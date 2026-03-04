Д. Маргаритов за сметките: И техническата грешка би могла да е нелоялна практика

В края на февруари служебният министър на икономиката и индустрията Ирина Щонова сезира Комисията за защита на потребителите с искането за извършване на проверки на място в офисите на трите електроснабдителни дружества в страната заради множество сигнали за необичайно високи сметки за електроенергия през януари.

Резултатите бяха обявени в понеделник вечер от самите дружества.

Бившият председател на Комисията за защита на потребителите и настоящ анализатор по потребителски теми Димитър Маргаритов коментира:

"Техническата грешка също би могла да бъде нелоялна практика, така че, ако някой си мисли, че ще може по този начин да оправдае противоправното си поведение, няма да му се получи, особено ако наистина Комисията е последователна в действията си и сега, след извършените проверки, а вероятно и след информацията, която ще получи от КЕВР, би могла да се произнесе за наличие на такива нелоялни практики. Разбира се, много важно е да се установи какво се е случило и от технологична гледна точка - дали става въпрос за някакви проблеми при отчитането, за комбинация между това и по-високо потребление.

Необходима е проверка на общите условия, както на тези дружества, така и на всички останали "естествени монополисти", коментира Маргаритов в предаването "Преди всички" по "Хоризонт", че потребителската защита не изисква сензации и гръмки фрази, а задълбочен анализ и бързи действия.

Той изтъкна, че са необходими проверки от технологично естество и даде пример:

"На мен ми казаха и за случай, при който през декември месец е отчетена сметка от €20, а през януари се получава сметка за €300. Само че регулярно този абонат винаги получава сметка над €100. Тоест тук каква е тази сметка от 20 евро, междинна. Явно има някакъв проблем с отчитането и после идва сметката, която вече е двойно по-висока от обичайната. Ето такива неща, но всичко това трябваше да се събере като информация, да се систематизира и на тази база вече и Комисията за защита на потребителите да може да вземе своите решения в кои случаи е била налице нелоялна практика".

Необходим е по-добър диалог между институциите, тъй като в последните месеци покрай въвеждането на еврото е настъпило институционално "надговаряне и надиграване", довело до това, че някои стоки са поскъпнали само поради този "синдром на многото приказки".

Самите потребители също трябва да продължат да бъдат активни. Самият факт, че има обществена реакция, показва, че има желание за това да се "притиснат" институциите и да си свършат работата докрай.

Ако потребител се чувства ощетен и не плати сметката си, ЕРП-то все още има правото да спре тока, дори проверката да тече и резултатът и от нея да се окаже в полза на потребителя, припомни Маргаритов.

Когато пък се установи, че е надплатено, то естествено ще бъде прихванато от следващи сметки. Експертът е убеден, че е необходима корекция в регламентите, така че потребителят да не трябва да плаща сметката си, докато не приключи проверката по жалбата му в ЕРП-то

Има ли вече изравняване на линията обективна инфлация и спекула заради въвеждане на еврото:

"Вървят няколко процеса, според мен. От една страна, има търговци, които се възползват от ситуацията и завишават цени. Същевременно обаче, неминуемо, както е било и винаги през годините, различни обективни икономически фактори влияят в международен план и във вътрешнопазарен план. Инфлация така или иначе е имало, има, и ще има".