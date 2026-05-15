Доставките на смартфонът на Тръмп започват

15 Май, 2026 17:44 1 569 12

Очаква се това да се случи до края на май

Галин Ганев Автор във Fakti.bg

След почти година на пропуснати срокове и променящи се спецификации, телефонът T1 на Trump Mobile най-накрая се отправя към складовете за изпращане. Изпълнителният директор Пат О’Брайън потвърди тази седмица, че първата партида от устройствата на цена 499 долара ще започне да достига до клиентите до края на май. Пускането на пазара идва, след като прозорецът за пускане на устройството беше отлаган многократно от първоначалната цел през август 2025, забавяне, което О'Брайън определи като необходимо, за да се гарантира „осигуряване на качеството“ в бизнес, който, както отбеляза, е по-труден, отколкото мнозина осъзнават.

Въпреки ранните маркетингови кампании, обещаващи устройство, произведено 100% в САЩ, крайната производствена реалност се е променила. Макар че компанията сега твърди, че T1 е „сглобен в САЩ“ – като конкретно посочва завод в Маями – анализатори от бранша отбелязват, че основните компоненти, включително дисплеят и чипсетът, са доставяни от чужбина. Настоящата маркетингова стратегия се фокусира върху описанието на устройството като „проектирано с оглед на американските ценности“, а не като изцяло местно по произход.

Хардуерът на T1 беше променлива цел, но крайната версия изглежда е специализирана версия на платформата от средния клас Snapdragon 7. Повечето технически наблюдатели посочват, че T1 прилича удивително много на HTC U24 Pro, като разполага с 6,78-инчов AMOLED дисплей с честота на опресняване 120 Hz и батерия с капацитет 5 000 mAh. Камерата е изненадващо мощна за ценовата категория, като използва 50-мегапикселов основен сензор, 50-мегапикселов телеобектив с 2-кратно увеличение и 8-мегапикселов ултраширокоъгълен обектив, наред с 50-мегапикселова селфи камера.

Първите купувачи ще получат по-богат пакет от стандартния за съвременните флагмани. Всеки T1 Phone се доставя в кутия със златна тема, която включва 30-ватов заряден адаптер, USB-C кабел с оплетка и защитен силиконов калъф. Докато T1 навлиза в претъпкания пазар на устройствата за 500 долара, Trump Mobile залага на уникалния си брандинг – с черно-златно американско знаме и гравирани надписи „Trump Mobile“ – за да си извоюва ниша сред приблизително 600 000 души, които са направили предварителна поръчка.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бдфбржб

    12 1 Отговор
    Тоз няма наяждане

    17:46 15.05.2026

  • 2 Пореднoто менте като оня

    12 1 Отговор
    $hиткoин с Мелания.

    17:48 15.05.2026

  • 3 ЯВНО СПСВАЩИТЕ ТУК НЕ ЗНАЯТ

    6 1 Отговор
    ЧЕ Т1 Е СОБСТВЕНИК НА 80 ПРОЦЕНТА ОТ МРЕЖАТА В УСА НЯМА НИИИЩО ОБЩО С РЪМПИ ОСВЕН ЧЕТКИТЕ КЪМ РЪМПИ И МАРКЕТНГОВИЯ ЕФЕКТ С ЦЕЛ ПАЗАР КОЙТО ВСЪЩНОСТ СИ Е ТЕХЕН.МОНОПОЛИТЕ В УСА СА ОГРООООООМНИ. В ДРУГ ПРИМЕР ЩЕ ВИ ДАМ ЧЕ БОКЛУКА В УСА И КАНАДА ОТ МНООГО ГОДИНИ СЕ ИЗХВЪРЛЯ ОТ ЕДНА ЕДИНСТВЕННА ФИРМА........ТОЧКА

    18:01 15.05.2026

  • 4 Вие в тая редакция

    10 1 Отговор
    така и не се научихте как да използвате пълнияТ член.
    Неграмотници сте и това е.

    18:05 15.05.2026

  • 5 Русняк от Башкортистан

    5 10 Отговор
    Най голямата мечта на всеки росиян е да си купи..Ай Фон! Жопу дава за това! И този Тръмпифон ще е много вървежен!
    Проблема е че няма Интернет!
    Ама след С.Корея, ше го пуснат и у нас

    18:06 15.05.2026

  • 6 Архимандрисандрит Бибиян

    5 2 Отговор
    Че направи лев Долен Тъп! Тоз тръмпофон не струва и двесте долара.

    18:35 15.05.2026

  • 7 Ааа

    8 1 Отговор
    Няма никога да си купя този бокл-ук

    Коментиран от #9

    18:36 15.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Улав

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ааа":

    Не те слуша главата

    19:54 15.05.2026

  • 10 хаха

    0 0 Отговор
    Това да не би да е преоблечен С23У или С22У? Прилича изключително много външно. Все пак това бяха двата от добрите смартфони на самсунг (естествено, след като си поиграе човек с АДБ) , след което резко треснаха дъното, та досега го рият!!! Познавайки характера на изтръмпясалия ВОЖД, вероятно тези копия са с процесор от зрънчо.

    20:11 15.05.2026

  • 11 Иванов

    2 0 Отговор
    600 хиляди имВецили!

    21:10 15.05.2026

  • 12 Историк

    2 0 Отговор
    Мошеникът бос на мафията Тръмп,който превърна САЩ в Тръмпландия, не спира да използва за лично облагодетелстване всички средства . Няма да се изненадам, ако на знамето на бившата САЩ във връзка с 250 годишнината ,не цъфне портрета на малоумника. Как така телефона му ще бъде без образа му, да не забравят хората кой унищожи великата държава за 1 година. Пълно падение и позор за всички страхливци,които му се кланят.

    23:33 15.05.2026