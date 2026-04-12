Хакери източиха 10 петабайта военни тайни от китайски суперкомпютър

Китайската технологична крепост понесе безпрецедентен удар, след като анонимен хакер успя да пробие защитата на Националния суперкомпютърен център в Тиендзин. В продължение на шест месеца нападателят, действащ под псевдонима „FlamingChina“, е източвал гигантски масиви от класифицирана информация, докато администраторите на системата са тънели в пълно блаженство и неведение. Кражбата възлиза на умопомрачителните 10 петабайта данни – обем, който включва най-дълбоките технологични и военни тайни на Пекин.

Плячката е разтърсваща: документи с гриф „Секретно“, прецизни схеми на ракети, изследвания в областта на аерокосмическото инженерство и дори сложни модели на ядрен синтез. Сред потърпевшите организации са стълбовете на китайската отбрана и индустрия, включително Националният университет за отбранителни технологии и водещи авиационни корпорации. Извадки от тези архиви вече се появиха в Telegram, като хакерът предлага пълен достъп срещу стотици хиляди долари в криптовалута.

Методологията на атаката е пример за прецизно планиране. Пробивът е започнал през компрометиран VPN домейн, след което нападателят е внедрил ботнет мрежа. Вместо да изтегли данните наведнъж – което веднага би задействало алармите – „FlamingChina“ е разпределил трафика на малки порции през хиляди системи едновременно. Тази тактика на „тихото изтичане“ е позволила на огромния поток информация да напусне центъра за шест месеца, без да предизвика и най-малкото подозрение.

Експертите по киберсигурност подчертават, че мащабът на този инцидент е толкова голям, че само държавни разузнавателни служби на водещи световни сили биха имали капацитета да анализират и използват пълния обем на откраднатото. Центърът в Тиендзин, открит през 2009 г. като първата подобна гордост на Китай, се оказа ахилесовата пета на страната. Този пробив не само разкрива уязвимостта на критичната инфраструктура на Пекин, но и поставя под въпрос сигурността на глобалните военни баланси, докато секретни чертежи на оръжия от следващо поколение се търгуват в тъмните кътчета на мрежата.