Суперхулиганът: Запознаваме ви с уникалното BMW R 1300 Superhooligan

Суперхулиганът: Запознаваме ви с уникалното BMW R 1300 Superhooligan

4 Март, 2026 11:11

Баварското подразделение Motorrad представи ексклузивния мотоциклет в навечерието на Daytona 200

Суперхулиганът: Запознаваме ви с уникалното BMW R 1300 Superhooligan - 1
Радослав Славчев

Подразделението BMW Motorrad официално разкри своя най-нов кастъм проект – BMW R 1300 R Superhooligan. Машината е създадена като технологичен и стилистичен мост към историческата победа на марката в първото състезание от сериите Superbike в Дейтона преди точно 50 години.

Публичната премиера на мотоциклета ще се състои по време на състезателния уикенд Daytona 200 (5–7 март 2026 г.) във Флорида. Проектът е реализиран от специализирания отдел BMW Motorrad Custom Speed Shop под ръководството на Филип Лудвиг.

Суперхулиганът: Запознаваме ви с уникалното BMW R 1300 Superhooligan

Моделът е пряка препратка към 6 март 1976 г., когато Стив Маклафлин печели дебютното състезание в клас Superbike с BMW R 90 S. Новият Superhooligan носи стартов номер 83 и е боядисан в класическата цветова схема на своя предшественик, включваща характерните детайли по резервоара и калниците.

Макар да е базиран на съвременния роудстър R 1300 R, дизайнът е умишлено изчистен в духа на „голите“ състезателни машини от 70-те години. Ключови елементи са широкото кормило и минималистичната каросерия, които подчертават агресивния характер на мотоциклета.

Суперхулиганът: Запознаваме ви с уникалното BMW R 1300 Superhooligan

Проектът Superhooligan демонстрира възможностите за персонализация на новата платформа R 1300, запазвайки фокуса върху спортното наследство на марката. В инженерно отношение проектът съчетава серийна мощ с високопроизводителни компоненти:

Двигател: Двуцилиндров боксер със 145 к.с.
Окачване: Използвана е напълно регулируема вилка и заден амортисьор от Wilbers, като предната част е удължена с 30 мм за по-голям просвет при наклон. Елементите са елодирани в синьо, препратка към спирачните апарати на модела M 1000 RR.
Олекотяване: Монтирани са карбонови джанти от M 1000 RR, както и множество детайли от въглеродни влакна на Ilmberger Carbon Parts.
Изпускателна система: Титаниева генерация от Akrapovic с карбонов заглушител.
Динамика: Максималната скорост на машината е ограничена на 275 км/ч.

Суперхулиганът: Запознаваме ви с уникалното BMW R 1300 Superhooligan

По време на събитието в САЩ новият модел ще бъде изложен до оригиналния състезателен BMW R 90 S от 1976 година, предоставен от колекцията на BMW Group Classic. На церемонията се очаква да присъстват легендарните пилоти Стив Маклафлин и Рег Придмор, които поставят началото на доминацията на BMW в американския шампионат AMA Superbike.

Суперхулиганът: Запознаваме ви с уникалното BMW R 1300 Superhooligan




