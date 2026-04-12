Хакери източиха 10 петабайта военни тайни от китайски суперкомпютър

Китайската технологична крепост понесе безпрецедентен удар, след като анонимен хакер успя да пробие защитата на Националния суперкомпютърен център в Тиендзин. В продължение на шест месеца нападателят, действащ под псевдонима „FlamingChina“, е източвал гигантски масиви от класифицирана информация, докато администраторите на системата са тънели в пълно блаженство и неведение. Кражбата възлиза на умопомрачителните 10 петабайта данни – обем, който включва най-дълбоките технологични и военни тайни на Пекин.
Плячката е разтърсваща: документи с гриф „Секретно“, прецизни схеми на ракети, изследвания в областта на аерокосмическото инженерство и дори сложни модели на ядрен синтез. Сред потърпевшите организации са стълбовете на китайската отбрана и индустрия, включително Националният университет за отбранителни технологии и водещи авиационни корпорации. Извадки от тези архиви вече се появиха в Telegram, като хакерът предлага пълен достъп срещу стотици хиляди долари в криптовалута.
Методологията на атаката е пример за прецизно планиране. Пробивът е започнал през компрометиран VPN домейн, след което нападателят е внедрил ботнет мрежа. Вместо да изтегли данните наведнъж – което веднага би задействало алармите – „FlamingChina“ е разпределил трафика на малки порции през хиляди системи едновременно. Тази тактика на „тихото изтичане“ е позволила на огромния поток информация да напусне центъра за шест месеца, без да предизвика и най-малкото подозрение.
Експертите по киберсигурност подчертават, че мащабът на този инцидент е толкова голям, че само държавни разузнавателни служби на водещи световни сили биха имали капацитета да анализират и използват пълния обем на откраднатото. Центърът в Тиендзин, открит през 2009 г. като първата подобна гордост на Китай, се оказа ахилесовата пета на страната. Този пробив не само разкрива уязвимостта на критичната инфраструктура на Пекин, но и поставя под въпрос сигурността на глобалните военни баланси, докато секретни чертежи на оръжия от следващо поколение се търгуват в тъмните кътчета на мрежата.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Селянин
Коментиран от #2, #3
11:34 12.04.2026
2 Какви модерни оръжия бе
До коментар #1 от "Селянин":В чайната всичко е несполучливи мент ета на Щатско оръжие!
А иначе, Евреите си знаят работата
Коментиран от #4, #8
11:39 12.04.2026
3 Пешо
До коментар #1 от "Селянин":10 петабайба не може да си ги запишете на външния хардиск вкъщи.
Повечето компании даже нямат 10петабайта.
11:40 12.04.2026
4 Сатана Z
До коментар #2 от "Какви модерни оръжия бе":Спор няма. А модернизираната от Монголья -- ПЕ деРушка могучая я видяхме в Украйна!
Каски от ВСВ Без- аналогови самальоти ( 427 Фира), вертушки ( 384 Фира), корабли ( 46 Фира).. подводници ( 2 )...повече от 13 000 танка,..а ония 2 Милиона монголяци Фира са .. бакшиш
Коментиран от #5, #9, #10
11:45 12.04.2026
5 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #4 от "Сатана Z":То и zagника ти дава фира по няколко пъти на ден, но нищо не казваш.
11:50 12.04.2026
8 За това ментетата
До коментар #2 от "Какви модерни оръжия бе":запушиха тоалетните на краварските салове, над 20 "невидими" хвърчила паднаха от "приятелски" огън, радари последна техника станаха на кайма и най-важното cpaел заприлича на Газа и плува в 💩💩💩💩.
11:56 12.04.2026
10 Оня
До коментар #4 от "Сатана Z":Ти онагледяваш класическия русофоб: тотална липса на мозъчна дейност, и коефициент на интелигентност под стайната температура! Пожелавам ти успех със опитите за връзка между двете ти мозъчни клетки!
11:58 12.04.2026
