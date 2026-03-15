Започна производството на мотоциклет, от който е невъзможно да паднете

Светът на две колела е на прага на истинска технологична релеволюция, която обещава да сложи край на една от най-големите страхове на всеки моторист – загубата на равновесие. По време на бляскаво събитие в Сингапур, компанията Omoway официално даде зелена светлина за серийното производство на своя новаторски модел OMO X. Този електрически мотоциклет не е просто поредното превозно средство на батерии, а машина, която буквално отказва да се подчини на гравитацията и да се стовари на асфалта.
В основата на това технологично чудо лежи патентованата архитектура OMO-ROBOT, която играе ролята на високотехнологичен „вестибуларен апарат“. Системата работи в пълен синхрон с прецизни жироскопи, заимствани директно от аерокосмическото инженерство, и изключително сложни алгоритми за машинно обучение. Резултатът? Мотоциклет, който не само мисли, но и действа светкавично, анализирайки пътната настилка в реално време. ОMO X е проектиран да помага на ездача при остри завои, да предотвратява опасни подхлъзвания върху мокър път и дори автономно да избягва потенциални сблъсъци.
Една от най-впечатляващите функции е системата за контрол на жироскопичния момент (CMG). Благодарение на нея, байкът поддържа перфектна вертикална стабилност дори когато е напълно неподвижен или се промъква с ниска скорост в градския трафик. Забравете за досадното търсене на стабилна опора или разгъването на степенка – OMO X стои гордо изправен съвсем сам, сякаш е закован за земята от невидима сила.
Макар че ентусиастите по целия свят вече тръпнат в очакване, първата дестинация, която ще посрещне „непадащия“ мотоциклет, е Индонезия. Предварителните записвания за иновативното возило стартират в края на април 2026 година, а официалните доставки към крайни клиенти са планирани за май. От Omoway запазват в тайна финалните технически параметри и ценовата листа, като обещават да хвърлят всички карти на масата непосредствено преди пазарната премиера.
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #8, #9
11:07 15.03.2026
2 Всяка година за първи път
Първият мотоциклет с жироскопична стабилизация е UnRidable Bike от 1970 година с конструктор Дейвид Джонс.
Първият произвеждан жиро байк е Lit Motors C-1 от 2012. Следва го Thrustcycle GyroCycle от 2017 г. BMW има концептуален модел Motorrad Vision Next 100. Но вече имаме нов първенец. Практиката показва, че стабилността, постигната чрез жироскоп, се отразява неблагоприятно на управляемостта на мотоциклета.
11:15 15.03.2026
6 Механик
Защо всичко ново, особено па ако е електрическо, трябва да бъде триъгълно, ръбесто и отвратително като външен вид?
11:38 15.03.2026
8 Азалия
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":😀😅😂
Със сигурност бих паднала и от него, когато се престраша да се влея в редиците на мотоциклетистите.
12:15 15.03.2026
9 Азалия
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Или най-малкото бих го "бутурясала" при паркиране, ако не се метна някъде по пътя навъпреки и напук на защитата. 🤣
Но съм във възторг от новината, освен че се смях от сърце на написаното от Вас.
12:44 15.03.2026