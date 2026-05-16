DJI уволнява филмовите оператори с новия Osmo Pocket 4P

16 Май, 2026 11:30 1 009 0

Усъвършенстваната версия на стабилизатора обещава сериозно представяне

Галин Ганев

DJI представи Osmo Pocket 4P, който се появява само месец след дебюта на насочения към потребителите Osmo Pocket 4. Докато стандартният модел остава фаворит за влогърите и създателите на лайфстайл съдържание, Pocket 4P е проектиран специално, за да отговори на високите изисквания на независимите режисьори и екипите за документални филми, които се нуждаят от изображения с кинематографично качество, без физическата тежест на традиционната камера.

Основната характеристика на Osmo Pocket 4P е неговата революционна система с две камери – първата за серията с джобен размер. Вместо да принуждава режисьорите да разчитат изцяло на цифрово изрязване, новият хардуер включва втори телеобектив с еквивалентно фокусно разстояние от приблизително 60 mm. Това допълнение позволява истинска оптична гъвкавост, осигурявайки изтънчени пропорции на лицата и автентично отделяне на фона за висококачествена портретна работа. Качеството на изображенията е допълнително подобрено от основен сензор от тип 1 от ново поколение, който разширява динамичния обхват и използва усъвършенствани алгоритми за слаба осветеност, осигурявайки чисти и детайлни кадри при снимане в слабо осветени закрити помещения или по улиците през нощта.

По отношение на софтуера и постпродукцията DJI преодолява разликата между компактните си потребителски устройства и професионалното си оборудване за Холивуд, като платформите Ronin и Inspire 3. Pocket 4P преминава към пълно 10-битово D-Log2 цветово пространство, предлагайки значително по-широка цветова гама и много по-богата тонална дълбочина от стандартния D-Log формат, който се намира в базовия модел. Тази промяна предоставя на постпродукцията необходимата гъвкавост за безпроблемно коригиране на кадри, наред със специализирани кинокамери. Камерата дебютира и с високоразвити алгоритми за възпроизвеждане на тоновете на кожата, проектирани да запазват естествените текстури и тен при разнообразни условия на осветление.

Pocket 4P се интегрира безпроблемно в по-широката хардуерна екосистема на DJI, като е съвместима с професионални аудио модули и усъвършенствани стабилизиращи аксесоари. По време на презентациите в Кан компанията стигна дотам, че демонстрира устройството в тандем с мощните си преносими електроцентрали Power 1000 Mini и Power 2000, подчертавайки дълготрайната издръжливост на терен. Докато DJI категорично разкри кинематографичните намерения на камерата, официалните цени и графиците за световното пускане на пазара все още се пазят в тайна, оставяйки филмовите продуценти да чакат окончателното пускане в търговската мрежа по-късно през годината.


