DJI уволнява филмовите оператори с новия Osmo Pocket 4P

DJI представи Osmo Pocket 4P, който се появява само месец след дебюта на насочения към потребителите Osmo Pocket 4. Докато стандартният модел остава фаворит за влогърите и създателите на лайфстайл съдържание, Pocket 4P е проектиран специално, за да отговори на високите изисквания на независимите режисьори и екипите за документални филми, които се нуждаят от изображения с кинематографично качество, без физическата тежест на традиционната камера.

Основната характеристика на Osmo Pocket 4P е неговата революционна система с две камери – първата за серията с джобен размер. Вместо да принуждава режисьорите да разчитат изцяло на цифрово изрязване, новият хардуер включва втори телеобектив с еквивалентно фокусно разстояние от приблизително 60 mm. Това допълнение позволява истинска оптична гъвкавост, осигурявайки изтънчени пропорции на лицата и автентично отделяне на фона за висококачествена портретна работа. Качеството на изображенията е допълнително подобрено от основен сензор от тип 1 от ново поколение, който разширява динамичния обхват и използва усъвършенствани алгоритми за слаба осветеност, осигурявайки чисти и детайлни кадри при снимане в слабо осветени закрити помещения или по улиците през нощта.

По отношение на софтуера и постпродукцията DJI преодолява разликата между компактните си потребителски устройства и професионалното си оборудване за Холивуд, като платформите Ronin и Inspire 3. Pocket 4P преминава към пълно 10-битово D-Log2 цветово пространство, предлагайки значително по-широка цветова гама и много по-богата тонална дълбочина от стандартния D-Log формат, който се намира в базовия модел. Тази промяна предоставя на постпродукцията необходимата гъвкавост за безпроблемно коригиране на кадри, наред със специализирани кинокамери. Камерата дебютира и с високоразвити алгоритми за възпроизвеждане на тоновете на кожата, проектирани да запазват естествените текстури и тен при разнообразни условия на осветление.

Pocket 4P се интегрира безпроблемно в по-широката хардуерна екосистема на DJI, като е съвместима с професионални аудио модули и усъвършенствани стабилизиращи аксесоари. По време на презентациите в Кан компанията стигна дотам, че демонстрира устройството в тандем с мощните си преносими електроцентрали Power 1000 Mini и Power 2000, подчертавайки дълготрайната издръжливост на терен. Докато DJI категорично разкри кинематографичните намерения на камерата, официалните цени и графиците за световното пускане на пазара все още се пазят в тайна, оставяйки филмовите продуценти да чакат окончателното пускане в търговската мрежа по-късно през годината.