Honor показа сгъваем смартфон без видима гънка на дисплея

27 Февруари, 2026 19:04 641 1

Очаква се устройството да бъде показано още тази седмица

Галин Ганев

Honor е на път да предефинира сегмента на сгъваемите устройства този уикенд, като се готви да представи Magic V6 на MWC Barcelona. Преди глобалния дебют в неделя, изпълнителният директор на Honor разкри основната атракция на устройството: вътрешен дисплей, който изглежда напълно лишен от гънката, която тормози сгъваемите устройства от самото им създаване. Чрез използването на подобрена Super стоманена панта (с номинална стойност 2800 MPa, която е най-високата в индустрията) и нов гъвкав стъклен слой, Honor твърди, че е постигнала плоска повърхност, подобна на таблет, без да жертва характерния си ултратънък профил.

Magic V6 се позиционира като най-издръжливият сгъваем телефон, произведен досега, като официално потвърждава както IP68, така и IP69 рейтинги. Докато IP68 предпазва от потапяне, добавянето на IP69 означава, че V6 може да издържи на струи с високо налягане и висока температура, нещо, което е първото в тази категория. За да докаже структурната си цялост, Honor наскоро пусна тийзър, в който V6 действа като основен носещ компонент за въжена линия, успешно поддържайки теглото на човек, докато пресича езеро.

Това е първият сгъваем смартфон, за който е потвърдено, че работи с чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 на Qualcomm, съчетан с патентованите чипове C1+ и E2 на Honor за подобрена клетъчна ефективност и управление на енергията. Въпреки тънкото си шаси, V6 разполага с масивна батерия с капацитет 7150 mAh, най-голямата досега в сгъваем смартфон тип книга, поддържана от 120 W бързо зареждане.

Вътрешният панел се отличава с рекордно ниско ниво на отразяване от 1,5%, което значително подобрява четливостта на открито, а използването на усъвършенствано ултратънко стъкло (UTG) позволява още по-тънки рамки в сравнение с предишния Magic V5.

Honor не е единствената марка, която се стреми към постигането на „нулеви гънки“. Oppo също започна да представя своя Find N6 в Китай, показвайки подобен гладък основен дисплей и панта от титанова сплав. Въпреки това, ранното представяне на Honor на MWC му дава предимството на първия на световната сцена.


Оценка 5 от 2 гласа.
  • 1 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Сгъваемите телефони са като девствениците.Колкото по ги отваряш,толкова повече гънката си личи.

    19:09 27.02.2026