Xiaomi по стъпките на Ferrari, Porsche и Mercedes-Benz

Xiaomi вече не е просто „компанията за смартфони“, която причинява главоболия на Tesla, а вече официално е член на най-ексклузивния клуб в автомобилния дизайн. На високопрофилно представяне в Барселона технологичният гигант от Пекин разкри Xiaomi Vision Gran Turismo, дигитален хиперкар, създаден за емблематичната Gran Turismo 7 на PlayStation. Този знаков ход прави Xiaomi първата чисто технологична компания, поканена във Vision GT, присъединявайки се към свещените редици на Ferrari, Porsche и Mercedes-Benz.

Водени от главния дизайнер Тианян Ли, екипът е подходил към проекта не като към видеоигра, а като към легитимно аеродинамично проучване. Философията на колата, „изваяна от вятъра“, води до силует с форма на сълза, който дава приоритет на управлението на въздуха пред всичко останало. Кокпитът е по същество окачен в серия от масивни вентилационни тунели и въздуховоди, дизайн, който гарантира, че автомобилът остава „залепен“ за асфалта на виртуалния Нюрбургринг, като същевременно поддържа изключително гладък профил за скорост по права линия.

Инженерният екип на Xiaomi е извършил хиляди симулации на компютърна флуидна динамика (CFD), за да гарантира, че VGT се държи като състезателна машина от световна класа. Автомобилът може да се похвали с коефициент на съпротивление от 0,29, съчетан с коефициент на притискане от -1,2. Това води до аеродинамична ефективност от 4,1, цифра, която би накарала повечето прототипи от Льо Ман да се изчервят.

Като световна премиера за серията Gran Turismo, колата разполага с активна система за управление на съпротивлението. Тази технология работи в тандем с „Accretion Rims“ – джанти, проектирани да засмукват активно въздух от страничните части на колата – за да стабилизират шасито при висока скорост в завоите.

Дори осветлението е функционално. Задната „Halo“ светлина действа като масивен термичен изход, извличащ топлина от двойния двигател, като същевременно служи като точка за изпускане на въздух, за да се намали съпротивлението.

Вътрешността на Xiaomi се е отървала от тесния, карбонов клаустрофобичен дизайн на типичните състезателни автомобили в полза на това, което те наричат концепцията „Sofa Racer“. Интериорът е безшевна, плавна верига, която обединява таблото, вратите и седалките в едно салонно пространство. Въпреки че е състезателна кола, тя е напълно интегрирана в интелигентната екосистема „Human x Car x Home” на Xiaomi.

Колата използва биометричен интерфейс, който следи сърдечната честота и нивата на стрес на водача. Използва околната светлина и 3D-пространствен звук, за да адаптира „настроението” в кабината. За играчите, които използват PSVR2, интериорът разполага с цифрови огледала с висока разделителна способност и състезателна линия с добавена реалност (AR), проектирана директно върху капака, имитираща дисплеите head-up (HUD), които Xiaomi разработва за бъдещите си модели SU8 и SU9 за шосе.

Макар Vision GT да съществува само в PlayStation 5, неговото ДНК е силно повлияно от Xiaomi SU7 Ultra, който счупи рекордите за четириврати автомобили на Нюрбургринг. Казунори Ямаучи, създателят на Gran Turismo, похвали колата като „модел за подражание“ за прехода от механичен към цифров автомобилен дизайн.