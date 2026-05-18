Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Технологии »
Превантивни мерки за подготовка на двигателя за лятото

Превантивни мерки за подготовка на двигателя за лятото

18 Май, 2026 10:00 1 078 5

  • двигател-
  • съвети-
  • лято

Зимният период неизбежно оставя своите тежки последствия под капака

Превантивни мерки за подготовка на двигателя за лятото - 1
Снимка: Sutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

С настъпването на трайните летни жеги автомобилите са изправени пред сериозно изпитание, което изисква повишено внимание от страна на всеки отговорен собственик. Високите температури оказват огромно натоварване върху задвижващия агрегат, превръщайки качествената подготовка в задължително условие за безпроблемно пътуване през горещите месеци. Ето защо техническите специалисти съветват да не отлагате сервизирането на мотора, дори ако до следващата планова подмяна на консумативи остават няколко хиляди километра.

Зимният период неизбежно оставя своите тежки последствия под капака. Постоянните студени стартирания в мразовитите сутрини, съчетани с кратки градски преходи, при които агрегатът не успява да достигне оптимална работна температура, водят до пагубни процеси. В картера се натрупват кондензна влага, неизгоряло гориво и вредни киселини. Този коктейл драстично ускорява разграждането на полезните добавки в моторното масло, в резултат на което неговите почистващи, защитни и противоизносни свойства буквално се изпаряват. Затова влизането в летния сезон със свеж лубрикант и нови филтри е първата и най-важна стъпка.

Градското ежедневие в безкрайни задръствания и периодичното зареждане с гориво със съмнително качество също изискват превантивни мерки. Ако усетите нестабилни обороти на празен ход или неочаквано висок разход, време е за сериозна ревизия. Професионалното почистване на горивните инжектори и дроселовата клапа може да вдъхне нов живот на автомобила. При по-модерните мотори с директно впръскване на горивото ситуацията е още по-деликатна, тъй като те редовно страдат от натрупване на нагар по всмукателните клапани. Проблемът се отстранява успешно чрез специализирани механични или химически процедури в сервиза.

За финал, не подценявайте силата на технологиите. Една навременна компютърна диагностика е способна да извади наяве скрити аномалии в електронния блок, да провери коректната работа на десетките сензори и да улови опасни детонации или проблеми със запалването още в ранен стадий. Превенцията винаги излиза в пъти по-евтино от скъпоструващите ремонти на пътя в най-голямата жега.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Я съм

    2 0 Отговор
    ошеломлен

    11:20 18.05.2026

  • 2 Водна помпа

    3 0 Отговор
    Снимката с кифлата, която гледа отчаяно под капака, кърти мивки обаче.

    11:23 18.05.2026

  • 3 стига бан

    2 0 Отговор
    Блондинка започва да готви и изпада в истерия. Мъжът и я пита:
    - Скъпа, какво се е случило?
    - Вадя от хладилника ледчета, сложих ги в тенджерата с вода, а сега не мога да намеря нито едно!

    11:51 18.05.2026

  • 4 Гост

    0 0 Отговор
    Аз съм шокиран! Първо от автора който има претенции за нещо, и второ от текста!
    Значи излива че всяка пролет трябва да посещавам сервиз, дори и колата да е сервизирана януари месец? По тази логика за зимата какво да правим? Абе, въобще, смех!
    ПС
    А това с нагара по клапаните кърти мифки!

    12:56 18.05.2026

  • 5 Лост

    1 0 Отговор
    Затова лятото само Трабант.Не ти трябва парно .Наливай масло,бензин,нискооктанов бензин,ако ти е останал някакъв разредител и карай.И скоростта трудно ще превишиш.

    13:04 18.05.2026