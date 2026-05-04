Новини
Технологии »
Последната версия на iOS докара сериозни главоболия на шофьорите

Последната версия на iOS докара сериозни главоболия на шофьорите

4 Май, 2026 18:44 475 2

  • apple-
  • apple carplay-
  • ios

Apple CarPlay не работи коректно на много автомобили

Последната версия на iOS докара сериозни главоболия на шофьорите - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Наскоро пуснатата актуализацията iOS 26.4.2 предизвика сериозно главоболие на шофьорите, като наруши както кабелните, така и безжичните CarPlay връзки в редица автомобили. Макар точният технически причинител да остава неясен, симптомите са удивително еднакви. Шофьорите съобщават, че след инсталирането на актуализацията техните iPhone-и отказват да се свържат с автомобила, показвайки съобщения за грешка или оставайки напълно без реакция. Няколко шофьори отбелязаха, че проблемът със свързаността засяга автомобили от различни марки, като някои собственици на модели Jeep Grand Cherokee и Honda Passport изпитват идентични проблеми със синхронизацията след актуализиране на фърмуера.

За щастие, ранните потребители и шофьорите, които се разбират от технологии, са намерили няколко практични решения, за да възстановят работата на инфоразвлекателните си системи. За някои потребители, извършването на принудително рестартиране на смартфона чрез бързо натискане на бутоните за сила на звука и захранване, изчиства повредената кеш памет и позволява на устройството да разпознае отново системата на автомобила. Други са постигнали успех, като са изтрили съществуващите Bluetooth и Wi-Fi профили както от телефона, така и от автомобила, са осъществили ново кабелно свързване чрез USB кабел и след това са позволили на системата да възстанови връзката от нулата.

Решаването на проблема обаче не е универсално решение. Докато някои шофьори са установили, че простото рестартиране на инфоразвлекателната система на автомобила заедно с телефона е решило проблема, други са били принудени да изтрият напълно мрежовите настройки. Липсата на официално изявление от технологичния гигант означава, че шофьорите трябва сами да се справят с тези стъпки за отстраняване на проблема, като експериментират с различни кабели и последователности на свързване, за да възстановят технологичната си екосистема в колата.

Докато чакаме Apple да отстрани проблема, е важно да отбележим, че не всеки потребител е засегнат от актуализацията. Много шофьори, които използват същата версия на iOS, продължават да се наслаждават на непрекъснато прожектиране на смартфона.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ганю

    1 0 Отговор
    ябълката е хептен гнила и с червеи
    купи си круша

    18:54 04.05.2026

  • 2 6135

    1 0 Отговор
    "продължават да се наслаждават на непрекъснато прожектиране на смартфона."

    Абе, тоя смартфон да не прожектира "Емануела", че да му наслаждават на непрекъснатото прожектиране?

    18:59 04.05.2026