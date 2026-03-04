Напрежението между Испания и САЩ се покачва: Педро Санчес обвини Тръмп, че играе руска рулетка със съдбата на милиони

Испанският министър-председател Педро Санчес изрази днес отново твърдото си несъгласие с атаката срещу Иран от страна на САЩ и Израел, като предупреди, че има опасност конфликтът да се превърне в „руска рулетка“ с живота на милиони хора, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Санчес реагира, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да прекрати търговията с Мадрид заради испанската позиция относно конфликта.
„Така започват големите бедствия за човечеството. Не може да се играе руска рулетка със съдбата на милиони хора“, заяви Санчес в телевизионно обръщение към нацията по адрес на Тръмп.
Напрежението между двамата съюзници в НАТО се засили, след като Санчес осъди американско-израелските бомбардировки срещу Иран като безразсъдни и незаконни, а по-късно забрани на американски самолети да използват военноморски и военновъздушни бази в Южна Испания за офанзивата срещу Техеран.
Испанският министър-председател подчерта, че светът не може да решава проблемите си чрез конфликти и бомбардировки.
„Позицията на испанското правителство може да бъде обобщена в три думи: „Не на войната“, каза той и добави, че тази позиция не е неискрена, а последователна.
„Няма да станем съучастници в нещо, което е вредно за света и противоречи на нашите ценности и интереси, само за да избегнем нечии ответни мерки“, заяви Санчес, очевидно намеквайки за търговските заплахи на Тръмп.
Санчес припомни негативните последици от войната в Ирак – от ръста на джихадисткия тероризъм до скока в цените на енергията – за да подчертае, че и тази атака срещу Иран може да има също толкова непредвидими последици и няма да доведе до по-справедлив международен ред.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #13, #60
12:19 04.03.2026
2 честен ционист
12:19 04.03.2026
3 педро санчес
Коментиран от #79
12:21 04.03.2026
4 Карго 200
"На вред е пълно с иранска лютеница!"
Коментиран от #10
12:21 04.03.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.. .....
И ОСВЕН ДА МУ НАПРАВЯТ ИСПАНЦИТЕ ЕДНА ЛАТИНО РЕВОЛЮЦИЯ В ЮЖНА АМЕРИКА :)
. .
12:22 04.03.2026
7 ти да видиш
12:24 04.03.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.. ТРЪМП СЕ ЗАИГРАВА СЪС СТАРА КОЛОНИАЛНА СИЛА :)
Коментиран от #20
12:25 04.03.2026
9 Карго 200
Коментиран от #32, #83
12:25 04.03.2026
10 да ти е
До коментар #4 от "Карго 200":сладко!и майонезата тоже
12:26 04.03.2026
11 Мурка
Коментиран от #42, #56
12:26 04.03.2026
13 Ха ха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не е сефте.То и първият ни F-16 си беше трета употреба от испанската военна база край Хетафе.Но платен със стотици милиони от бай Ганьо.
Коментиран от #17
12:27 04.03.2026
16 Бай амед сиганина
12:28 04.03.2026
19 ТОВА Е САМАТА ИСТИНА.
12:29 04.03.2026
20 Не е точно така
До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Само Бразилия шпреха португалски .Всичко останало в Южна и Централна Америка са испаноговорящи.
12:29 04.03.2026
21 Ззз
Коментиран от #22
12:30 04.03.2026
22 ЗЗД
До коментар #21 от "Ззз":а ти за ВПС
12:30 04.03.2026
23 Оранжевия ОЙлигофрен
само не разбрах на коя дата ще искат следващия заем за да не фалират
12:31 04.03.2026
24 Данко Харсъзина
Коментиран от #92
12:32 04.03.2026
25 ГаняПутинофила
Коментиран от #49, #57
12:32 04.03.2026
26 Василеску
12:32 04.03.2026
27 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЕДНО ЛАТИНО НАТО + БРАЗИЛИЯ
........
И ТОГАВА ЯНКИ ГО ХОУМ :)
Коментиран от #41
12:32 04.03.2026
28 604
Коментиран от #93
12:32 04.03.2026
29 Браво!!!
Коментиран от #34
12:33 04.03.2026
31 САНДОКАН
12:35 04.03.2026
32 Не е точно така
До коментар #9 от "Карго 200":Бъркаш нещо за Слободан.Държа се мъжки докато не го отровиха в Хага
Коментиран от #36
12:36 04.03.2026
33 Карго 200
Коментиран от #40, #44
12:37 04.03.2026
34 По принцип
До коментар #29 от "Браво!!!":Тоя лeвак Санчес си е ППДБЛГБТ++, но в слуая си гони чисто икономическите интереси.
12:37 04.03.2026
36 Излишно е да обясняваш
До коментар #32 от "Не е точно така":на трoл от фермата на Oземпикa с двa пpъста чело.
12:39 04.03.2026
37 Този амбриаж ще яде
Коментиран от #50
12:39 04.03.2026
38 Някой
Познат наричаше САЩ втората еврейска държава. Еми да преместят Израел в САЩ. И без това управляват там. Да освободят Палестина. И могат да си окупират от САЩ колкото си искат.
Коментиран от #43
12:41 04.03.2026
39 Тръмпоча
12:41 04.03.2026
41 Глупости!
До коментар #27 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Като нищо, Испания може да направи едно голямо... НИЩО.
12:42 04.03.2026
43 Не си ли даваш сметка
До коментар #38 от "Някой":че ционистите са окупирали цял свят? Може би само в КНДР няма ционисти, защото там няма и един евреин.
Коментиран от #47, #48, #51
12:44 04.03.2026
45 Един друг
12:46 04.03.2026
46 Абе, сложния оземпиков трол
До коментар #42 от ".....":Първо прочети за гоненията на хазарите от Испания и тогава се отваряй. Инквизицията на такива "богоизбрани" им е като награда!
Коментиран от #74
12:46 04.03.2026
47 Някой
До коментар #43 от "Не си ли даваш сметка":Всичко тръгва от това, че в християнството лихварството се е водело грях. От там с това тръгват да се занимават евреите и от там банки и това влияние.
Коментиран от #53
12:46 04.03.2026
50 Още по зле
До коментар #37 от "Този амбриаж ще яде":за любимите ти сенилни терористи, щом амбpиаж им скочи и ги прави на нищо. А урсулите ви както винаги са изyйгащи.
12:50 04.03.2026
51 Нннн
До коментар #43 от "Не си ли даваш сметка":Ходи в сев.корея, що не ходиш
12:51 04.03.2026
52 Световна енергийна криза
Русия има нефт;
Русия има природен газ;
Русия обогатява почти половината от световния добив на уран;
Русия строи почти всички атомни реактори в света;
Богатството на Русия са нейните безкрайни полета с пшеница, енергийните и минерални запаси;
Русия разполага с най-големия пазар на енергийни и минерали ресурси. Китайският и индийския;
РУСИЯ СЕ КЪПЕ В ЗЛАТО ИПАРИ!
12:51 04.03.2026
53 .....
До коментар #47 от "Някой":Кой ги изгони и им разруши Втория храм?
12:52 04.03.2026
54 ХиХи
12:52 04.03.2026
57 Той
До коментар #25 от "ГаняПутинофила":Някои ще получат, например кривото на де
12:55 04.03.2026
58 Хахаха
12:55 04.03.2026
59 Амии
12:56 04.03.2026
61 ще го адат
Коментиран от #66
12:56 04.03.2026
62 Станали лошави
12:56 04.03.2026
63 Той
12:57 04.03.2026
64 Някой
Браво на испанците, де.
12:58 04.03.2026
65 Някой
Браво на испанците, де.
12:59 04.03.2026
66 Незнам но
До коментар #61 от "ще го адат":Ако отидеш в САЩ ще откриеш че всички искат да са американци.Испанци китайци араби негри,всички без изключение.
Коментиран от #81
12:59 04.03.2026
67 Теслатъ
13:01 04.03.2026
68 Българин
13:01 04.03.2026
69 Нико
13:02 04.03.2026
70 Тракиец 🇮🇷
13:04 04.03.2026
71 За съжаление, Санчес еправ
13:04 04.03.2026
72 Гост
13:05 04.03.2026
73 ........
13:06 04.03.2026
74 .....
До коментар #46 от "Абе, сложния оземпиков трол":Абе.... Я кажи кой ги изгони от обетованата земя и им разруши Втория храм? Я кажи са отворко.
Коментиран от #86
13:06 04.03.2026
75 Дидо
13:06 04.03.2026
76 Принципи
13:08 04.03.2026
77 Политкоректен
13:10 04.03.2026
78 Мандата изтича но гафовете остават
13:13 04.03.2026
80 Не го
13:16 04.03.2026
81 Макробиолог
До коментар #66 от "Незнам но":Ти последно кога беше там?Всички искат да вземат паспорт,което е малко по различно
13:18 04.03.2026
84 Св. Св. Петър и Павел
В България всеки знае, че политиката ни е наведена!
Вчера чествахме бутафорна независимост!
Коментиран от #89
13:21 04.03.2026
85 Там
13:21 04.03.2026
87 Радвам се
13:31 04.03.2026
88 абвгзти
До коментар #83 от "АБВ":гьотлак
13:31 04.03.2026
89 наведи се
До коментар #84 от "Св. Св. Петър и Павел":че хаспуха ти свети
Коментиран от #90
13:32 04.03.2026
90 урко
До коментар #89 от "наведи се":Тъпанар
13:37 04.03.2026
91 Д-р Марин Белчев
Разбира се, не е хубаво Иран да има ядрено оръжие, защото е фундаменталистки, мюсюлмански режим. Скоба: нищо против честните и миролюбиви мюсюлмани, напротив само уважение към тях, много приятни хора са.
Сега Тръмп ще накаже Испания, вероятно с мита и др. подобни.
13:42 04.03.2026
92 Смърфиета
До коментар #24 от "Данко Харсъзина":Метафората за маймуната с пудела е вярна. Но пуделът е фазан.
13:42 04.03.2026
93 Смърфиета
До коментар #28 от "604":Трябва да пратиме всички дефектни там да чакат да наръси атома, обаче засега изпуснаха последния самолет. Като видите честни сини очи, които ви свалят звезди и ви говорят за някакви баснословни чудеса на интелекта, кажете им да си събират багажа, за да купят еднопосочен билет, когато възстановят полетите, за да не висят на опашката. Защото трябва да видят красотата на атома, когато там най-накрая ги наръсят с атом.
13:46 04.03.2026
94 Айгедотор
13:51 04.03.2026