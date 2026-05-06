Китай плаши с икономическа вендета, ако ЕС изгони Huawei

6 Май, 2026 11:30 1 149 15

Брюксел обмисля пълна забрана за китайското 5G оборудване, докато Пекин подготвя „подходящи разследвания“ срещу европейските компании

Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Напрежението по оста Брюксел-Пекин достигна точка на кипене, след като Китай официално предупреди за мащабни ответни удари, ако Европейският съюз дръзне да наложи пълна забрана върху технологиите на Huawei. В дипломатическите кулоари вече не се говори под сурдинка – китайската делегация директно поиска от Европейската комисия да изтрие определенията „висок риск“ и „заплаха за сигурността“ от новите регулаторни предложения.

В епицентъра на бурята е вицепрезидентът на ЕК Хена Виркунен, която настоява за законодателна примка около китайските гиганти Huawei и ZTE. Нейната цел е ясна: държавите членки да бъдат принудени чрез Закона за киберсигурност да разчистят инфраструктурата си от източни компоненти. Реакцията на Пекин обаче беше светкавична и остра – ако Европа натисне червения бутон за изключване, Китай ще започне собствени разследвания срещу европейския бизнес, което може да разтърси сериозно икономическите основи на Стария континент.

Ако този геополитически покер завърши с „всичко коз“, европейските телекомуникационни компании ще се окажат между чука и наковалнята. От една страна са съображенията за национална сигурност, които вече накараха страни като Великобритания да изгонят Huawei от критичните си мрежи. От друга обаче стоят суровите пазарни факти: премахването на китайското оборудване означава по-високи сметки, по-бавна модернизация и липса на алтернативи, докато пазарът се разпределя между скандинавските ветерани Nokia и Ericsson.

Критиците на забраната вече бият тревога, че ограничаването на конкуренцията ще направи 5G мрежите в Европа по-скъпи и технологично тромави. Пекин ясно заяви, че няма да стои безучастен, докато неговите „шампиони“ биват изтласквани от пазара чрез административни хватки. Предстои да видим дали Брюксел ще заложи на твърдия курс на Виркунен, или ще се опита да намери дипломатическа отбивка, преди търговската война да е преминала в директен сблъсък, от който никой няма да излезе победител.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 честен ционист

    8 2 Отговор
    Ганчо ще си припомни старите Нокии, само батерии, откъде ше намери? Затова не махат и 2G още, щото ще се ползва още дълго време.

    11:33 06.05.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 2 Отговор
    таА HIENA WIRIKUREN що не си седне на €баниот з@дник🤔❗

    11:34 06.05.2026

  • 3 Реал

    3 7 Отговор
    Китайска 5G е твърде рисковано за националната сигурност и защита на личните данни.

    Коментиран от #7, #10, #11

    11:35 06.05.2026

  • 4 ще ни спират нета като на рашките

    13 0 Отговор
    ЕС не произвежда потребителска електроника. Какъв рутер ще ми сложи доставчикът, ако не китайски?

    Коментиран от #13

    11:36 06.05.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор
    Има разлика между ЗАПЛАХА и ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ❗ Но доста МИСирКИ не правят разлика ❗

    11:37 06.05.2026

  • 6 Азззззззз

    4 0 Отговор
    Чиста проба лобизъм нескопосано маскиран.

    11:38 06.05.2026

  • 7 честен ционист

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Реал":

    Какво 5G бълнуваш, като от статията става ясно, че ще ходите на 2G и ADSL.

    11:41 06.05.2026

  • 8 Знаещ

    10 0 Отговор
    Изкараха преди години цялото производство в Китай, за да е евтино, а сега китайците шантажират Европа. Ха-ха

    11:42 06.05.2026

  • 9 Всеки Гледа !

    1 2 Отговор
    Да си Пробута !

    Некачествения Си !

    Продукт !


    Но Нито един от Тези !

    Не Е В Състояние !

    Да Предложи !

    Качествен Един !



    Така Че Продължавай !

    Да Се Ежиш !



    И Да Преливаш !

    От Пусто !

    В Празно !

    11:55 06.05.2026

  • 10 Бърже

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Реал":

    Откачай рутера и го мятай в огиня точи ти личните данни в момента ... друг е въпроса на кой му пука за теб че дишаш и за какво са му личните ти данни , като те вече са във фейсбук и тикток хахахаха

    12:03 06.05.2026

  • 11 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Реал":

    Аз не ползвам 5г щото няма все още навсякъде в Пловдив за Виваком,което звучи луфоъ,стоя си на 4г

    12:03 06.05.2026

  • 12 Многоса

    1 0 Отговор
    Лоши китайските стоки, евтини и работят.

    Продава рутер Нокиа, може и на изплащане.

    Коментиран от #14

    12:11 06.05.2026

  • 13 А1 ! Не спира !

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "ще ни спират нета като на рашките":

    А1 ! Не спира !

    Да Го Прави !

    Най Добриа !

    Най Качествен !

    Интернет !

    В България !

    Тука Има !

    Тука !

    Нема !

    12:11 06.05.2026

  • 14 Рутера !

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Многоса":

    Рутера !

    Хубаво !

    Ама !

    Кам Го !

    Сигнала ?

    12:14 06.05.2026

  • 15 Д-р Гилотен

    1 0 Отговор
    Щом нещо е във вреда на хората
    брюкселските уроди ще го въведат веднага! Няма мерзост, която трови живота на потребителите да не са готови да приемат!

    12:15 06.05.2026