен кинопроектор, способен да осветява пътя до 605 метра напред.

Механичните предимства на тази еволюция на „Digital Light“ надхвърлят суровите стойности на лумените. С преминаването към компактен микро-LED модул и централизирана контролен компютър, Mercedes е намалил теглото на фаровете с 25 процента, като едновременно с това е намалил наполовина енергопотреблението. Тази ефективност не е за сметка на производителността. Новата система предлага с 40 процента по-голямо осветително поле и дълги светлини, които могат да се въртят около насрещното движение, използвайки камера в реално време и навигационни данни.

Въпреки това, истинският трик е разширяването на пакета за проекция Digital Extra. S-Class вече може да прожектира предупреждения с висока разделителна способност директно върху асфалта, включително нов символ на снежинка, който се появява, когато сензорите засекат замръзнали температури на пътя. При пътни работи колата прожектира насочващи линии за „стеснена лента“, за да помогне на шофьорите да се ориентират в тесни строителни зони. Дори пристигането е хореографирано с нови анимирани светлинни подписи - „Digital Rain“ и „Star Wave“, които посрещат шофьора. Mercedes обещава по-лесно сглобяване с болтове, като се отказва от традиционните лепила, за да улесни подмяната на отделни лещи и вътрешни компоненти.

Освен осветлението, фейслифтът от 2026 година носи по-внушителна, с 20% по-голяма осветена решетка и обновен интериор с MBUX Superscreen с интегрирани AI асистенти. Под капака гамата остава изцяло електрифицирана, включително усъвършенстваният S 580 V8, който сега генерира около 530 к.с..


Оценка 2.3 от 3 гласа.
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 6135

    3 0 Отговор
    Ми най-добре да ми пусне да си гледам филмче докато карам вместо да ми осветява пътя.

    Коментиран от #6, #9

    10:51 02.02.2026

  • 2 Чавдар войвода

    3 0 Отговор
    Двигателят ще бъде ли за основен ремонт, преди първа смяна на маслото?!?

    10:51 02.02.2026

  • 3 2107

    2 1 Отговор
    Аз си карам с Н4 от дълги години и съм доволен...

    10:51 02.02.2026

  • 4 поКУРко

    1 1 Отговор
    Мерца е вече над 40% собственост на китайчетата! Вървят стремглаво надолу след Волво! Обаче Баламите за сега не свършват да си дават парите за това чупливо имитиращо нещо, но значително намаляват според последната статистика! БМВ 7 е европейско чудо и погреба завинаги китайския имитиращ продукт!

    10:57 02.02.2026

  • 5 Пепи

    1 0 Отговор
    Е такъв кич в S класа .Не че съм тръгнал да купувам сега веднага.

    10:57 02.02.2026

  • 7 голям смях

    0 0 Отговор
    важното е цената на фара да е колкото една дачия втора употреба

    11:01 02.02.2026

  • 8 Брачед

    1 0 Отговор
    Филмът Need for speed🤣

    11:01 02.02.2026

  • 9 Брачед

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "6135":

    Филмът Need for speed 🤣

    11:02 02.02.2026