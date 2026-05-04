Последната версия на iOS докара сериозни главоболия на шофьорите

Наскоро пуснатата актуализацията iOS 26.4.2 предизвика сериозно главоболие на шофьорите, като наруши както кабелните, така и безжичните CarPlay връзки в редица автомобили. Макар точният технически причинител да остава неясен, симптомите са удивително еднакви. Шофьорите съобщават, че след инсталирането на актуализацията техните iPhone-и отказват да се свържат с автомобила, показвайки съобщения за грешка или оставайки напълно без реакция. Няколко шофьори отбелязаха, че проблемът със свързаността засяга автомобили от различни марки, като някои собственици на модели Jeep Grand Cherokee и Honda Passport изпитват идентични проблеми със синхронизацията след актуализиране на фърмуера.

За щастие, ранните потребители и шофьорите, които се разбират от технологии, са намерили няколко практични решения, за да възстановят работата на инфоразвлекателните си системи. За някои потребители, извършването на принудително рестартиране на смартфона чрез бързо натискане на бутоните за сила на звука и захранване, изчиства повредената кеш памет и позволява на устройството да разпознае отново системата на автомобила. Други са постигнали успех, като са изтрили съществуващите Bluetooth и Wi-Fi профили както от телефона, така и от автомобила, са осъществили ново кабелно свързване чрез USB кабел и след това са позволили на системата да възстанови връзката от нулата.

Решаването на проблема обаче не е универсално решение. Докато някои шофьори са установили, че простото рестартиране на инфоразвлекателната система на автомобила заедно с телефона е решило проблема, други са били принудени да изтрият напълно мрежовите настройки. Липсата на официално изявление от технологичния гигант означава, че шофьорите трябва сами да се справят с тези стъпки за отстраняване на проблема, като експериментират с различни кабели и последователности на свързване, за да възстановят технологичната си екосистема в колата.

Докато чакаме Apple да отстрани проблема, е важно да отбележим, че не всеки потребител е засегнат от актуализацията. Много шофьори, които използват същата версия на iOS, продължават да се наслаждават на непрекъснато прожектиране на смартфона.