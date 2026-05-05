Apple въвежда дъглоочаквана защитна функция в iOS 26.5

5 Май, 2026 12:22 503 1

Приложението за съобщения ще бъде засегнато най-сериозно

Галин Ганев

Apple пусна версията „Release Candidate“ на iOS 26.5 за своята мрежа от разработчици и бета тестери и въвежда важни нови инфраструктурни промени в приложението „Съобщения“. Най-забележително е, че най-накрая се въвежда криптиране от край до край за RCS съобщенията, което преодолява комуникационната пропаст между екосистемата на iOS и устройствата с Android.

Въпреки че тестването на този протокол за сигурна комуникация беше започнато в по-ранни версии, окончателната интеграция се въвежда като бета функция. Apple уточни, че криптирането ще бъде въвеждано постепенно, в зависимост от конкретните мобилни оператори и тяхната мрежова инфраструктура.

Когато е активирана, системата работи невидимо на заден план, осигурявайки на потребителите на мобилни устройства пълно спокойствие. На цифровия интерфейс на разговора ще се появи специална икона на катинар, която показва, че каналът за комуникация е напълно криптиран, отговаряйки на стандартите за сигурност, които обикновено са запазени за комуникациите между iMessage. Потребителите ще могат да управляват тази функция чрез менюто с настройки на устройството си в раздела за RCS съобщения, където превключвателят за криптиране ще остане включен по подразбиране.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

    И какво ще е сигурно, ако ключът е даден на властите? Във Великобритания Епъл вече изпълниха искането да си дадат ключовете за криптиране и достъп до всички данни на потребителите при поискване, за да не бъдат глобени.

    12:28 05.05.2026