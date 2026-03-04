Напрежението между Испания и САЩ се покачва: Педро Санчес обвини Тръмп, че играе руска рулетка със съдбата на милиони

Испанският министър-председател Педро Санчес изрази днес отново твърдото си несъгласие с атаката срещу Иран от страна на САЩ и Израел, като предупреди, че има опасност конфликтът да се превърне в „руска рулетка“ с живота на милиони хора, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Санчес реагира, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да прекрати търговията с Мадрид заради испанската позиция относно конфликта.

„Така започват големите бедствия за човечеството. Не може да се играе руска рулетка със съдбата на милиони хора“, заяви Санчес в телевизионно обръщение към нацията по адрес на Тръмп.

Напрежението между двамата съюзници в НАТО се засили, след като Санчес осъди американско-израелските бомбардировки срещу Иран като безразсъдни и незаконни, а по-късно забрани на американски самолети да използват военноморски и военновъздушни бази в Южна Испания за офанзивата срещу Техеран.

Испанският министър-председател подчерта, че светът не може да решава проблемите си чрез конфликти и бомбардировки.

„Позицията на испанското правителство може да бъде обобщена в три думи: „Не на войната“, каза той и добави, че тази позиция не е неискрена, а последователна.

„Няма да станем съучастници в нещо, което е вредно за света и противоречи на нашите ценности и интереси, само за да избегнем нечии ответни мерки“, заяви Санчес, очевидно намеквайки за търговските заплахи на Тръмп.

Санчес припомни негативните последици от войната в Ирак – от ръста на джихадисткия тероризъм до скока в цените на енергията – за да подчертае, че и тази атака срещу Иран може да има също толкова непредвидими последици и няма да доведе до по-справедлив международен ред.