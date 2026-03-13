Нова литиева батерия с рекордна енергийна плътност ще промени електрическите автомобили завинаги

Докато автомобилната индустрия спори дали бъдещето принадлежи на твърдотелните батерии, екип от китайски учени току-що доказа, че литиевата технология далеч не е изчерпала своя потенциал. Пробивът, публикуван в престижното списание Nature, не просто подобрява настоящите стандарти – той ги помита с рекордна енергийна плътност от 700 Wh/kg.

За да разберем мащаба на това откритие, трябва да погледнем цифрите: масовите батерии в съвременните електромобили достигат около 250–255 Wh/kg. Дори дългоочакваните твърдотелни клетки обещават около 500 Wh/kg. Новата разработка на университета Нанкай и Шанхайския институт по енергетика на практика утроява възможностите на днешните батерии, което би означавало двойно по-леки батерийни пакети или двойно по-голям пробег при същия обем.

Ключът към този технологичен скок не е в анода или катода, а в електролита – „течната магистрала“, по която се движат литиевите йони. Традиционните батерии разчитат на карбонатни разтворители, които са силно вискозни (гъсти). При ниски температури те буквално „застиват“, което е основната причина електромобилите да губят голяма част от пробега си през зимата.

Изследователите са направили смел ход: те са заменили кислорода в молекулярната структура на електролита с флуор. Резултатът е флуориран въглеводороден разтворител с много по-ниска плътност и по-добра омокряемост. Това позволява на йонитe да се движат по-бързо и с по-малко съпротивление, дори когато термометърът падне рязко под нулата.

Най-впечатляващото е представянето на новата клетка в екстремни условия. При -50°C батерията запазва плътност от 400 Wh/kg. За сравнение – това е почти два пъти повече от капацитета на стандартна батерия при идеална стайна температура.

Това откритие има потенциала да промени правилата на играта в няколко ключови сектора:

Транспорт: Електрически камиони, които не губят полезен товар заради тежки батерии.

Авиация: Енергийна плътност от 700 Wh/kg се счита за „магическата граница“, при която електрическите полети на дълги разстояния стават икономически изгодни.

Космос и роботика: Работа в сурови условия без нужда от масивни системи за подгряване.

Макар цифрата от 700 Wh/kg да се отнася за отделна клетка, пренасянето на тази технология в масово производство на цели батерийни пакети би сложило край на „страха от пробега“ веднъж завинаги. Литиевата технология току-що получи своята втора младост.