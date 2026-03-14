Instagram се отказва от важна функция за защита на личните данни

В рядък отстъп от тенденцията в бранша към засилена защита на личните данни, Instagram потвърди, че официално ще преустанови поддръжката на криптиране от край до край (E2EE) за директните съобщения. Докато компанията-майка Meta от години обещава криптиране по подразбиране за цялото си семейство от приложения, тиха актуализация в Центъра за помощ на Instagram разкрива, че „тайните“ криптирани чатове вече няма да се поддържат след 8 май 2026 година.

Този ход е особено изненадващ, като се има предвид, че WhatsApp и Facebook Messenger наскоро финализираха преминаването си към криптиране по подразбиране. За потребителите на Instagram това представлява фундаментална промяна в „социалния договор“ на техните лични комуникации.

Instagram вече започна да изпраща известия в приложението и изскачащи прозорци на потребителите, които в момента участват в криптирани „тайни“ чатове. Meta предупреждава потребителите, че съществуващите криптирани разговори трябва да бъдат ръчно изтеглени или експортирани преди крайния срок на 8 май. След тази дата тези конкретни разговори може да станат недостъпни или да загубят защитения си статус.

От 9 май всички съобщения, изпратени в Instagram, ще се върнат към стандартно криптиране при пренос. Макар това да защитава данните „по време на пренос“ от хакери, съобщенията се декриптират на сървърите на Meta, което дава на компанията техническата възможност да сканира съдържанието.

Макар екипът за връзки с обществеността на Instagram да заяви, че премахването се дължи на „много ниското приемане“ на опцията за включване, анализатори от бранша посочват по-сложна картина на регулаторни и свързани със сигурността натиски:

Meta е изправена пред нарастващ натиск от Европейския съюз и Обединеното кралство (Закон за онлайн безопасността) да сканира проактивно за материали, свързани със сексуално малтретиране на деца. С премахването на E2EE Meta възвръща възможността да използва автоматизирани инструменти за маркиране и докладване на незаконно съдържание в директните съобщения.

Защитниците на правото на неприкосновеност, включително тези в Reddit, спекулират, че тази стъпка позволява на Meta да обучава допълнително своите модели на Meta AI върху огромния корпус от данни за разговори в Instagram, който преди това беше „заключен“ зад криптиращи ключове.

Като премахва E2EE от Instagram, докато го запазва като основен стълб на WhatsApp, Meta ясно „разделя“ своите приложения: Instagram за публично социално откриване и неангажиращ чат, и WhatsApp за сигурна, частна употреба.

Премахването на E2EE означава, че от средата на май вашите директни съобщения в Instagram могат да бъдат използвани за автоматизирани системи за откриване на нарушения на политиките или ключови думи с естетика за таргетиране на реклами.

За разлика от WhatsApp, където Meta буквално не може да види вашите съобщения, дори ако съдът им нареди, Instagram вече ще може да се съобразява с исканията на правоприлагащите органи за чат логове.