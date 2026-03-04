Най-ексклузивният носител на трилъчевата звезда не докосва асфалта и струва $ 10 млн.

В сърцето на Сао Пауло беше представена „летящата лимузина“ – плод на тясното сътрудничество между Airbus Corporate Helicopters и Mercedes-Benz. Става дума за специално издание на модела ACH145, което е колкото хеликоптер, толкова и произведение на висшата мода в интериорния дизайн.
Германските естети от Щутгарт са вложили цялото си ноу-хау, за да превърнат металната птица в храм на комфорта. Клиентите, чиито портфейли позволяват подобно бижу, могат да избират между шест различни нива на оборудване. Искате усещането на ултра-луксозния Mercedes-Maybach? Имате го. Предпочитате футуристичния и изчистен стил на електрическия флагман EQS? Никакъв проблем!
Вътрешността на ACH145 предлага гъвкавост без аналог
Възможност за конфигурация от 4 до 8 индивидуални кресла, тапицирани с най-фината кожа.
Благородни материали: Съчетание от естествено дърво, полиран алуминий и дискретни емблеми на Mercedes-Benz, които напомнят за потеклото на машината.
Детайли, които галят окото: Ергономични конзоли, отделения за съхранение и поставки за чаши, които биха стояли перфектно дори в частен джет.
Техническо съвършенство под капака (и над него)
Макар Mercedes да са поели „грима и прическата“, техническото сърце на машината остава дело на инженерите от Airbus. Под елегантния корпус пулсират два мощни турбовални двигателя, всеки от които генерира респектиращите 894 к.с. С тази „конска сила“ в небето, хеликоптерът поддържа стабилна крейсерска скорост от 254 км/ч. С едно зареждане той може да прелети до 650 км – напълно достатъчно, за да закусите в Монако и да кацнете за обяд в Алпите.
Но този въздушен шедьовър няма да се среща под път и над път. Всеки екземпляр се изработва по индивидуална заявка, което гарантира, че собственикът му ще притежава уникат. С цена от около 10 милиона долара, този проект на Airbus и Mercedes-Benz е насочен към върха на икономическата пирамида, където времето е най-скъпата валута, а луксът е задължително условие.
