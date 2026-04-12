Хакери източиха 10 петабайта военни тайни от китайски суперкомпютър

12 Април, 2026 11:30

  • секретна информация-
  • китай-
  • хакери

„FlamingChina“ разпродава чертежи на ракети и ядрени симулации след половин година незабелязан достъп

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Китайската технологична крепост понесе безпрецедентен удар, след като анонимен хакер успя да пробие защитата на Националния суперкомпютърен център в Тиендзин. В продължение на шест месеца нападателят, действащ под псевдонима „FlamingChina“, е източвал гигантски масиви от класифицирана информация, докато администраторите на системата са тънели в пълно блаженство и неведение. Кражбата възлиза на умопомрачителните 10 петабайта данни – обем, който включва най-дълбоките технологични и военни тайни на Пекин.

Плячката е разтърсваща: документи с гриф „Секретно“, прецизни схеми на ракети, изследвания в областта на аерокосмическото инженерство и дори сложни модели на ядрен синтез. Сред потърпевшите организации са стълбовете на китайската отбрана и индустрия, включително Националният университет за отбранителни технологии и водещи авиационни корпорации. Извадки от тези архиви вече се появиха в Telegram, като хакерът предлага пълен достъп срещу стотици хиляди долари в криптовалута.

Методологията на атаката е пример за прецизно планиране. Пробивът е започнал през компрометиран VPN домейн, след което нападателят е внедрил ботнет мрежа. Вместо да изтегли данните наведнъж – което веднага би задействало алармите – „FlamingChina“ е разпределил трафика на малки порции през хиляди системи едновременно. Тази тактика на „тихото изтичане“ е позволила на огромния поток информация да напусне центъра за шест месеца, без да предизвика и най-малкото подозрение.

Експертите по киберсигурност подчертават, че мащабът на този инцидент е толкова голям, че само държавни разузнавателни служби на водещи световни сили биха имали капацитета да анализират и използват пълния обем на откраднатото. Центърът в Тиендзин, открит през 2009 г. като първата подобна гордост на Китай, се оказа ахилесовата пета на страната. Този пробив не само разкрива уязвимостта на критичната инфраструктура на Пекин, но и поставя под въпрос сигурността на глобалните военни баланси, докато секретни чертежи на оръжия от следващо поколение се търгуват в тъмните кътчета на мрежата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Селянин

    10 4 Отговор
    Да не се окаже накрая, че "хакера" е иранец и се е сдобил с най-модерните оръжия, без Китай да има вина за това?

    Коментиран от #2, #3

    11:34 12.04.2026

  • 2 Какви модерни оръжия бе

    7 8 Отговор

    До коментар #1 от "Селянин":

    В чайната всичко е несполучливи мент ета на Щатско оръжие!
    А иначе, Евреите си знаят работата

    Коментиран от #4, #8

    11:39 12.04.2026

  • 3 Пешо

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Селянин":

    10 петабайба не може да си ги запишете на външния хардиск вкъщи.
    Повечето компании даже нямат 10петабайта.

    11:40 12.04.2026

  • 4 Сатана Z

    9 11 Отговор

    До коментар #2 от "Какви модерни оръжия бе":

    Спор няма. А модернизираната от Монголья -- ПЕ деРушка могучая я видяхме в Украйна!
    Каски от ВСВ Без- аналогови самальоти ( 427 Фира), вертушки ( 384 Фира), корабли ( 46 Фира).. подводници ( 2 )...повече от 13 000 танка,..а ония 2 Милиона монголяци Фира са .. бакшиш

    Коментиран от #5, #9, #10

    11:45 12.04.2026

  • 5 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 6 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    То и zagника ти дава фира по няколко пъти на ден, но нищо не казваш.

    11:50 12.04.2026

  • 6 Сатана Z

    5 2 Отговор
    Точно по този начин се пуска контролирана дезинформация към врага.Тези данни подлежат на проверка и анализ за достоверност.Едва ли някой хакер ще рискува да се раздели с главата си заради едната преходна слава?

    11:56 12.04.2026

  • 7 ТИГО

    4 2 Отговор
    Уиндоуса "Бозата" не прощава !! Миг невнимание и цял живот прецакан !

    11:56 12.04.2026

  • 8 За това ментетата

    8 4 Отговор

    До коментар #2 от "Какви модерни оръжия бе":

    запушиха тоалетните на краварските салове, над 20 "невидими" хвърчила паднаха от "приятелски" огън, радари последна техника станаха на кайма и най-важното cpaел заприлича на Газа и плува в 💩💩💩💩.

    11:56 12.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Оня

    1 5 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Ти онагледяваш класическия русофоб: тотална липса на мозъчна дейност, и коефициент на интелигентност под стайната температура! Пожелавам ти успех със опитите за връзка между двете ти мозъчни клетки!

    11:58 12.04.2026

  • 11 хахах

    1 0 Отговор
    А къде ги сложиха? Като пускате такива небивалици, мислите ли изобщо? Имате ли някаква представа от числото, което сте написали? Някой чертеж, и чувствителна информация да са изтеглили, но китайците не си мислете, че не знаят, и не са знаели. Това не са американци, за които да се натъпчат с макдоналдс в обедната почивка е смисълът на денят им.

    12:40 12.04.2026

  • 12 Госあ

    0 0 Отговор
    хе хе хе важното е г@йзерите да са щастливи 😂

    12:48 12.04.2026

  • 13 Госあ

    1 0 Отговор
    Освен че стандартният протокол за "Top Secret" информация изисква Air-gapping (физическа изолация от интернет), източването на 10 петабайта през интернет би отнело месеци при максимално натоварване на връзката. Само умнокрасивитета може да повярва, че китайското киберразузнаване не би забелязало такъв огромен трафик.

    12:58 12.04.2026

  • 14 ХиХи

    0 0 Отговор
    Китайците са измислили дезинформацията в изкуството на войната. Ся като сглобят нещо по чертежа и то ще гръмне

    12:59 12.04.2026