Напрежението между Испания и САЩ се покачва: Педро Санчес обвини Тръмп, че играе руска рулетка със съдбата на милиони

4 Март, 2026 12:18

Тръмп заплаши да прекрати търговията с Мадрид заради испанската позиция относно конфликта в Иран

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Испанският министър-председател Педро Санчес изрази днес отново твърдото си несъгласие с атаката срещу Иран от страна на САЩ и Израел, като предупреди, че има опасност конфликтът да се превърне в „руска рулетка“ с живота на милиони хора, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Санчес реагира, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да прекрати търговията с Мадрид заради испанската позиция относно конфликта.

„Така започват големите бедствия за човечеството. Не може да се играе руска рулетка със съдбата на милиони хора“, заяви Санчес в телевизионно обръщение към нацията по адрес на Тръмп.

Напрежението между двамата съюзници в НАТО се засили, след като Санчес осъди американско-израелските бомбардировки срещу Иран като безразсъдни и незаконни, а по-късно забрани на американски самолети да използват военноморски и военновъздушни бази в Южна Испания за офанзивата срещу Техеран.

Испанският министър-председател подчерта, че светът не може да решава проблемите си чрез конфликти и бомбардировки.

„Позицията на испанското правителство може да бъде обобщена в три думи: „Не на войната“, каза той и добави, че тази позиция не е неискрена, а последователна.

„Няма да станем съучастници в нещо, което е вредно за света и противоречи на нашите ценности и интереси, само за да избегнем нечии ответни мерки“, заяви Санчес, очевидно намеквайки за търговските заплахи на Тръмп.

Санчес припомни негативните последици от войната в Ирак – от ръста на джихадисткия тероризъм до скока в цените на енергията – за да подчертае, че и тази атака срещу Иран може да има също толкова непредвидими последици и няма да доведе до по-справедлив международен ред.


  • 1 Последния Софиянец

    79 8 Отговор
    Самолетите от Испания кацнаха на летище София.

    Коментиран от #13, #60

    12:19 04.03.2026

  • 2 честен ционист

    21 37 Отговор
    Бай Дончо играе по руската свирка.

    12:19 04.03.2026

  • 3 педро санчес

    10 94 Отговор
    си е педро

    Коментиран от #79

    12:21 04.03.2026

  • 4 Карго 200

    7 71 Отговор
    352-ро експедиционно крило на въоръжените сили на САЩ съобщи:
    "На вред е пълно с иранска лютеница!"

    Коментиран от #10

    12:21 04.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    66 8 Отговор
    ТРЪМП УДАРИ ИСПАНИЯ ВЪВ ВЕНЕЦУЕЛА
    .. .....
    И ОСВЕН ДА МУ НАПРАВЯТ ИСПАНЦИТЕ ЕДНА ЛАТИНО РЕВОЛЮЦИЯ В ЮЖНА АМЕРИКА :)
    . .

    12:22 04.03.2026

  • 7 ти да видиш

    127 5 Отговор
    Е най после се намери достоен ЕС политик който да каже за какво става на въпрос!!!!Бай Дончо беше тих луд,ама тоа е направо е в космоса!!!

    12:24 04.03.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    78 4 Отговор
    ПОЛОВИНАТА. ЮЖНА АМЕРИКА ГОВОРИ ИСПАНСКИ , А ДРУГАТА ПОЛОВИНА ПОРТУГАЛСКИ
    .. ТРЪМП СЕ ЗАИГРАВА СЪС СТАРА КОЛОНИАЛНА СИЛА :)

    Коментиран от #20

    12:25 04.03.2026

  • 9 Карго 200

    12 84 Отговор
    Аятолосите ще се бранят преди да молят за мир,точно толко колкото Слободан Милошевич и гнусните сръбе,който винаги са играли курвачката в нашата история!!!

    Коментиран от #32, #83

    12:25 04.03.2026

  • 10 да ти е

    20 4 Отговор

    До коментар #4 от "Карго 200":

    сладко!и майонезата тоже

    12:26 04.03.2026

  • 11 Мурка

    23 25 Отговор
    МИРИШЕ МИ НА ИСПАНСКА ПРОЛЕТ

    Коментиран от #42, #56

    12:26 04.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ха ха

    64 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не е сефте.То и първият ни F-16 си беше трета употреба от испанската военна база край Хетафе.Но платен със стотици милиони от бай Ганьо.

    Коментиран от #17

    12:27 04.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Бай амед сиганина

    75 4 Отговор
    Браво на Испания рижавия оран гутан е за психодиспансера

    12:28 04.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ТОВА Е САМАТА ИСТИНА.

    43 3 Отговор
    ИГРАЯТ СИ УБИВАТ ХОРА МНОГО И СИ РАЗПРЕДЕЛЯТ ТЕРИТОРИИ И БОГАТСТВА. АПЛАУЗИ СЕНЬОР САНЧЕС. И ЗА ПЕТРОЛА И ГОРИВАТА НЕЩО ЩЕ НАПИША.. ТУК ТАМ И НАВСЯКЪДЕ ТЕЗИ КОИТО МРАЗЯТ РУСИЯ СОЦА ТЕ ПОСТРОИХА НЕФТОХИМ ПО ВРЕМЕТО НА СОЦА ЖИВКОВ И БРЕЖНЕВ НАРОДА. ВИЖТЕ И ЧУЙТЕ. ЩЕ ИМАМЕ НЕФТ ГОРИВА В ТАЗИ КРИЗА. И АКО ВДИГНАТ ГОРИВАТА Е СПЕКУЛА НА ТЪРГОВЦИТЕ.

    12:29 04.03.2026

  • 20 Не е точно така

    61 0 Отговор

    До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Само Бразилия шпреха португалски .Всичко останало в Южна и Централна Америка са испаноговорящи.

    12:29 04.03.2026

  • 21 Ззз

    84 4 Отговор
    Голямо уважение за Санчес. Останалите така наречени лидери в Европа са купени, компрометирани или откровени евреи.

    Коментиран от #22

    12:30 04.03.2026

  • 22 ЗЗД

    3 11 Отговор

    До коментар #21 от "Ззз":

    а ти за ВПС

    12:30 04.03.2026

  • 23 Оранжевия ОЙлигофрен

    15 22 Отговор
    тия се взеха за много нещо
    само не разбрах на коя дата ще искат следващия заем за да не фалират

    12:31 04.03.2026

  • 24 Данко Харсъзина

    48 6 Отговор
    Дон Педро Санчес е подценил ситуацията. Натаняху и пуделът му Тръмп си играят със съдбите на милиарди зависими от веригата на доставките на петрол, газ и други стоки, без да споменавам пряко засегнатите от тая безумна война араби и перси.

    Коментиран от #92

    12:32 04.03.2026

  • 25 ГаняПутинофила

    42 3 Отговор
    Тръмп няма ли да даде някой долар на Ганя за това, че се наведе?

    Коментиран от #49, #57

    12:32 04.03.2026

  • 26 Василеску

    51 5 Отговор
    Браво на Санчес, Орбан, Фицо. Позор за Гюро Михайлов(а)

    12:32 04.03.2026

  • 27 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    31 6 Отговор
    КАТО НИЩО ИСПАНИЯ МОЖЕ ДА НАПРАВИ
    ЕДНО ЛАТИНО НАТО + БРАЗИЛИЯ
    ........
    И ТОГАВА ЯНКИ ГО ХОУМ :)

    Коментиран от #41

    12:32 04.03.2026

  • 28 604

    25 4 Отговор
    Тоя нущо си е повярвал рижъв клоун...ще ги смачкаш и какво от това...пак ще си направят атам и 100% ще го пратят в израил.......тъапак!

    Коментиран от #93

    12:32 04.03.2026

  • 29 Браво!!!

    56 6 Отговор
    Поне една нормална западна държава! Така трябваше да реагира цяла Европа!!!

    Коментиран от #34

    12:33 04.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 САНДОКАН

    32 2 Отговор
    А нашите ъстии , какво казват по въпроса

    12:35 04.03.2026

  • 32 Не е точно така

    35 2 Отговор

    До коментар #9 от "Карго 200":

    Бъркаш нещо за Слободан.Държа се мъжки докато не го отровиха в Хага

    Коментиран от #36

    12:36 04.03.2026

  • 33 Карго 200

    4 25 Отговор
    Кво стана с руснаците!!! ОоооЛе...ЛЕ!!!

    Коментиран от #40, #44

    12:37 04.03.2026

  • 34 По принцип

    6 24 Отговор

    До коментар #29 от "Браво!!!":

    Тоя лeвак Санчес си е ППДБЛГБТ++, но в слуая си гони чисто икономическите интереси.

    12:37 04.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Излишно е да обясняваш

    16 2 Отговор

    До коментар #32 от "Не е точно така":

    на трoл от фермата на Oземпикa с двa пpъста чело.

    12:39 04.03.2026

  • 37 Този амбриаж ще яде

    7 34 Отговор
    дъртата хурка, покрай него и испанците. Накрая ще го изритат от властта, но щетата върху имиджа на Испания ще е нанесена.

    Коментиран от #50

    12:39 04.03.2026

  • 38 Някой

    38 3 Отговор
    Тръмп е на години и действа като камикадзе. На принципа: след мен и потоп. Иска да заграби сега колкото се може повече.
    Познат наричаше САЩ втората еврейска държава. Еми да преместят Израел в САЩ. И без това управляват там. Да освободят Палестина. И могат да си окупират от САЩ колкото си искат.

    Коментиран от #43

    12:41 04.03.2026

  • 39 Тръмпоча

    45 4 Отговор
    прилича на цигански главатар, който обикаля света с бандата си да краде нефт и да убива. Имах по-добро мнение за него. Излъгал съм се, както едно време за българската демокрация и СДС.

    12:41 04.03.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Глупости!

    5 17 Отговор

    До коментар #27 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Като нищо, Испания може да направи едно голямо... НИЩО.

    12:42 04.03.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Не си ли даваш сметка

    30 2 Отговор

    До коментар #38 от "Някой":

    че ционистите са окупирали цял свят? Може би само в КНДР няма ционисти, защото там няма и един евреин.

    Коментиран от #47, #48, #51

    12:44 04.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Един друг

    3 6 Отговор
    Двама луди управляват САЩ и Русия и света е в пламъци. Така е било и през 1938 година, когато двата луди са управлявали ссср и Германия.

    12:46 04.03.2026

  • 46 Абе, сложния оземпиков трол

    10 1 Отговор

    До коментар #42 от ".....":

    Първо прочети за гоненията на хазарите от Испания и тогава се отваряй. Инквизицията на такива "богоизбрани" им е като награда!

    Коментиран от #74

    12:46 04.03.2026

  • 47 Някой

    12 1 Отговор

    До коментар #43 от "Не си ли даваш сметка":

    Всичко тръгва от това, че в християнството лихварството се е водело грях. От там с това тръгват да се занимават евреите и от там банки и това влияние.

    Коментиран от #53

    12:46 04.03.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Още по зле

    6 2 Отговор

    До коментар #37 от "Този амбриаж ще яде":

    за любимите ти сенилни терористи, щом амбpиаж им скочи и ги прави на нищо. А урсулите ви както винаги са изyйгащи.

    12:50 04.03.2026

  • 51 Нннн

    4 5 Отговор

    До коментар #43 от "Не си ли даваш сметка":

    Ходи в сев.корея, що не ходиш

    12:51 04.03.2026

  • 52 Световна енергийна криза

    17 3 Отговор
    Нефтът не стига за всички. Либия, Ирак, Сирия, Венецуела, Иран, Русия са все страни нападнати защото имат нефт.
    Русия има нефт;
    Русия има природен газ;
    Русия обогатява почти половината от световния добив на уран;
    Русия строи почти всички атомни реактори в света;
    Богатството на Русия са нейните безкрайни полета с пшеница, енергийните и минерални запаси;
    Русия разполага с най-големия пазар на енергийни и минерали ресурси. Китайският и индийския;
    РУСИЯ СЕ КЪПЕ В ЗЛАТО ИПАРИ!

    12:51 04.03.2026

  • 53 .....

    3 0 Отговор

    До коментар #47 от "Някой":

    Кой ги изгони и им разруши Втория храм?

    12:52 04.03.2026

  • 54 ХиХи

    11 2 Отговор
    Бай Педро може да го обкръжи от към Мексико и да си поиска Тексас и Калифорния

    12:52 04.03.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Той

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "ГаняПутинофила":

    Някои ще получат, например кривото на де

    12:55 04.03.2026

  • 58 Хахаха

    3 2 Отговор
    Смешно жал.ко сайтче пак почна да трие истината. Евтина пропагана

    12:55 04.03.2026

  • 59 Амии

    11 2 Отговор
    Този Педро Санчес си е голям педро за испанците, за дето ги тормози със зеление сделки и лгбт политики на юрорайха, но на мен това не ми пречи. Браво, че е наредил ционистките терористи, щото никой друг лидер от Европа не смее да им мяцне насреща.

    12:56 04.03.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 ще го адат

    17 1 Отговор
    Две трети от американците са испаноговотящи и испанския крал се ползва с много повече уважение от американския президент. Те ще се подчинят на испанския крал.

    Коментиран от #66

    12:56 04.03.2026

  • 62 Станали лошави

    3 3 Отговор
    Всички забравят когато се газурът за пари.

    12:56 04.03.2026

  • 63 Той

    14 1 Отговор
    Един европейски лидер,който има топки

    12:57 04.03.2026

  • 64 Някой

    12 1 Отговор
    На американците не им харесва, когато някой смятан до сега за васал, вземе че покаже признаци на воля, и почне да разправя неприятни истини.
    Браво на испанците, де.

    12:58 04.03.2026

  • 65 Някой

    9 1 Отговор
    На американците не им харесва, когато някой смятан до сега за васал, вземе че покаже признаци на воля, и почне да разправя неприятни истини.
    Браво на испанците, де.

    12:59 04.03.2026

  • 66 Незнам но

    3 8 Отговор

    До коментар #61 от "ще го адат":

    Ако отидеш в САЩ ще откриеш че всички искат да са американци.Испанци китайци араби негри,всички без изключение.

    Коментиран от #81

    12:59 04.03.2026

  • 67 Теслатъ

    14 0 Отговор
    Обещанието на Рижавото, че: "Няма да се намиса във вътрените работи на други държави и няма да започне нито една война" се оказаха поредния предизборен Блъф, на поредвия американски президент!!! Всъщност, кой управлява Щатите??? Чие лоби "дърпа конците" на държавния департамент на Щатите??? Отговорът е очевАден!!!

    13:01 04.03.2026

  • 68 Българин

    8 1 Отговор
    А "Линкълн" где?Художнико,стани от гроба и си довърши окончателното решение!

    13:01 04.03.2026

  • 69 Нико

    7 0 Отговор
    Човека изпитва явна погнуса от самозабравили се пе..фили ционист.а па.лач

    13:02 04.03.2026

  • 70 Тракиец 🇮🇷

    10 2 Отговор
    Браво на Испания..ме са като нашите продажни бо.клуци

    13:04 04.03.2026

  • 71 За съжаление, Санчес еправ

    9 1 Отговор
    Щатите са започнали нова офанзива, този път в Еквадор, тоест нова война.

    13:04 04.03.2026

  • 72 Гост

    3 3 Отговор
    Хм. Бай Педро да не говори така, че Дони ше го опердаши и него.

    13:05 04.03.2026

  • 73 ........

    19 0 Отговор
    Респект за достойнството, което показва Санчес Респект, че не иска да си цапа ръцете с кръв убивайки персийци Респект че единствен плюе на оранжевия изрод

    13:06 04.03.2026

  • 74 .....

    2 4 Отговор

    До коментар #46 от "Абе, сложния оземпиков трол":

    Абе.... Я кажи кой ги изгони от обетованата земя и им разруши Втория храм? Я кажи са отворко.

    Коментиран от #86

    13:06 04.03.2026

  • 75 Дидо

    19 2 Отговор
    А мислех, че вече няма нормално мислещи европейски лидери. Санчес трябва да е начело на ЕС, а не онова недоразумение фон дер Лайен.

    13:06 04.03.2026

  • 76 Принципи

    10 1 Отговор
    Като сееш буря чакай ураган! Медиите пак пропускат много събития по света. Това че не ги излъчват не означава, че не се случват

    13:08 04.03.2026

  • 77 Политкоректен

    11 4 Отговор
    Достойни хора са испанците.

    13:10 04.03.2026

  • 78 Мандата изтича но гафовете остават

    2 8 Отговор
    Педро си прави пиар на гъба на народа.

    13:13 04.03.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Не го

    11 1 Отговор
    очаквах точно от испанците, които винаги са изглеждали наведени и безлични, подобно на нас българите.

    13:16 04.03.2026

  • 81 Макробиолог

    4 1 Отговор

    До коментар #66 от "Незнам но":

    Ти последно кога беше там?Всички искат да вземат паспорт,което е малко по различно

    13:18 04.03.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Св. Св. Петър и Павел

    8 4 Отговор
    Браво на Испания!

    В България всеки знае, че политиката ни е наведена!

    Вчера чествахме бутафорна независимост!

    Коментиран от #89

    13:21 04.03.2026

  • 85 Там

    7 1 Отговор
    където липсват ционисти всичко е спокойно. Пример - Китай.

    13:21 04.03.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Радвам се

    0 3 Отговор
    Добре че българин не е глупака този път,въпреки че никога не е късно.

    13:31 04.03.2026

  • 88 абвгзти

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "АБВ":

    гьотлак

    13:31 04.03.2026

  • 89 наведи се

    1 1 Отговор

    До коментар #84 от "Св. Св. Петър и Павел":

    че хаспуха ти свети

    Коментиран от #90

    13:32 04.03.2026

  • 90 урко

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "наведи се":

    Тъпанар

    13:37 04.03.2026

  • 91 Д-р Марин Белчев

    2 1 Отговор
    Позицията на Санчез е по-скоро правилна и със сигурност достойна. Операцията на САЩ нарушава Устава на ООН, международното право и застрашава милиони обикновени хора с различни проблеми.
    Разбира се, не е хубаво Иран да има ядрено оръжие, защото е фундаменталистки, мюсюлмански режим. Скоба: нищо против честните и миролюбиви мюсюлмани, напротив само уважение към тях, много приятни хора са.
    Сега Тръмп ще накаже Испания, вероятно с мита и др. подобни.

    13:42 04.03.2026

  • 92 Смърфиета

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Данко Харсъзина":

    Метафората за маймуната с пудела е вярна. Но пуделът е фазан.

    13:42 04.03.2026

  • 93 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "604":

    Трябва да пратиме всички дефектни там да чакат да наръси атома, обаче засега изпуснаха последния самолет. Като видите честни сини очи, които ви свалят звезди и ви говорят за някакви баснословни чудеса на интелекта, кажете им да си събират багажа, за да купят еднопосочен билет, когато възстановят полетите, за да не висят на опашката. Защото трябва да видят красотата на атома, когато там най-накрая ги наръсят с атом.

    13:46 04.03.2026

  • 94 Айгедотор

    2 0 Отговор
    Поздравления за испанците, нашите подлоги свалилха гащите и се одупиха!! Скапаняци! Слава на Русия и Путин!!

    13:51 04.03.2026

