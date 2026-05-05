Apple въвежда дъглоочаквана защитна функция в iOS 26.5

Apple пусна версията „Release Candidate“ на iOS 26.5 за своята мрежа от разработчици и бета тестери и въвежда важни нови инфраструктурни промени в приложението „Съобщения“. Най-забележително е, че най-накрая се въвежда криптиране от край до край за RCS съобщенията, което преодолява комуникационната пропаст между екосистемата на iOS и устройствата с Android.

Въпреки че тестването на този протокол за сигурна комуникация беше започнато в по-ранни версии, окончателната интеграция се въвежда като бета функция. Apple уточни, че криптирането ще бъде въвеждано постепенно, в зависимост от конкретните мобилни оператори и тяхната мрежова инфраструктура.

Когато е активирана, системата работи невидимо на заден план, осигурявайки на потребителите на мобилни устройства пълно спокойствие. На цифровия интерфейс на разговора ще се появи специална икона на катинар, която показва, че каналът за комуникация е напълно криптиран, отговаряйки на стандартите за сигурност, които обикновено са запазени за комуникациите между iMessage. Потребителите ще могат да управляват тази функция чрез менюто с настройки на устройството си в раздела за RCS съобщения, където превключвателят за криптиране ще остане включен по подразбиране.