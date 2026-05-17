Няколко начина за намаляване разхода на гориво

17 Май, 2026 11:25 1 599 15

От налягането в гумите до съдържанието на багажника – малките промени в навиците, които спират теча на пари от резервоара

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Във времена на постоянно вариращи цени на горивата, оптимизирането на разходите за автомобила се превръща в основен приоритет за всеки шофьор. Добрата новина е, че спестяването на до 20 на сто от сметката за бензин или дизел е напълно постижима цел. Това не изисква скъпи модификации, а просто поддържане на превозното средство в изрядно техническо състояние и по-разумно поведение зад волана.

Статистиката показва, че реалният разход може да надхвърли заводските предписания с шокиращите 30 до 50 на сто в зависимост от натоварването, класа на колата и нейната амортизация. Голяма част от този преразход обаче е пряк резултат от стила на управление. Нервното шофиране с резки ускорения от светофар до светофар и внезапното скачане на спирачките вдигат разхода с между 15 и 30 процента.

Обратно, плавното потегляне, поддържането на постоянна скорост и доброто предвиждане на трафика гарантират сериозна икономия. Разумно е да се спазват и ограниченията по магистралите: за повечето автомобили най-икономичната зона на движение е в диапазона 80-100 км/ч. Вдигането на темпото до 120-130 км/ч увеличава разхода с една пета заради драстичното нарастване на аеродинамичното съпротивление.

Често пренебрегван фактор се оказва и налягането в гумите. Меките гуми увеличават съпротивлението при търкаляне, като дори минимално спадане от 0.2-0.3 бара добавя около 5% към разхода. Същият негативен ефект се наблюдава и при лош реглаж на предния или задния мост. По отношение на поддръжката, занемареният въздушен филтър, амортизираните запалителни свещи и старото, изгубило вискозитета си моторно масло затормозяват работата на агрегата и го принуждават да „пие“ повече.

Икономията се крие и в разчистването на излишния баласт. Превръщането на багажника в склад за ненужни вещи, постоянното каране с празни кутии или греди за багажник на покрива, както и напълно отворените прозорци при висока скорост нарушават аеродинамиката и тежат на мотора. Всеки излишни 50 до 100 килограма в купето се усещат веднага по джоба ни.

Сред най-големите врагове на икономичността са кратките градски преходи на разстояния от 2-3 километра. При тях двигателят така и не успява да достигне оптималната си работна температура, работейки в изключително неефективен режим на обогатена горивна смес. Накрая, но не по важност, идва и качеството на самото гориво. Зареждането от обекти със съмнителна репутация не само вдига моментния разход, но може да изпрати горивната помпа и инжекторите в сервиза за скъп и тежък ремонт.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  1 Гост

    Отговор
    Преди години колата ми даваше смесен разход 5.8-6 сега с тези мерталиви горива под 7+ не пада.

    Коментиран от #11

    11:27 17.05.2026

  2 ПКП-то съм

    Отговор
    Одете пеша, бе!

    11:27 17.05.2026

  3 Азз

    Отговор
    Реших въпроса ,не карам ползвам градския транспорт

    11:29 17.05.2026

  4 ДрайвингПлежър

    Отговор
    Бутането пести най-много, да знаете!

    А ако имате някаква простотия на покрива - просто си протегнете ръката през прозореца при скорост 100+ за да разберете какво причинявате на колата и портфейла си ...

    11:32 17.05.2026

  5 Асан Тубата

    Отговор
    Аз си купих 5 литра бензин и вече четвурта година карам без да зиреждам.
    Ногу икуномична кула случих.

    11:32 17.05.2026

  6 Мине

    Отговор
    не мине време и хоп едно претолено ядене, което е спорно дали си заслужава коментара. в крайна сметка става дума за спестяване на 1-2 или 3Евро на 100км. Бавното каране, може и да е икономично, но носи рискове за останалите, както междуградско, така и магистрални. В крайна сметка, ако проблема е до тези пари, предвид останалите разходи по колата, по добре да се замислите дали ви трябва кола изобщо.

    Коментиран от #14

    11:39 17.05.2026

  7 Дани

    Отговор
    Вместо това, кажете как да си увеличим доходите!

    11:49 17.05.2026

  8 Лопата Орешник

    Отговор
    Ако целта е само да отбележим по нисък разход, плавното шофиране е основополагащо! Наложи ми се да се движим в ескорт по магистралата, като аз шофирах много натоварен бус с багаж , а жена ми плътно зад мен с един Бенц 3.2 cdi V6! Тъй като буса не вдигаше повече от 100 , мацката ми се тътреше без газ отзад и от София до Варна даде 4.5 на 100! Беше вечер и не ползваше и климатик!! Нямах идея ,че този немалък мотор може дори да си помисли да влезе под 6 на 100! Въпросът е че никога в нормален ден няма да се влача със 100 без климатик за да го постигна отново! Като и дам жега с клима и може да мине 7 на 100! Та да , разхода много се влияе от темпото, но темпото е време , а времето е най ценно и винаги ще избера да не спестя 12 литра, а да стигна по бързо!

    11:52 17.05.2026

  9 Читател

    Отговор
    Вярна и точна статия но като работата ми е на 2 километра даже няма какво да направя или пеша или с автобус за да не харча гориво.Иначе за гумите в вярно преди ги държах както пише на рамката на вратата 32 като разбрах че то е мин.от производство ги направих 38 и разход падна малко.

    11:52 17.05.2026

  10 гадател

    Отговор
    Най- малко харчи, като е в гаража.

    12:21 17.05.2026

  11 гадател

    Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Тя се износва, но за горивата е така.

    12:23 17.05.2026

  12 Икономист автомобилист

    Отговор
    Най-голямата икономия на гориво идва от доброто състояние на двигателя(на първо място) На второ място е поведението на "зад кормилното ""устройство" и на трето място пътната обстановка и пътното покритие.Всичко друго е ала-бала.

    12:42 17.05.2026

  13 Различна гледна точка

    Отговор
    Ако ще пестите литри, спазвате съветите от статията.

    Ако искате да пестите пари, карате на пропан бутан или ток.

    13:20 17.05.2026

  14 ои8уйхътгрф

    Отговор

    До коментар #6 от "Мине":

    И кви точно рискове за околните създавам като карам с 55км/ч в града, с 95км/ч извън него и със 125км/ч на туй дето му викате "магистрала"??? Що все се намира някой бързащ и нервен да ме изпреварва НАРУШАВАЙКИ ЗАКОНА? Особено много обичам да ми светят на магистралата докато изпреварвам колона тир-ове със 125км/ч- имам лошият навик да свалям скоростта до 95км/ч и да изпреварвам 15 минути...

    Същевременно като карам у вашти съседи, мамалигите, винаги ми е поне 20 пъти по-спокойно- що ли...

    13:38 17.05.2026

  15 Факт

    Отговор
    При тези ограничения 60, на всеки два-три км извън града, няма как да поддържаш постоянна скорост

    14:29 17.05.2026