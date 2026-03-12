След копието на Bugatti Veyron, сега Dreame показа ултраскъпите си смартфони

Dreame Technology – марката, която някога беше синоним на висококачествени роботизирани прахосмукачки – официално разтърси световния пазар на потребителска електроника. На изложението AWE 2026 в Шанхай компанията представи обширна екосистема, която включва не само високопроизводителни смартфони, но и умни пръстени, екшън камери и дори предварителни проекти за електромобил.

Използвайки своя опит в областта на високоскоростните двигатели и навигацията, задвижвана от изкуствен интелект, Dreame се опитва да изгради „цялостна интелигентна екосистема за дома“, в която всяко устройство – от съдомиялната машина до смартфона – се захранва от единен AI хъб.

Сърцето на това ново начинание е собственият чип на Dreame, Chixiao 01. Докато лидерите в индустрията като Snapdragon X2 Elite осигуряват завидните 80 TOPS (трилиони операции в секунда) за задачи, свързани с изкуствен интелект, Dreame твърди, че новата му NPU архитектура достига зашеметяващите 200 TOPS.

Този чип не е само за маркетинг; той захранва изчислителната фотография и мултимодалните AI взаимодействия в реално време в цялата им мобилна гама. Изграден на базата на авангарден процес, той обещава трасиране на лъчи на ниво настолен компютър и може да обработва големи езикови модели на устройството, които традиционно изискват връзка с облака.

Влизането на Dreame на пазара на смартфони следва две различни, високо ефективни пътеки. За мобилните фотографи Dreame представи флагман със сменяем 1-инчов сензорен модул.За разлика от предишните модулни опити, този модул е магнитен и работи безжично чрез ProSync Wi-Fi. Можете да монтирате 1-инчовия сензор на статив на няколко метра разстояние и да използвате дисплея на телефона като безжичен монитор, което ефективно позволява многоъгълно заснемане от едно устройство.

В противоположния край на спектъра е серията, която позиционира Dreame като конкурент на ултралуксозни марки като Vertu. Тези телефони са ръчно изработени от екип от над 100 дизайнери, с инкрустации от злато, скъпоценни камъни и традиционни техники от културното наследство. В зависимост от материалите, тези устройства се продават на цена между 70 000 и 100 000+ CNY (10 000–15 000 евро).

Един от най-забележителните модели разполага с механичен часовник, интегриран в задната част на корпуса, което е пряко предизвикателство към производителите на луксозни часовници, които са се пробвали в мобилния сектор.

За да затвърди още повече репутацията си в областта на изображенията, Dreame пусна на пазара и Leaptic Cube, 8K екшън камера с минимален размер. Насочена пряко към DJI и GoPro, Cube използва 1/1,3-инчов сензор и предлага 155° ултрашироко заснемане. Нейната отличителна черта е модулността. Камерата може да се отделя от екрана за екстремни сценарии на монтаж, като поддържа 30-метрова безжична видео връзка с базата.

За да допълни личната екосистема, Dreame Haptic AI Smart Ring открадна шоуто на CES 2026 по-рано тази година. За разлика от пасивните тракери, този 2,5-милиметров пръстен използва тактилна обратна връзка с върха на пръста, за да „подскаже“ на потребителите за аномалии в здравето или входящи уведомления. Той работи в тандем с телефона и чипа Chixiao 01, за да осигури проактивно управление на здравето, а не само записване на данни.