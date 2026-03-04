Новини
BMW случайно разкри подробности за бъдещите си модели

4 Март, 2026 12:12 812 4

Най-голямото внимание привлича петото поколение на емблематичния кросоувър BMW X5

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Американското подразделение на BMW допусна неочакван информационен теч, публикувайки за кратко в своя онлайн магазин списък с бъдещи модели за 2026 и 2027 година. Макар документите бързо да бяха свалени, детайлите вече се разпространяват в глобалните медии.

Информационният масив разкрива мащабна офанзива, включваща близо 40 нови и обновени модификации, които ще променят облика на марката в следващите 24 месеца.

Новото X5: Пет задвижвания в едно тяло

Най-голямото внимание привлича петото поколение на емблематичния кросоувър BMW X5 (G65). Моделът ще бъде пионер в стратегията за технологична отвореност на марката, предлагайки безпрецедентен избор от пет вида задвижване. Дизайнът ще бъде вдъхновен от стилистиката на Neue Klasse и електрическия iX3, а гамата ще включва конвенционални бензинови и дизелови агрегати, плъг-ин хибриди и изцяло електрическия iX5. Голямата изненада е потвърденото серийно производство на водородна версия (FCEV) от 2028 година, разработена съвместно с Toyota.

Електрическата революция на Серия 3

Култовата „тройка“ навлиза в своята осма генерация с радикални промени. Класическият модел с ДВГ ще бъде съпътстван от новия BMW i3 – електрически седан, базиран на иновативната архитектура Neue Klasse. Очаква се дебют и на версията M350 xDrive, която ще заеме мястото на досегашната M340i, предлагайки по-висока мощност и стандартно задвижване на четирите колела. Електрическият флагман в серията вероятно ще бъде iM3 – „машина за адреналин“ с мощност, надхвърляща 700 конски сили, която ще демонстрира спортния потенциал на батериите.

Краят на една ера за X4 и раждането на iX4

Списъкът потвърждава слуховете за прекратяване на производството на стандартното BMW X4. Негов наследник ще бъде изцяло електрическият iX4. Моделът ще представлява спортна купе-версия на iX3, залагайки на по-динамичен силует и аеродинамика, като същевременно ще използва същата софтуерна платформа OS X и 17.9-инчови дисплеи.

Други акценти от теча

BMW M2 xDrive: Малкото купе най-после ще получи система за задвижване на четирите колела, което ще го направи още по-конкурентно на пазара на компактни спортисти.

Обновление на Серия 7: Лимузината ще премине през фейслифт (LCI), за да синхронизира визията си с новия минималистичен стил на Neue Klasse.

Според изтеклия график, първите нови попълнения ще започнат да се появяват в шоурумите в края на 2026 година, а пълното разгръщане на гамата е планирано за 2027-а. От централата в Мюнхен за момента запазват официално мълчание относно „случайния“ гаф.


  • 1 Изп@рдях се мощно

    2 1 Отговор
    без да чета. Чао!

    12:28 04.03.2026

  • 2 Дали

    3 0 Отговор
    е случаен гаф или предвиден марктеингов трик с цел да се опипа почвата и настроенията е леко спорно. Не е тайна, че новта клата не е съвсем по свкуса на феновете, а Х серията (особено е- версията) приличат повече на китайци, отколото на баварци.
    Колкото то е-М3 - също е някъв мартигнов ход, колкото да покажат - можем. Пределно им е ясно, че купувачите на М моделите, искат да слушат 6-те певици под капака (доеи 8), ако ще и да е -200кс по слаб и някоя секунда по бавен от е-весиите.

    12:35 04.03.2026

  • 3 Шкиф

    3 0 Отговор
    Значи направиха постепенно бъбреците отпред такива, че едвам се събират в габаритите на колата, сега обратно малките..... Шашава работа и дизайнерска импотенция....

    12:38 04.03.2026

  • 4 Приличат

    1 0 Отговор
    на Опел астра и грандланд.

    12:39 04.03.2026