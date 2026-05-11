Huawei разработва смартфон с 10 000 mAh батерия

11 Май, 2026 18:55 386 2

  huawei
  смартфон
  батерия

Все още устройството преминава през строги тестове

Huawei разработва смартфон с 10 000 mAh батерия - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Стремежът индустрията за смартфони към постигане на изключителна издръжливост на смартфоните достигна нов праг, след като Huawei се готви да се изправи срещу настоящите лидери в клуба на батериите с капацитет 10 000 mAh. Според авторитетния източник от бранша Digital Chat Station, технологичният гигант от Шенжен е преминал отвъд лабораторната фаза и в момента тества батерийна система с капацитет „10 000 mAh+++“. Това развитие сигнализира за потенциална промяна в мобилния пейзаж, където Huawei се стреми да детронира бившата си дъщерна компания Honor и конкуренти като vivo и Realme като нов лидер в капацитета на батериите.

Настоящите лидери на Huawei по издръжливост са наскоро пуснатият Enjoy 90 Pro Max (излязъл през март) и неговият глобален събрат, nova 15 Max (дебютирал на 7 май). И двете устройства разполагат с огромни 8500 mAh силициево-въглеродни (Si-C) батерии, съчетани с 40 W „Super Energy Pump“ технология за зареждане. Докато тези телефони от среден клас вече доминират на пазара, слуховете за наследника с 10 000 mAh+ – вероятно свързан с предстоящата серия Enjoy 100 – сочат, че той ще използва материал за батерии от следващо поколение.

Докато експерти от бранша спекулират, че „новият материал“ може да бъде усъвършенствана версия на силициево-въглеродния анод, използван в Enjoy 90 Pro Max, последните патентни заявки на Huawei от началото на 2026 година предполагат дори по-радикални възможности. Компанията наскоро патентова архитектура на твърдотелна батерия с висока плътност, използваща електролити от сулфид, легирани с азот, с цел постигане на енергийна плътност между 400 и 500 Wh/kg. Ако тази технология бъде успешно пусната за пазара на смартфони, това би позволило на Huawei да преодолее бариерата от 10 000 mAh, без да превръща устройството в обемиста „тухла“, запазвайки тънките профили, характерни за конкурентната серия „Win“ на Honor.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Супер,но за жалост повечето андроид приложения а и самата ОС ядат повече от ресурса на батерията ,особено GPSа.

    Коментиран от #2

    19:00 11.05.2026

  • 2 как си я ксрал до сега

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    с 4 пъти по малка батерия ?

    19:36 11.05.2026