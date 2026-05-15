Google улеснява споделянето на файлове между iOS и Android

Google значително улеснява споделянето на файлове между различни платформи с новата функция „Quick Share“, която преодолява различията между Android и iOS. Обявена по време на събитието „The Android Show: I/O Edition“, тази актуализация въвежда метод, базиран на QR кодове, който позволява на потребителите на iPhone да получават файлове от устройства с Android, без да се налага да инсталират приложения на трети страни.

За Android устройства, които все още не поддържат вградената функция „Quick Share to AirDrop“ (функция, която в момента се внедрява в по-новите флагмани като Pixel 10 и избрани модели Samsung Galaxy), системата вече предлага алтернатива, базирана на облак. Когато потребител избере файлове и опцията за QR код, се случва следното:

Файловете се качват по сигурен начин на сървърите на Google, като се използва криптиране от край до край. Получателят с iPhone сканира генерирания QR код, като използва стандартното си приложение „Камера“, като това отваря защитена уеб страница на Google, от която файловете могат да бъдат изтеглени директно на устройството с iOS.

Google е внедрил няколко предпазни мерки, за да запази тези трансфери частни. Споделените файлове остават достъпни за изтегляне в продължение на 24 часа, след което се изтриват автоматично от сървърите. Освен това тези трансфери не се отчитат към личната ви квота за съхранение в Google Drive. Има дневен лимит за трансфер от 10 GB и ограничение от 1000 файла на сесия, което гарантира, че услугата остава ефективна за всички.

Докато вградената съвместимост с AirDrop се разширява към устройства на Samsung, OPPO и Honor по-късно тази година, методът с QR кода е проектиран да бъде универсалното решение за по-стар хардуер. Google потвърди, че тази функция ще бъде достъпна за всички потребители на Android до края на юни, като най-накрая ще предостави надеждна, официална алтернатива на разделението между платформите.