Китай плаши с икономическа вендета, ако ЕС изгони Huawei

Напрежението по оста Брюксел-Пекин достигна точка на кипене, след като Китай официално предупреди за мащабни ответни удари, ако Европейският съюз дръзне да наложи пълна забрана върху технологиите на Huawei. В дипломатическите кулоари вече не се говори под сурдинка – китайската делегация директно поиска от Европейската комисия да изтрие определенията „висок риск“ и „заплаха за сигурността“ от новите регулаторни предложения.
В епицентъра на бурята е вицепрезидентът на ЕК Хена Виркунен, която настоява за законодателна примка около китайските гиганти Huawei и ZTE. Нейната цел е ясна: държавите членки да бъдат принудени чрез Закона за киберсигурност да разчистят инфраструктурата си от източни компоненти. Реакцията на Пекин обаче беше светкавична и остра – ако Европа натисне червения бутон за изключване, Китай ще започне собствени разследвания срещу европейския бизнес, което може да разтърси сериозно икономическите основи на Стария континент.
Ако този геополитически покер завърши с „всичко коз“, европейските телекомуникационни компании ще се окажат между чука и наковалнята. От една страна са съображенията за национална сигурност, които вече накараха страни като Великобритания да изгонят Huawei от критичните си мрежи. От друга обаче стоят суровите пазарни факти: премахването на китайското оборудване означава по-високи сметки, по-бавна модернизация и липса на алтернативи, докато пазарът се разпределя между скандинавските ветерани Nokia и Ericsson.
Критиците на забраната вече бият тревога, че ограничаването на конкуренцията ще направи 5G мрежите в Европа по-скъпи и технологично тромави. Пекин ясно заяви, че няма да стои безучастен, докато неговите „шампиони“ биват изтласквани от пазара чрез административни хватки. Предстои да видим дали Брюксел ще заложи на твърдия курс на Виркунен, или ще се опита да намери дипломатическа отбивка, преди търговската война да е преминала в директен сблъсък, от който никой няма да излезе победител.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
11:33 06.05.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
11:34 06.05.2026
3 Реал
Коментиран от #7, #10, #11
11:35 06.05.2026
4 ще ни спират нета като на рашките
Коментиран от #13
11:36 06.05.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
11:37 06.05.2026
6 Азззззззз
11:38 06.05.2026
7 честен ционист
До коментар #3 от "Реал":Какво 5G бълнуваш, като от статията става ясно, че ще ходите на 2G и ADSL.
11:41 06.05.2026
8 Знаещ
11:42 06.05.2026
9 Всеки Гледа !
Некачествения Си !
Продукт !
Но Нито един от Тези !
Не Е В Състояние !
Да Предложи !
Качествен Един !
Така Че Продължавай !
Да Се Ежиш !
И Да Преливаш !
От Пусто !
В Празно !
11:55 06.05.2026
10 Бърже
До коментар #3 от "Реал":Откачай рутера и го мятай в огиня точи ти личните данни в момента ... друг е въпроса на кой му пука за теб че дишаш и за какво са му личните ти данни , като те вече са във фейсбук и тикток хахахаха
12:03 06.05.2026
11 Хаха
До коментар #3 от "Реал":Аз не ползвам 5г щото няма все още навсякъде в Пловдив за Виваком,което звучи луфоъ,стоя си на 4г
12:03 06.05.2026
12 Многоса
Продава рутер Нокиа, може и на изплащане.
Коментиран от #14
12:11 06.05.2026
13 А1 ! Не спира !
До коментар #4 от "ще ни спират нета като на рашките":А1 ! Не спира !
Да Го Прави !
Най Добриа !
Най Качествен !
Интернет !
В България !
Тука Има !
Тука !
Нема !
12:11 06.05.2026
14 Рутера !
До коментар #12 от "Многоса":Рутера !
Хубаво !
Ама !
Кам Го !
Сигнала ?
12:14 06.05.2026
15 Д-р Гилотен
брюкселските уроди ще го въведат веднага! Няма мерзост, която трови живота на потребителите да не са готови да приемат!
12:15 06.05.2026