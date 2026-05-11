Новите „фордове“ ще избягват катастрофи, дори когато са паркирани

Ford се стреми да премахне проблема с удари на паркингите чрез новопубликуван патент, който дава възможност на неподвижните автомобили да се измъкват от приближаващи се заплахи. Патентът, официално озаглавен „Система за откриване на движещи се обекти“ (US12617393B2), предвижда автомобил, който буквално може да се измъкне от опасността, докато собственикът му не е наблизо.

Системата използва същия набор от хардуер, който вече се намира в много съвременни автомобили на Ford, като например тези, оборудвани с BlueCruise. Използвайки комбинация от камери, радар и ултразвукови сензори, автомобилът непрекъснато наблюдава околната среда, за да определи „нива на заплаха“ за движещите се обекти – независимо дали става дума за количка за пазаруване, кола, плъзгаща се по лед, или разсеян шофьор, който дава заден ход прекалено бързо.

Според патентната заявка автомобилът следва конкретна йерархия от реакции, когато бъде засечена траектория с висока степен на заплаха. Първо, автомобилът се опитва да предупреди приближаващия се обект или човек, като мига с фаровете си и натиска клаксона. Ако сблъсъкът остава неизбежен и наблизо има безопасно, свободно място, автомобилът автономно завива, движи се напред или дава заден ход до нова позиция. Ако сблъсъкът е наистина неизбежен поради липса на пространство или време, системата автоматично активира всички камери на борда, за да запише доказателства за събитието с висока разделителна способност.

Един от по-футуристичните аспекти на патента включва V2X (Vehicle-to-Everything) комуникация. Системата теоретично би могла да позволи на застрашен автомобил да „говори“ с други паркирани превозни средства наблизо. В този сценарий няколко автомобила биха могли да координират синхронизирано преместване, отдръпвайки се в унисон, за да създадат „коридор за безопасност“ за превозното средство в риск.

Въпреки че хардуерът вече е наличен на пазара, Ford предупреди, че подаването на патенти е предимно средство за защита на интелектуалната собственост, а не пътна карта за незабавно производство. Най-голямото препятствие не е инженерството, а минното поле от регулаторни изисквания и отговорности. Ако незаета кола се премести, за да избегне количка за пазаруване, и случайно удари пешеходец или друг неподвижен обект, настоящите правни рамки не са подготвени да определят кой – собственикът, разработчикът на софтуера или производителят – е виновен.