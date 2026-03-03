Ето какви „невероятни неща“ да очакваме в Android 17

По време на последното събитие Galaxy Unpacked, където Google хвърли ръкавицата на конкуренцията, самият Самир Самат, президентът на Android Ecosystem, загатна за мащабна трансформация, която ще превърне Android 17 от обикновена операционна система в истински „интелигентен партньор“.

Забравете всичко, което знаете за стандартните интерфейси. Новата глава в историята на зеленото роботче е изцяло посветена на изкуствения интелект, който не просто изпълнява команди, а буквално предвижда нуждите ви. „Подготвили сме невероятни неща за следващото издание на Android“, сподели развълнувано Самат, като подчерта, че платформата вече ще „разбира“ своя потребител на съвсем ново ниво.

Въпреки че Android 17 вече навлезе в своята бета фаза в началото на февруари, Google умело пази в тайна най-пикантните подробности. Очаква се голямото разкритие да се случи по време на годишната конференция Google I/O през май, когато софтуерът ще бъде почти финализиран.

Интригата се засилва и от новините около еволюцията на Gemini. Усъвършенстваният изкуствен интелект ще направи своя дебют първо в премиум устройствата. Очаква се новите флагмани Samsung Galaxy S26 и Google Pixel 10, които вероятно ще видим още следващия месец, да бъдат първите „умни машини“, които ще демонстрират пълния потенциал на тази симбиоза между хардуер и софтуер.