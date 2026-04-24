Google потвърди най-чаканата промяна в Siri

По време на встъпителната реч на конференцията Google Cloud Next в Лас Вегас, главният изпълнителен директор на Google Cloud Томас Куриан официално потвърди, че Google е „предпочитаният доставчик на облачни услуги“ на Apple за предстоящата ѝ AI офанзива. Това партньорство ще превърне технологията Gemini 3 на Google в „мозъка“ на Apple Intelligence, като конкретно ще задвижи мащабна преработка на Siri, чието представяне е планирано заедно с iOS 27 по-късно тази година.

Това потвърждение идва след месеци на спекулации в индустрията и вътрешни забавяния в Apple Park. Макар че първоначално Apple се стремеше към пускане през пролетта на 2026 година, според информациите компанията е променила графика си, за да се справи с „точността и халюцинациите“ в новия модел. Според съобщението, сътрудничеството е фокусирано върху разработването на персонализиран Apple Foundation Model, който използва огромните познания за света и способностите за разсъждение на Gemini за сложни задачи, които надхвърлят обработката на устройството.

Макар бекендът да се захранва от Google, потребителското преживяване остава типично за Apple. Изтеклите материали от тийзъра на WWDC 2026 подсказват, че Siri се отдалечава от традиционния си интерфейс със „светеща сфера“. В iOS 27 се очаква Siri да се помещава в Dynamic Island, появявайки се като подсказка „Търси или питай“, придружена от ярко неоново сияние, което пулсира по краищата на изреза, когато високотехнологичният AI (Gemini) е активен. Този дизайн, за който се твърди, че е вдъхновен от графиката „26“ на поканата за WWDC, означава преход към по-устойчив асистент в стил чатбот, който поддържа непрекъснати, многоетапни разговори.

За да поддържа строгите си стандарти за поверителност, докато използва инфраструктурата на Google, Apple внедрява усъвършенстван тристепенен работен поток за своя пакет от интелигентни решения за 2026 година. Основни задачи като настройване на таймери, обобщаване на кратки бележки или отваряне на приложения се обработват локално от собствения чип на Apple. По-сложните заявки, които изискват повече мощност, се изпращат към защитените „Black Box“ сървъри на Apple.

За заявки, свързани със „знания за света“, или за високосложно творческо разсъждение, заявката се пренасочва през защитен мост към персонализирана версия на Gemini, работеща върху специалната инфраструктура на Apple.

Очаква се Apple да представи за първи път на света Siri, задвижвана от Gemini, по време на keynote на WWDC 2026 на 8 юни. Докато „Фаза 1“ на основното разпознаване на контекста наскоро пристигна с iOS 26.4, „Full Conversational Siri“ е планирана да излезе като флагманска функция на iOS 27 и iPadOS 27 през септември. Това внедряване ще съвпадне с пускането на iPhone 18 Pro, за който се носят слухове, че ще разполага със специален „AI Core“ в чипа A20 Pro, специално настроен за тези нови базови модели, базирани на Gemini.