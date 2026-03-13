Пoтребители съобщават за очаквани проблеми с тройносгъваемия Z TriFold

Скокът на Samsung към бъдещето с Galaxy Z TriFold се натъкна на очаквано, макар и скъпо, препятствие. След пускането му на пазара в края на януари., ранните потребители, които са платили 2899 долара за първия в света смартфон с тройно сгъване, съобщават за значителни хардуерни проблеми. Въпреки че устройството беше търговски хит и ограничената серия от 100 000 до 200 000 бройки се изчерпа за минути, мечтата за „10-инчов таблет в джоба ви“ се изпитва от реалността.

Доклади от Reddit и технологични форуми подчертават две различни, критични неизправности в ултратънкия 3,9-милиметров дисплей. Някои потребители съобщават, че вътрешният екран внезапно мига в зелено, преди да спре напълно да реагира. В някои случаи рестарт предлага временно решение, но неизправността често се повтаря и става постоянна.

Други устройства са страдали от това, че дисплеят става напълно бял, придружено от „фантомни докосвания“, при които екранът регистрира входни команди, които не се случват. По-тревожни са докладите за чуваеми пукащи звуци по време на процеса на сгъване, което предполага вътрешно структурно напрежение или образуване на въздушни мехурчета под защитния слой.

Пускането на TriFold следва модел, установен от Samsung с Galaxy XR в края на 2025 година – пускане на експериментални, скъпи „AI-native“ устройства за нишова аудитория от ентусиасти. Въпреки високия процент на повреди при тези ранни устройства, стратегията на Samsung изглежда работи финансово:

Чрез успешната продажба на телефон за 2900 долара и Fold 7 за 2000 долара Samsung потвърди, че има подгрупа от „суперпотребители“, които са готови да платят цени на ниво лаптоп за мобилни иновации, дори ако това означава да действат като безплатна тестова площадка за инженерство от първо поколение.

Според информациите Samsung действа бързо, за да разреши проблемите с TriFold, като предлага безплатни ремонти или пълно възстановяване на сумата. Въпреки това, поради ограничените наличности и сложността на Armor FlexHinge, устройствата за замяна са оскъдни.

Въпреки това, устройството остава чудо на инженерството, използвайки Snapdragon 8 Elite и специално разработено Corning Gorilla Glass Ceramic 2, за да поддържа структурната цялост при такава тънкост. Но настоящите проблеми с дисплея предполагат, че преходът от единична панта към двойна панта с три сгъвания може да изисква още няколко итерации, преди да достигне относителната „зрялост“ на стандартната линия Fold.