Няколко начина за намаляване разхода на гориво

Във времена на постоянно вариращи цени на горивата, оптимизирането на разходите за автомобила се превръща в основен приоритет за всеки шофьор. Добрата новина е, че спестяването на до 20 на сто от сметката за бензин или дизел е напълно постижима цел. Това не изисква скъпи модификации, а просто поддържане на превозното средство в изрядно техническо състояние и по-разумно поведение зад волана.
Статистиката показва, че реалният разход може да надхвърли заводските предписания с шокиращите 30 до 50 на сто в зависимост от натоварването, класа на колата и нейната амортизация. Голяма част от този преразход обаче е пряк резултат от стила на управление. Нервното шофиране с резки ускорения от светофар до светофар и внезапното скачане на спирачките вдигат разхода с между 15 и 30 процента.
Обратно, плавното потегляне, поддържането на постоянна скорост и доброто предвиждане на трафика гарантират сериозна икономия. Разумно е да се спазват и ограниченията по магистралите: за повечето автомобили най-икономичната зона на движение е в диапазона 80-100 км/ч. Вдигането на темпото до 120-130 км/ч увеличава разхода с една пета заради драстичното нарастване на аеродинамичното съпротивление.
Често пренебрегван фактор се оказва и налягането в гумите. Меките гуми увеличават съпротивлението при търкаляне, като дори минимално спадане от 0.2-0.3 бара добавя около 5% към разхода. Същият негативен ефект се наблюдава и при лош реглаж на предния или задния мост. По отношение на поддръжката, занемареният въздушен филтър, амортизираните запалителни свещи и старото, изгубило вискозитета си моторно масло затормозяват работата на агрегата и го принуждават да „пие“ повече.
Икономията се крие и в разчистването на излишния баласт. Превръщането на багажника в склад за ненужни вещи, постоянното каране с празни кутии или греди за багажник на покрива, както и напълно отворените прозорци при висока скорост нарушават аеродинамиката и тежат на мотора. Всеки излишни 50 до 100 килограма в купето се усещат веднага по джоба ни.
Сред най-големите врагове на икономичността са кратките градски преходи на разстояния от 2-3 километра. При тях двигателят така и не успява да достигне оптималната си работна температура, работейки в изключително неефективен режим на обогатена горивна смес. Накрая, но не по важност, идва и качеството на самото гориво. Зареждането от обекти със съмнителна репутация не само вдига моментния разход, но може да изпрати горивната помпа и инжекторите в сервиза за скъп и тежък ремонт.
4 ДрайвингПлежър
А ако имате някаква простотия на покрива - просто си протегнете ръката през прозореца при скорост 100+ за да разберете какво причинявате на колата и портфейла си ...
5 Асан Тубата
11 гадател
До коментар #1 от "Гост":Тя се износва, но за горивата е така.
Ако искате да пестите пари, карате на пропан бутан или ток.
14 ои8уйхътгрф
До коментар #6 от "Мине":И кви точно рискове за околните създавам като карам с 55км/ч в града, с 95км/ч извън него и със 125км/ч на туй дето му викате "магистрала"??? Що все се намира някой бързащ и нервен да ме изпреварва НАРУШАВАЙКИ ЗАКОНА? Особено много обичам да ми светят на магистралата докато изпреварвам колона тир-ове със 125км/ч- имам лошият навик да свалям скоростта до 95км/ч и да изпреварвам 15 минути...
Същевременно като карам у вашти съседи, мамалигите, винаги ми е поне 20 пъти по-спокойно- що ли...
