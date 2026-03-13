Disney пуска подобна на TikTok платформа

Disney+ официално представи Verts – ново преживяване с вертикални видеоклипове, което стартира за мобилните абонати в САЩ. Създадена, за да се бори с „умората от вземане на решения“, функцията предоставя инструмент за откриване в стила на TikTok директно в приложението за стрийминг, което бележи това, което Disney нарича „първата фаза“ на многогодишна стратегия за интегриране на краткоформатно съдържание в своята екосистема.

Функцията понастоящем е достъпна ексклузивно в мобилните приложения за iOS и Android, което подчертава фокуса на платформата върху привличането на вниманието на зрителите от поколенията Z и Alpha, които консумират медии предимно на смартфони.

Потребителите ще открият нова икона на Verts в долната лента за навигация на мобилното приложение. Докосването на тази икона пренася зрителя във вертикален фийд с подбрани сцени и ключови моменти от Disney, Pixar, Marvel, Star Wars и National Geographic.

Ако даден клип привлече вниманието ви, едно докосване добавя пълното заглавие към вашия „Списък за гледане“ за по-късно. Ако сте готови да гледате веднага, бутонът „Гледай сега“ ви прехвърля директно към пълната версия на филма или епизода точно на сцената, която току-що сте прегледали.

Disney е внедрила нов, усъвършенстван механизъм за препоръки, който анализира историята ви на гледане и взаимодействието ви с „Verts“, за да гарантира, че фийдът е съобразен с вашите конкретни вкусове.

Докато настоящата версия на Verts действа предимно като високотехнологичен инструмент за откриване на съдържание в 100-годишния каталог на Disney, компанията е подсказала много по-амбициозна пътна карта за бъдещето.

Очаква се бъдещите актуализации да включват вертикално съдържание от оторизирани създатели и влиятелни лица в рамките на различните фен общности, като се излиза извън рамките на обикновените филмови клипове.

След историческото партньорство на стойност 1 милиард долара с OpenAI, Disney планира в крайна сметка да включи кратки видеоклипове, създадени от потребители и изкуствен интелект. Използвайки инструмента Sora, феновете ще могат да създават и споделят видеоклипове с над 200 лицензирани герои, като най-добрите подбрани „фен фикшън“ истории потенциално ще се появяват във фийда на Verts.

Функцията служи и като дом за първите оригинални вертикални серии на Disney, като „Locker Diaries: Zombies“, която наскоро дебютира с огромно участие в социалните платформи.

С пускането на Verts Disney се стреми да превърне Disney+ в „ежедневно място за посещение“, а не просто място, където да гледате филм в петък вечер. Ранните данни от внедряването на Verts в ESPN през август миналата година сочат, че тези кратки превюта водят до значително увеличение на общото време, прекарано на платформата.