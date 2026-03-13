Google Maps получи най-значителния си ъпдейт от десетилетие

Google официално пусна това, което инженерите наричат най-значителната промяна в Google Maps за повече от десетилетие. Актуализацията с набор от функции, известни като Immersive Navigation, превръща платформата от плосък 2D пътеводител в хиперреалистична 3D среда, проектирана да елиминира „пространствената обърканост“, която често се усеща при сложни маневри. Пускането започва днес в САЩ за Android, iOS и автомобилни платформи, включително Android Auto и Apple CarPlay.

В основата на актуализацията е нов рендеринг двигател, който обединява милиарди изображения от Street View и въздушни снимки, за да създаде реалистичен 3D свят. Едно от най-иновативните допълнения позволява на софтуера да прави небостъргачите и надлезите „прозрачни“, когато се приближавате към тях. Това дава на шофьорите рентгенова гледка към предстоящия им маршрут, като им гарантира, че могат да видят сложни промени в лентите или скрити улички, преди физически да стигнат до тях.

3D картата вече подчертава високоразделителни характеристики като конкретни ленти, пешеходни пътеки, светофари и знаци за спиране, имитирайки нивото на детайлност, което се намира в сензорите за автономно шофиране от висок клас.

Макар Maps отдавна да предлага алтернативни маршрути, сега ще обяснява „компромисите“. Ако пред вас се случи инцидент, системата може да предложи обходен маршрут, който технически е с три минути по-дълъг, но предлага безстресово пътуване в сравнение с трафика по магистралата, позволявайки на шофьора да избере спокойствие вместо скорост.

Вторият стълб на актуализацията е Ask Maps, интерфейс за разговори, задвижван от Gemini AI. Чрез анализиране на над 300 милиона местоположения и 500 милиона потребителски отзива, AI вече може да се справя с комплексно и многопластово планиране на пътувания.

Потребителите могат да въведат списък с дестинации – например тридневно пътуване до Гранд Каньон и околните паркове – и AI ще генерира логичен маршрут, ще предложи спирки въз основа на „съвети от вътрешни източници“ (като кои паркинги да се избягват) и ще предостави подробна информация за пътните такси.

Вместо да търсят „италиански ресторант“, потребителите вече могат да използват естествен език, например: „Приятелите ми ще се срещнат с мен след работа; намери място с уютна атмосфера и маса за четирима в 19:00 ч.“. След като препоръката бъде приета, приложението позволява директно резервиране на маса и възможност за споделяне на окончателния маршрут с група с едно докосване.

Докато визуалната Immersive Navigation понастоящем е достъпна само в САЩ, Ask Maps се пуска едновременно в САЩ и Индия. Очаква се функционалността за настолни компютри да последва скоро.