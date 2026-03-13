Новини
Нова литиева батерия с рекордна енергийна плътност ще промени електрическите автомобили завинаги

13 Март, 2026 11:13 1 264 9

Иновацията обещава три пъти по-голям капацитет и работа при -50°C

Нова литиева батерия с рекордна енергийна плътност ще промени електрическите автомобили завинаги - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Докато автомобилната индустрия спори дали бъдещето принадлежи на твърдотелните батерии, екип от китайски учени току-що доказа, че литиевата технология далеч не е изчерпала своя потенциал. Пробивът, публикуван в престижното списание Nature, не просто подобрява настоящите стандарти – той ги помита с рекордна енергийна плътност от 700 Wh/kg.

За да разберем мащаба на това откритие, трябва да погледнем цифрите: масовите батерии в съвременните електромобили достигат около 250–255 Wh/kg. Дори дългоочакваните твърдотелни клетки обещават около 500 Wh/kg. Новата разработка на университета Нанкай и Шанхайския институт по енергетика на практика утроява възможностите на днешните батерии, което би означавало двойно по-леки батерийни пакети или двойно по-голям пробег при същия обем.

Ключът към този технологичен скок не е в анода или катода, а в електролита – „течната магистрала“, по която се движат литиевите йони. Традиционните батерии разчитат на карбонатни разтворители, които са силно вискозни (гъсти). При ниски температури те буквално „застиват“, което е основната причина електромобилите да губят голяма част от пробега си през зимата.

Изследователите са направили смел ход: те са заменили кислорода в молекулярната структура на електролита с флуор. Резултатът е флуориран въглеводороден разтворител с много по-ниска плътност и по-добра омокряемост. Това позволява на йонитe да се движат по-бързо и с по-малко съпротивление, дори когато термометърът падне рязко под нулата.

Най-впечатляващото е представянето на новата клетка в екстремни условия. При -50°C батерията запазва плътност от 400 Wh/kg. За сравнение – това е почти два пъти повече от капацитета на стандартна батерия при идеална стайна температура.

Това откритие има потенциала да промени правилата на играта в няколко ключови сектора:

Транспорт: Електрически камиони, които не губят полезен товар заради тежки батерии.
Авиация: Енергийна плътност от 700 Wh/kg се счита за „магическата граница“, при която електрическите полети на дълги разстояния стават икономически изгодни.
Космос и роботика: Работа в сурови условия без нужда от масивни системи за подгряване.

Макар цифрата от 700 Wh/kg да се отнася за отделна клетка, пренасянето на тази технология в масово производство на цели батерийни пакети би сложило край на „страха от пробега“ веднъж завинаги. Литиевата технология току-що получи своята втора младост.


  • 1 блейд

    3 0 Отговор
    вече промени играта

    11:19 13.03.2026

  • 2 честен ционист

    6 1 Отговор
    Като стане EUR 10 за л бензинец, подобни статии ще са всяка втора.

    11:20 13.03.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 1 Отговор
    ДАЖЕ КИТАЙСКИТЕ БАТЕРИИ ДА СА ПО 1 ЛЕВ
    ФОЛКСВАГЕНИТЕ ГЕРМАНЦИТЕ ПАК ЩЕ
    ГИ ПРОДАВАТ ПО 50+ ХИЛЯДИ ЕВРО :)
    ......
    ХОЛОКОСТА Е БИЛ РАЗЧИСТВАНЕ НА СМЕТКИ МЕЖДУ ЕДНИ АЛЧНЯЦИ И ДРУГИ АЛЧНЯЦИ :)

    11:25 13.03.2026

  • 4 Гост

    3 1 Отговор
    "край на „страха от пробега“ веднъж завинаги", да се направи път на страха от отряването с флуор. Флуорът не беше ли силно отровно вещество?

    Коментиран от #9

    11:36 13.03.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    8 1 Отговор
    Оф.... пак ли революция дето спасява електрото? Ако на всяко революционно откритие дето влизаше в производство ми даваха по долар... вее щях да имам хванал паяжини буркан за спестявания

    11:37 13.03.2026

  • 6 Анджо

    5 0 Отговор
    Всеки път гръмки реклами и после аууу,леле .

    Коментиран от #7

    11:39 13.03.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Анджо":

    ВСЪЩНОСТ НАТРИЙЕВИТЕ БАТЕРИИ
    СА МНОГО ДОБРИ
    .... НЕ ГОРЯТ КАТО ЛИТИЕВИТЕ И НЕ ПОЛЗВАТ ФЛУОР
    ..... И НАТРИЯ ИМАШ ВСИЧКИ ОКЕАНИ :)

    11:46 13.03.2026

  • 8 Гост

    1 0 Отговор
    Ще повярвам, когато я видя в колата.

    12:04 13.03.2026

  • 9 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Хлорът също е много силно отровен, но консумираш готварска сол натриев хлорид.

    12:31 13.03.2026