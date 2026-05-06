Китай плаши с икономическа вендета, ако ЕС изгони Huawei

Напрежението по оста Брюксел-Пекин достигна точка на кипене, след като Китай официално предупреди за мащабни ответни удари, ако Европейският съюз дръзне да наложи пълна забрана върху технологиите на Huawei. В дипломатическите кулоари вече не се говори под сурдинка – китайската делегация директно поиска от Европейската комисия да изтрие определенията „висок риск“ и „заплаха за сигурността“ от новите регулаторни предложения.

В епицентъра на бурята е вицепрезидентът на ЕК Хена Виркунен, която настоява за законодателна примка около китайските гиганти Huawei и ZTE. Нейната цел е ясна: държавите членки да бъдат принудени чрез Закона за киберсигурност да разчистят инфраструктурата си от източни компоненти. Реакцията на Пекин обаче беше светкавична и остра – ако Европа натисне червения бутон за изключване, Китай ще започне собствени разследвания срещу европейския бизнес, което може да разтърси сериозно икономическите основи на Стария континент.

Ако този геополитически покер завърши с „всичко коз“, европейските телекомуникационни компании ще се окажат между чука и наковалнята. От една страна са съображенията за национална сигурност, които вече накараха страни като Великобритания да изгонят Huawei от критичните си мрежи. От друга обаче стоят суровите пазарни факти: премахването на китайското оборудване означава по-високи сметки, по-бавна модернизация и липса на алтернативи, докато пазарът се разпределя между скандинавските ветерани Nokia и Ericsson.

Критиците на забраната вече бият тревога, че ограничаването на конкуренцията ще направи 5G мрежите в Европа по-скъпи и технологично тромави. Пекин ясно заяви, че няма да стои безучастен, докато неговите „шампиони“ биват изтласквани от пазара чрез административни хватки. Предстои да видим дали Брюксел ще заложи на твърдия курс на Виркунен, или ще се опита да намери дипломатическа отбивка, преди търговската война да е преминала в директен сблъсък, от който никой няма да излезе победител.