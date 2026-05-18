Превантивни мерки за подготовка на двигателя за лятото

С настъпването на трайните летни жеги автомобилите са изправени пред сериозно изпитание, което изисква повишено внимание от страна на всеки отговорен собственик. Високите температури оказват огромно натоварване върху задвижващия агрегат, превръщайки качествената подготовка в задължително условие за безпроблемно пътуване през горещите месеци. Ето защо техническите специалисти съветват да не отлагате сервизирането на мотора, дори ако до следващата планова подмяна на консумативи остават няколко хиляди километра.

Зимният период неизбежно оставя своите тежки последствия под капака. Постоянните студени стартирания в мразовитите сутрини, съчетани с кратки градски преходи, при които агрегатът не успява да достигне оптимална работна температура, водят до пагубни процеси. В картера се натрупват кондензна влага, неизгоряло гориво и вредни киселини. Този коктейл драстично ускорява разграждането на полезните добавки в моторното масло, в резултат на което неговите почистващи, защитни и противоизносни свойства буквално се изпаряват. Затова влизането в летния сезон със свеж лубрикант и нови филтри е първата и най-важна стъпка.

Градското ежедневие в безкрайни задръствания и периодичното зареждане с гориво със съмнително качество също изискват превантивни мерки. Ако усетите нестабилни обороти на празен ход или неочаквано висок разход, време е за сериозна ревизия. Професионалното почистване на горивните инжектори и дроселовата клапа може да вдъхне нов живот на автомобила. При по-модерните мотори с директно впръскване на горивото ситуацията е още по-деликатна, тъй като те редовно страдат от натрупване на нагар по всмукателните клапани. Проблемът се отстранява успешно чрез специализирани механични или химически процедури в сервиза.

За финал, не подценявайте силата на технологиите. Една навременна компютърна диагностика е способна да извади наяве скрити аномалии в електронния блок, да провери коректната работа на десетките сензори и да улови опасни детонации или проблеми със запалването още в ранен стадий. Превенцията винаги излиза в пъти по-евтино от скъпоструващите ремонти на пътя в най-голямата жега.