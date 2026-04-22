Apple разделя още по-сериозно базовия iPhone от по-скъпите модели

Според информациите, Apple се готви за най-радикалната промяна в представянето на iPhone от дебюта на iPhone X насам. Според последните доклади от анализатори на веригата за доставки и китайски източници, включително Fixed Focus Digital, „обикновеният“ iPhone 18 няма да се появи на пазара през традиционния септември.

Вместо това се очаква Apple да раздели продуктовия си цикъл за 2026–2027 година на две отделни вълни, като премести стандартния iPhone 18 и новия iPhone 18e от входния клас на специално събитие през пролетта на следващата година.

Тази промяна би оставила презентацията „Far Out“ през септември изцяло фокусирана върху премиум и експерименталния хардуер на Apple. Предполага се, че очакваната есенна серия ще се състои от iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и дългоочаквания iPhone Fold (който може да бъде брандиран като iPhone Ultra). Като освобождава сцената за своите устройства на цена над 1000 долара, Apple изглежда дава приоритет на хардуера с висока печалба по време на критичното празнично тримесечие, докато запазва моделите, насочени към обемни продажби, за обновяване в средата на цикъла, за да се бори с обичайния спад в продажбите след празниците.

Най-тревожната подробност за потенциалните купувачи е слухът за хардуерно разграничаване на стандартния iPhone 18. Исторически базовият iPhone е споделял най-новите чипсети и стандарти за памет с Pro версиите. За следващото поколение обаче, Apple въвежда значителни мерки за намаляване на разходите за базовия модел. Очаква се серията iPhone 18 Pro да дебютира с чипа A20 Pro, произведен по най-модерния 2-нанометров процес на TSMC, но стандартният iPhone 18 може да използва версия на A20 или дори усъвършенстван 3-нанометров чип. Докладите също така сочат, че шасито и вътрешните охладителни структури на iPhone 18 ще се доближават повече до достъпния iPhone 18e, отколкото до Pro моделите, което потенциално ще доведе до загуба на термична ефективност. Освен това, според информациите, растящите цени на RAM паметта са принудили Apple да оборудва базовия модел с по-бавна LPDDR5 памет или с по-малък капацитет в сравнение с Pro моделите, за които се говори, че ще скочат до 12 GB RAM, за да поддържат функциите на Apple Intelligence от следващо поколение. Ако тези слухове се потвърдят, „обикновеният“ iPhone на практика ще бъде превърнат в категория от среден клас, което ще създаде по-голяма разлика между ентусиастите и средностатистическия потребител, отколкото сме виждали през последните десет години. Тази стратегия отразява подхода на Apple към iPad, където стандартният модел е значително по-ниско от версиите Pro и Air както по отношение на технологиите, така и по отношение на времето на пускане на пазара. За потребителите, които ценят производителността, този ход прави iPhone 17 – понастоящем най-новият наличен базов модел – все по-привлекателен избор, преди базовата линия да претърпи тази предполагаема промяна.