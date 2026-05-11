Huawei разработва смартфон с 10 000 mAh батерия

Стремежът индустрията за смартфони към постигане на изключителна издръжливост на смартфоните достигна нов праг, след като Huawei се готви да се изправи срещу настоящите лидери в клуба на батериите с капацитет 10 000 mAh. Според авторитетния източник от бранша Digital Chat Station, технологичният гигант от Шенжен е преминал отвъд лабораторната фаза и в момента тества батерийна система с капацитет „10 000 mAh+++“. Това развитие сигнализира за потенциална промяна в мобилния пейзаж, където Huawei се стреми да детронира бившата си дъщерна компания Honor и конкуренти като vivo и Realme като нов лидер в капацитета на батериите.

Настоящите лидери на Huawei по издръжливост са наскоро пуснатият Enjoy 90 Pro Max (излязъл през март) и неговият глобален събрат, nova 15 Max (дебютирал на 7 май). И двете устройства разполагат с огромни 8500 mAh силициево-въглеродни (Si-C) батерии, съчетани с 40 W „Super Energy Pump“ технология за зареждане. Докато тези телефони от среден клас вече доминират на пазара, слуховете за наследника с 10 000 mAh+ – вероятно свързан с предстоящата серия Enjoy 100 – сочат, че той ще използва материал за батерии от следващо поколение.

Докато експерти от бранша спекулират, че „новият материал“ може да бъде усъвършенствана версия на силициево-въглеродния анод, използван в Enjoy 90 Pro Max, последните патентни заявки на Huawei от началото на 2026 година предполагат дори по-радикални възможности. Компанията наскоро патентова архитектура на твърдотелна батерия с висока плътност, използваща електролити от сулфид, легирани с азот, с цел постигане на енергийна плътност между 400 и 500 Wh/kg. Ако тази технология бъде успешно пусната за пазара на смартфони, това би позволило на Huawei да преодолее бариерата от 10 000 mAh, без да превръща устройството в обемиста „тухла“, запазвайки тънките профили, характерни за конкурентната серия „Win“ на Honor.