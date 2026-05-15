Доставките на смартфонът на Тръмп започват

След почти година на пропуснати срокове и променящи се спецификации, телефонът T1 на Trump Mobile най-накрая се отправя към складовете за изпращане. Изпълнителният директор Пат О’Брайън потвърди тази седмица, че първата партида от устройствата на цена 499 долара ще започне да достига до клиентите до края на май. Пускането на пазара идва, след като прозорецът за пускане на устройството беше отлаган многократно от първоначалната цел през август 2025, забавяне, което О'Брайън определи като необходимо, за да се гарантира „осигуряване на качеството“ в бизнес, който, както отбеляза, е по-труден, отколкото мнозина осъзнават.

Въпреки ранните маркетингови кампании, обещаващи устройство, произведено 100% в САЩ, крайната производствена реалност се е променила. Макар че компанията сега твърди, че T1 е „сглобен в САЩ“ – като конкретно посочва завод в Маями – анализатори от бранша отбелязват, че основните компоненти, включително дисплеят и чипсетът, са доставяни от чужбина. Настоящата маркетингова стратегия се фокусира върху описанието на устройството като „проектирано с оглед на американските ценности“, а не като изцяло местно по произход.

Хардуерът на T1 беше променлива цел, но крайната версия изглежда е специализирана версия на платформата от средния клас Snapdragon 7. Повечето технически наблюдатели посочват, че T1 прилича удивително много на HTC U24 Pro, като разполага с 6,78-инчов AMOLED дисплей с честота на опресняване 120 Hz и батерия с капацитет 5 000 mAh. Камерата е изненадващо мощна за ценовата категория, като използва 50-мегапикселов основен сензор, 50-мегапикселов телеобектив с 2-кратно увеличение и 8-мегапикселов ултраширокоъгълен обектив, наред с 50-мегапикселова селфи камера.

Първите купувачи ще получат по-богат пакет от стандартния за съвременните флагмани. Всеки T1 Phone се доставя в кутия със златна тема, която включва 30-ватов заряден адаптер, USB-C кабел с оплетка и защитен силиконов калъф. Докато T1 навлиза в претъпкания пазар на устройствата за 500 долара, Trump Mobile залага на уникалния си брандинг – с черно-златно американско знаме и гравирани надписи „Trump Mobile“ – за да си извоюва ниша сред приблизително 600 000 души, които са направили предварителна поръчка.