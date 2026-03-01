Новите служители на BMW могат да работят денонощно, без да се хранят и… са роботи (ВИДЕО)

BMW ускорява прехода си към ерата на автономното производство. След 11-месечен престой в Южна Каролина. автомобилният производител потвърди, че пренася стратегията си за хуманоидна роботика в Германия. За първи път европейско автомобилно производствено съоръжение, заводът в Лайпциг, ще бъде домакин на пилотен проект за „физически изкуствен интелект“, интегриращ усъвършенствани хуманоидни роботи директно в сглобяването на високоволтови батерии и външни компоненти.

Звездата на шоуто в Лайпциг е AEON, многофункционален хуманоид, разработен от Hexagon Robotics със седалище в Цюрих. За разлика от традиционните статични индустриални ръце, AEON е проектиран за многофункционалност. Той има човекоподобен торс, но се движи на колесна база, способна на 360-градусово завъртане, което му позволява да се придвижва по фабричния под с по-голяма скорост от двукраките модели. След успешни лабораторни оценки в края на 2025 година, AEON завърши първоначално тестово внедряване през декември. По-широк „интеграционен тест“ е планиран за април 2026 година, което ще проправи пътя за пълна пилотна фаза с участието на малък флот от роботи това лято.

Скокът към Германия се дължи на суровите данни, събрани в завода на BMW в Спартанбърг, САЩ. Между 2024 и 2025 година BMW внедри робота Figure 02 от Figure AI в Калифорния в една от най-взискателните си среди, цеха за каросерии. Роботът беше натоварен с процеса на товарене на ламарина, физическо вдигане на тежки, остри части и позиционирането им върху заваръчни приспособления с толеранс от 5 милиметра. За 1250 часа работа, Figure 02 успешно допринесоха за производството на 30 000 кросоувъра BMW X3. Роботите работеха на стандартни 10-часови смени, пет дни в седмицата, премествайки над 90 000 компонента.

Пилотният проект доказа, че хуманоидите могат да поддържат 99% точност в реална индустриална среда, макар че разкри и че „предмишниците“ на робота са основна точка на механична повреда – данни, които вече са използвани за разработването на следващото поколение Figure 03.

„Центърът за компетентност за физическа изкуствена интелигентност“ на BMW в Мюнхен наблюдава тези внедрявания с ясна директива: да се използват роботи за задачи, които са мръсни, скучни или опасни. В Лайпциг роботите ще се занимават специално с монтажа на високоволтови батерии, зона, в която човешките работници понастоящем трябва да носят тежки, ограничаващи движенията защитни средства. Чрез делегирането на тези ергономично натоварващи роли на машини като AEON, BMW цели да подобри дългосрочното здраве на работната си сила, като едновременно с това повиши конкурентоспособността на производството си.