Първите в света зимни гуми с прибиращи се шипове (ВИДЕО)

Финландците от Nokian Tyres буквално „скриха шапката“ на конкуренцията, представяйки технологично чудо, което доскоро изглеждаше като научна фантастика. Запознайте се с Hakkapeliitta 01 – първата в света гума, която сама решава кога да извади „ноктите“ си.

Забравете за досадното стържене на метал в асфалта по време на неочаквано затопляне или за притеснителното пързаляне върху ледена кора. Северните инженери най-после намериха „златната среда“ в обуването на автомобила за сурови условия.

В основата на тази революция стои концепцията On-Demand Grip – плод на над десетилетие упорит труд и безсънни нощи в лабораториите на финландците. Новата Nokian Hakkapeliitta 01 не е просто поредното парче каучук, а интелигентна система, която реагира на околната среда със светкавична прецизност.

Как става магията? Тайната се крие в иновативен, свръхчувствителен към температурата слой, в който са „уютно“ вгнездени шиповете.

Когато удари кучи студ: Гумата се охлажда, специалният слой се втвърдява и буквално изтласква острите шипове навън. Резултатът? Желязно сцепление върху лед и утъпкан сняг.

Когато слънцето напече: При затопляне материалът омеква, позволявайки на шиповете да се приберат кротко в протектора. Така колата се плъзга безшумно по сухия асфалт, все едно е с класически зимни гуми.

Обикновено шиповете са „нож с две остриета“ – незаменими на лед, но шумни и бързо износващи се на чист път. Е, Nokian удариха право в десетката! Благодарение на прибиращия се механизъм, новите гуми са:

Забележително по-тихи: Без досадния метален звън в купето при меко време.

С 30% по-издръжливи: Тъй като металните елементи не се „пилят“ излишно в бетона, животът на протектора се удължава значително.

Кога ще ги видим по пътищата?

Въпреки че премиерата предизвика истински фурор, нетърпеливите шофьори ще трябва да стиснат зъби още малко. Официалните продажби на Nokian Hakkapeliitta 01 стартират през есента на 2026 година – точно навреме, за следващия зимен сезон.