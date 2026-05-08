Apple вече тества слушалки с вградена камера

Apple подготвя значителен ъпдейт в своята гама от носими устройства, като според последните съобщения амбициозните „AirPods с камера“ са достигнали финалните етапи на тестовете за валидиране на дизайна. Позиционирани като крайъгълен камък в усилията на компанията да навлезе в областта на пространствената изкуствена интелигентност, тези слушалки – които според някои вътрешни изтекли информации може да бъдат пуснати под името AirPods Ultra – са проектирани да действат като „очи“ за значително по-мощна версия на Siri.

Докато хардуерът наближава етапа на валидиране на производството, инженерният екип според информациите се опитва да намери деликатния баланс между интегрирането на инфрачервени сензори с ниска резолюция в корпус, който остава познат на дългогодишните потребители. Очаква се предстоящият модел да отразява силуета на настоящите AirPods Pro 3,, за да побере новия оптичен хардуер и допълнителния капацитет на батерията, необходим за визуална обработка в реално време.

Основната функционалност на тези камери не е за традиционна фотография или видеозапис, а по-скоро за „визуална интелигентност“. Това позволява на Siri да контекстуализира средата на потребителя в реално време. Например, потребителят може да погледне съставките в шкафа си и да поиска предложение за рецепта или да получи подробни указания за пешеходно придвижване, които се позовават на конкретни местни забележителности, вместо само на имена на улици. За да отговори на опасенията относно поверителността, Apple според информациите е интегрирала малък LED индикатор, който свети, когато сензорите активно предават визуални данни за обработка.

Графикът за пускане обаче остава обвързан с готовността на софтуера за изкуствен интелект от следващо поколение на Apple. Докато първоначалните вътрешни цели предвиждаха пускане на пазара през първата половина на 2026-та, проектът претърпя леки забавяния поради сложната интеграция на обновената Siri, която сега се очаква да дебютира заедно с iOS 27 през септември. Ако изкуственият интелект отговори на строгите стандарти за качество на Apple, тези революционни слушалки биха могли да се присъединят към флагманската гама до края на 2026 г., като служат като по-дискретна, фокусирана върху аудиото алтернатива на настоящата тенденция за умни очила.