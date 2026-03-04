Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Д. Маргаритов за сметките: И техническата грешка би могла да е нелоялна практика

4 Март, 2026 12:26 692 12

Разбира се, много важно е да се установи какво се е случило и от технологична гледна точка - дали става въпрос за някакви проблеми при отчитането, за комбинация между това и по-високо потребление

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В края на февруари служебният министър на икономиката и индустрията Ирина Щонова сезира Комисията за защита на потребителите с искането за извършване на проверки на място в офисите на трите електроснабдителни дружества в страната заради множество сигнали за необичайно високи сметки за електроенергия през януари.

Резултатите бяха обявени в понеделник вечер от самите дружества.

Бившият председател на Комисията за защита на потребителите и настоящ анализатор по потребителски теми Димитър Маргаритов коментира:

"Техническата грешка също би могла да бъде нелоялна практика, така че, ако някой си мисли, че ще може по този начин да оправдае противоправното си поведение, няма да му се получи, особено ако наистина Комисията е последователна в действията си и сега, след извършените проверки, а вероятно и след информацията, която ще получи от КЕВР, би могла да се произнесе за наличие на такива нелоялни практики. Разбира се, много важно е да се установи какво се е случило и от технологична гледна точка - дали става въпрос за някакви проблеми при отчитането, за комбинация между това и по-високо потребление.

Необходима е проверка на общите условия, както на тези дружества, така и на всички останали "естествени монополисти", коментира Маргаритов в предаването "Преди всички" по "Хоризонт", че потребителската защита не изисква сензации и гръмки фрази, а задълбочен анализ и бързи действия.

Той изтъкна, че са необходими проверки от технологично естество и даде пример:

"На мен ми казаха и за случай, при който през декември месец е отчетена сметка от €20, а през януари се получава сметка за €300. Само че регулярно този абонат винаги получава сметка над €100. Тоест тук каква е тази сметка от 20 евро, междинна. Явно има някакъв проблем с отчитането и после идва сметката, която вече е двойно по-висока от обичайната. Ето такива неща, но всичко това трябваше да се събере като информация, да се систематизира и на тази база вече и Комисията за защита на потребителите да може да вземе своите решения в кои случаи е била налице нелоялна практика".

Необходим е по-добър диалог между институциите, тъй като в последните месеци покрай въвеждането на еврото е настъпило институционално "надговаряне и надиграване", довело до това, че някои стоки са поскъпнали само поради този "синдром на многото приказки".

Самите потребители също трябва да продължат да бъдат активни. Самият факт, че има обществена реакция, показва, че има желание за това да се "притиснат" институциите и да си свършат работата докрай.

Ако потребител се чувства ощетен и не плати сметката си, ЕРП-то все още има правото да спре тока, дори проверката да тече и резултатът и от нея да се окаже в полза на потребителя, припомни Маргаритов.

Когато пък се установи, че е надплатено, то естествено ще бъде прихванато от следващи сметки. Експертът е убеден, че е необходима корекция в регламентите, така че потребителят да не трябва да плаща сметката си, докато не приключи проверката по жалбата му в ЕРП-то

Има ли вече изравняване на линията обективна инфлация и спекула заради въвеждане на еврото:

"Вървят няколко процеса, според мен. От една страна, има търговци, които се възползват от ситуацията и завишават цени. Същевременно обаче, неминуемо, както е било и винаги през годините, различни обективни икономически фактори влияят в международен план и във вътрешнопазарен план. Инфлация така или иначе е имало, има, и ще има".


  • 1 Данко Харсъзина

    13 0 Отговор
    Как пък един път не стана грешка в полза на потербителите?

    12:28 04.03.2026

  • 2 Красимир Петров

    11 0 Отговор
    И този цял живот е на държавна хранилка.За Българскят народ е направил точно една О.

    12:29 04.03.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 0 Отговор
    СИБИЛ ТОШКОВ СИНА НА ТОШКО АФРИКАНСКИ
    И ТОЙ НАПРАВИ БРОКЕРСКА ФИРМА ЗА ТОК
    С ЕДИН КОЛУМБИЕЦ С БЪЛГАРСКИ ПАСПОРТ - ЧОВЕК НА БРЕНДО :)

    12:30 04.03.2026

  • 4 Въпрос

    9 0 Отговор
    Как така всеки път когато има някаква грешка все е в полза на грабителите?

    12:30 04.03.2026

  • 5 Сусу Манарата

    8 0 Отговор
    "Нелоялна практика"?! Кухо чиновническо клише.

    12:30 04.03.2026

  • 6 НАЛИ НИЩО НЯМАШЕ ДА ПОСКЪПВА

    6 1 Отговор
    След въвеждането на измисленото ви евро???

    12:31 04.03.2026

  • 7 Да питат баба Ванга

    4 0 Отговор
    Всички "екстерти" гадаят, защото НЕ ЗНАЯТ! Ако имаха познания, щяха да си използуват знанията, а не да се ръгат в политиката, за да сърбат от копанята!

    12:34 04.03.2026

  • 8 цербер

    2 0 Отговор
    ...служебната министърка на икономиката и индустрията - Ирина Щонова ...

    12:40 04.03.2026

  • 9 загрижени за народа

    3 0 Отговор
    Ей намериха повод да създават напрежение преди изборите! Студ =висока сметка!

    12:43 04.03.2026

  • 10 лоза

    3 0 Отговор
    И техническа да е,грешката си е грешка. Хората плащат. Толкоз.Дрешка.

    12:44 04.03.2026

  • 11 400

    2 0 Отговор
    Taка е при частника . Ще гледа да обере клиента , още повече като е монополист . Ще ви изкъртят от сметки . Сега се почва .

    12:54 04.03.2026

  • 12 Павел Пенев

    2 0 Отговор
    Изгонете еврейските мошеници на EVN от България и сметките на потребителите ще бъдат по точни и коректни. Те са като кърлежи впити в нашата енергетика,източват и изпращат всичко в пенсионната система на Австрия. А нашите пенсионери студуват и гладуват. Позор за т.нар.Цар от Врана който ги доведе по еврейска линия след като бяха изгонени от Македония.

    13:15 04.03.2026

