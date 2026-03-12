Новини
След копието на Bugatti Veyron, сега Dreame показа ултраскъпите си смартфони

След копието на Bugatti Veyron, сега Dreame показа ултраскъпите си смартфони

12 Март, 2026

Устройствата струват между 10 и 15 хиляди евро

След копието на Bugatti Veyron, сега Dreame показа ултраскъпите си смартфони - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Dreame Technology – марката, която някога беше синоним на висококачествени роботизирани прахосмукачки – официално разтърси световния пазар на потребителска електроника. На изложението AWE 2026 в Шанхай компанията представи обширна екосистема, която включва не само високопроизводителни смартфони, но и умни пръстени, екшън камери и дори предварителни проекти за електромобил.

Използвайки своя опит в областта на високоскоростните двигатели и навигацията, задвижвана от изкуствен интелект, Dreame се опитва да изгради „цялостна интелигентна екосистема за дома“, в която всяко устройство – от съдомиялната машина до смартфона – се захранва от единен AI хъб.

Сърцето на това ново начинание е собственият чип на Dreame, Chixiao 01. Докато лидерите в индустрията като Snapdragon X2 Elite осигуряват завидните 80 TOPS (трилиони операции в секунда) за задачи, свързани с изкуствен интелект, Dreame твърди, че новата му NPU архитектура достига зашеметяващите 200 TOPS.

Този чип не е само за маркетинг; той захранва изчислителната фотография и мултимодалните AI взаимодействия в реално време в цялата им мобилна гама. Изграден на базата на авангарден процес, той обещава трасиране на лъчи на ниво настолен компютър и може да обработва големи езикови модели на устройството, които традиционно изискват връзка с облака.

След копието на Bugatti Veyron, сега Dreame показа ултраскъпите си смартфони

Влизането на Dreame на пазара на смартфони следва две различни, високо ефективни пътеки. За мобилните фотографи Dreame представи флагман със сменяем 1-инчов сензорен модул.За разлика от предишните модулни опити, този модул е магнитен и работи безжично чрез ProSync Wi-Fi. Можете да монтирате 1-инчовия сензор на статив на няколко метра разстояние и да използвате дисплея на телефона като безжичен монитор, което ефективно позволява многоъгълно заснемане от едно устройство.

В противоположния край на спектъра е серията, която позиционира Dreame като конкурент на ултралуксозни марки като Vertu. Тези телефони са ръчно изработени от екип от над 100 дизайнери, с инкрустации от злато, скъпоценни камъни и традиционни техники от културното наследство. В зависимост от материалите, тези устройства се продават на цена между 70 000 и 100 000+ CNY (10 000–15 000 евро).

След копието на Bugatti Veyron, сега Dreame показа ултраскъпите си смартфони

Един от най-забележителните модели разполага с механичен часовник, интегриран в задната част на корпуса, което е пряко предизвикателство към производителите на луксозни часовници, които са се пробвали в мобилния сектор.

За да затвърди още повече репутацията си в областта на изображенията, Dreame пусна на пазара и Leaptic Cube, 8K екшън камера с минимален размер. Насочена пряко към DJI и GoPro, Cube използва 1/1,3-инчов сензор и предлага 155° ултрашироко заснемане. Нейната отличителна черта е модулността. Камерата може да се отделя от екрана за екстремни сценарии на монтаж, като поддържа 30-метрова безжична видео връзка с базата.

За да допълни личната екосистема, Dreame Haptic AI Smart Ring открадна шоуто на CES 2026 по-рано тази година. За разлика от пасивните тракери, този 2,5-милиметров пръстен използва тактилна обратна връзка с върха на пръста, за да „подскаже“ на потребителите за аномалии в здравето или входящи уведомления. Той работи в тандем с телефона и чипа Chixiao 01, за да осигури проактивно управление на здравето, а не само записване на данни.


