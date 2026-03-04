Новини
Първите в света зимни гуми с прибиращи се шипове (ВИДЕО)

4 Март, 2026 10:26 1 326 11

Nokian пренаписа правилата на зимата с „умни“ шипове-хамелеони

Първите в света зимни гуми с прибиращи се шипове (ВИДЕО) - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Финландците от Nokian Tyres буквално „скриха шапката“ на конкуренцията, представяйки технологично чудо, което доскоро изглеждаше като научна фантастика. Запознайте се с Hakkapeliitta 01 – първата в света гума, която сама решава кога да извади „ноктите“ си.

Забравете за досадното стържене на метал в асфалта по време на неочаквано затопляне или за притеснителното пързаляне върху ледена кора. Северните инженери най-после намериха „златната среда“ в обуването на автомобила за сурови условия.

Първите в света зимни гуми с прибиращи се шипове (ВИДЕО)

В основата на тази революция стои концепцията On-Demand Grip – плод на над десетилетие упорит труд и безсънни нощи в лабораториите на финландците. Новата Nokian Hakkapeliitta 01 не е просто поредното парче каучук, а интелигентна система, която реагира на околната среда със светкавична прецизност.

Как става магията? Тайната се крие в иновативен, свръхчувствителен към температурата слой, в който са „уютно“ вгнездени шиповете.

Първите в света зимни гуми с прибиращи се шипове (ВИДЕО)

Когато удари кучи студ: Гумата се охлажда, специалният слой се втвърдява и буквално изтласква острите шипове навън. Резултатът? Желязно сцепление върху лед и утъпкан сняг.

Когато слънцето напече: При затопляне материалът омеква, позволявайки на шиповете да се приберат кротко в протектора. Така колата се плъзга безшумно по сухия асфалт, все едно е с класически зимни гуми.

Обикновено шиповете са „нож с две остриета“ – незаменими на лед, но шумни и бързо износващи се на чист път. Е, Nokian удариха право в десетката! Благодарение на прибиращия се механизъм, новите гуми са:
Забележително по-тихи: Без досадния метален звън в купето при меко време.
С 30% по-издръжливи: Тъй като металните елементи не се „пилят“ излишно в бетона, животът на протектора се удължава значително.

Кога ще ги видим по пътищата?

Въпреки че премиерата предизвика истински фурор, нетърпеливите шофьори ще трябва да стиснат зъби още малко. Официалните продажби на Nokian Hakkapeliitta 01 стартират през есента на 2026 година – точно навреме, за следващия зимен сезон.


  • 1 Ми не знам

    11 0 Отговор
    А когато е студено а няма сняг ?

    Коментиран от #4, #6

    10:34 04.03.2026

  • 2 Цвете

    1 3 Отговор
    КАКТО ВИНАГИ ПЪРВИ. НОКИЯТА НЕ СЕ ЗАБРАВЯ. ЧУДЕСНО, СЕГА ЩЕ ПОКОРИ СВЕТА. ДЕРЗАЙТЕ ФИНЛАНДЦИ.👍🍀👍

    10:34 04.03.2026

  • 3 Цвете

    1 3 Отговор
    КАКТО ВИНАГИ ПЪРВИ. НОКИЯТА НЕ СЕ ЗАБРАВЯ. ЧУДЕСНО, СЕГА ЩЕ ПОКОРИ СВЕТА. ДЕРЗАЙТЕ ФИНЛАНДЦИ.👍🍀👍

    10:35 04.03.2026

  • 4 българина

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ми не знам":

    забранено е да се кара с шипове без сняг, унищожават асфалта! има по хитър. начин да ги активираш шишовете само когато трябва, тази гума е неизполВаема

    Коментиран от #10

    10:38 04.03.2026

  • 5 да ама не

    2 2 Отговор
    Нещо са се объркали заради безсънните нощи. Не видях никакъв смисъл в направеното и ще изтече в канала с много други глуповати измислици. Не вярвам във Финландия да няма сух студ.

    10:39 04.03.2026

  • 6 Лопата Орешник

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ми не знам":

    Въпросът ти е перфектен, мисля си само че сигурно и някои инжинери във Финландия са си го задали! По вероятно е списвача да е понесъл непълна информация относно новината! По склонен съм да вярвам на Нокиан отколкото на фактите!

    10:47 04.03.2026

  • 7 Гост

    3 1 Отговор
    Евреите и иранците се изтрепаха, а тия гуми с пирони коландрисат. И чак не били спали да ги направат.... ми да са спали за дедовия не са ма дръжали.

    10:54 04.03.2026

  • 8 Иновации и растеж

    2 0 Отговор
    А пък от някои фирми за латексови продукти са пуснали гуми които могат да се слагат с грайфера навътре или навън, според зависи.

    11:01 04.03.2026

  • 9 Нито са първи

    1 0 Отговор
    Нито последни. Тази технология е от преди 20 години.

    11:04 04.03.2026

  • 10 Пак не е инженер ,Ганчоо , а финландски

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "българина":

    Когато е Студено ,ганчоо в бг и няма сняг - има лед ,а там пише за сняг и лед!

    11:50 04.03.2026

  • 11 малко пресилено

    0 0 Отговор
    За мен това е добре само до момента, при който шиповете могат да се прибират и изваждат. От тук нататък е глупаво - както всяка глупост, при която "автомобилът сам решава какво да прави". Ами като стане минус десет градуса и е сухо без лед и сняг, какво правим - тропаме по асфалта като верижен трактор. По-удачно би било водачът сам да може да активира или прибира тези шипове с някакъв бутон.

    11:52 04.03.2026