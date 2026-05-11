Новата ОС на Samsung вече е налична в Европа

Samsung официално даде старт на глобалната кампания за най-новата версия на софтуера си, потвърждавайки, че стабилната актуализация One UI 8.5 вече се разпространява на международните пазари. След локализирана пилотна фаза в Южна Корея, започнала на 6 май, актуализацията достига първо до серията Galaxy S25, а Galaxy Z Fold7 и Z Flip7 следват веднага след това в САЩ, Европа и Индия. Собствениците на сериите Galaxy S24 и S23 – включително моделите Fan Edition (FE) – се очаква да получат пакета от няколко гигабайта в следващите дни, докато Samsung синхронизира своята флагманска екосистема.

Въпреки инкременталното си обозначение „0.5“, One UI 8.5 представлява значителна механична промяна в потребителското преживяване, като отива отвъд незначителни естетически промени, за да интегрира дълбоко усъвършенствано машинно обучение. Основната функция е преработеният Bixby Live, който вече се възползва от стратегическо партньорство с Perplexity AI. Това позволява на дигиталния асистент да предоставя резултати от уеб търсене в реално време и нюансирано разбиране на естествен език директно в интерфейса, превръщайки ефективно стария асистент в инструмент за разговорно търсене.

Актуализацията също така преодолява дългогодишна празнина в синергията между платформите, като въвежда поддръжка на AirDrop чрез Quick Share. Това позволява безпроблемно прехвърляне на файлове между устройства Galaxy и iPhone, което значително намалява бариерите за домакинства със „смесен“ хардуер. Творците ще открият нова полезност в реалните прегледи на камерата „Log video“ и в режим „dual video“, който записва едновременно кадри от селфи камерата и основния заден обектив – функция, проектирана специално за възможностите за висока пропускателна способност на чиповете Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Exynos 2600.

Логистичните данни сочат, че разгръщането ще се разшири до сериите Galaxy Tab S11 и S10 до средата на седмицата, докато средният клас Galaxy A серия – включително новоподдържаният A36 5G – вероятно ще получи актуализацията в края на май. Освен функциите, фокусирани върху изкуствения интелект, One UI 8.5 включва режим „Advanced Power Saving“, който използва предсказващи алгоритми за удължаване на живота на батерията при силно термично натоварване, както и функция „Storage Share“ в приложението „My Files“, която позволява на потребителите да разглеждат дистанционно файлове на други свързани устройства Galaxy. За тези, които все още използват стабилната версия 8.0, очаквайте солидно изтегляне от 4,4 GB, което прави високоскоростната Wi-Fi връзка задължително условие за ъпгрейда.