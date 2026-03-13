Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Класическите мотоциклети „Минск“ се завръщат

13 Март, 2026 14:57 1 039 12

Новите модели влизат в серийно производство

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

В автомобилния и мотоциклетния сектор често се наблюдава завръщане към утвърдени марки, които носят сантиментална стойност и практичност. Последният пример за това е рестартирането на производството на мотоциклетите с марка „Минск“. След успешна тестова серия през 2025 година, производствената линия вече работи по двата основни модела – Hunter и Ranger.

Машините са проектирани за работа в пресечени терени и специфични условия. Hunter е оборудван с двигател с работен обем 150 кубика, докато по-мощният Ranger разчита на 200-кубиков агрегат. Тези технически характеристики ги позиционират като оптимално решение за потребители, занимаващи се с лов и риболов, както и за начинаещи мотоциклетисти, търсещи лесна за управление техника.

Класическите мотоциклети „Минск“ се завръщат

От пресслужбата на „МотоВелоЗавод“ подчертават, че основната цел на проекта е била да се запази простотата на експлоатация, характерна за марката в миналото, но тя да бъде съчетана с актуалните индустриални стандарти. Новите версии се отличават с повишена екологичност: Двигателите отговарят на съвременните изисквания за емисии, с подобрена безопасност: Конструктивни промени, гарантиращи по-голяма стабилност и сигурност за водача и с функционален комфорт: Ергономия, съобразена с нуждите на модерния потребител.

За пазара завръщането на „Минск“ означава появата на бюджетни и непретенциозни мотоциклети, които запълват нишата между евтините китайски аналози и скъпите доказани мотоциклети за офроуд. Към момента обаче експортът им в Европа едва ли ще е възможен.


