Samsung патентова навиващ се смартфон

Samsung дава знаци, че следващият голям пробив в мобилната техника ще прескочи сгъваемите устройства и вместо това ще се насочи към изключително усъвършенствана, моторизирана плъзгаща се конструкция. Наскоро разкрита патентна документация, открита от технологичното издание WearView и известния източник на информация от индустрията xleaks7, показва, че южнокорейският технологичен гигант активно полага основите за гъвкав смартфон, който може да се навива. Важно е, че патентната заявка разкрива изключително сложен механичен трик, проектиран да защити премиум профила на телефона с динамичен, подвижен корпус на задната камера, който активно се движи успоредно с разширяващата се рамка.

Техническите илюстрации показват устройство, което елегантно заобикаля сериозните ергономични компромиси, които тормозят настоящото поколение сгъваеми устройства тип „книга“. При стандартен гъвкав телефон сгъването на основния дисплей на практика удвоява дебелината на шасито, превръщайки устройството в тежест в джоба. Предложеният от Samsung проект за сгъваем смартфон решава този проблем, като при сгъване гъвкавият OLED екран се навива компактно във вътрешната структура. В стандартния си размер устройството изглежда точно като традиционен флагмански смартфон, като има ясни дизайнерски паралели с премиум модела Galaxy S26 Ultra. Когато обаче моторизирана релса задейства механизма за странично разгъване, шасито без усилие се отваря хоризонтално, за да разгърне огромен, без гънки таблетен екран, който съответства на обширната площ на предстоящия Galaxy Z Fold7.

Истинската атракция на този конкретен патент е начинът, по който инженерният екип разполага основния масив от камери. Вместо да закрепва обективите към фиксирана, твърда преграда на задния панел, Samsung монтира целия вертикален корпус с три камери директно върху плъзгащата се част на моторизираната рамка. Когато устройството работи в компактния си режим на смартфон, камерата се побира плътно в специален, прецизно изработен отвор, вграден директно във втория слой на шасито, за да се осигури чиста и гладка задна повърхност. Когато дисплеят се разгъва настрани, цялата камера се плъзга навън от мястото си, което е решение, позволяващо на Samsung да запази ултратънкия профил на устройството, без да жертва дълбочината на сензорите или да налага компромисна конфигурация на камерата.

За да се справи с комплексната физика на устройство, променящо формата си, в документа се отбелязва, че вътрешната дънна платка ще бъде снабдена със специализирани сензори за позиция и разстояние. Тези модули са създадени, за да проследяват с точност скоростта, разстоянието на разширяване и относителното подреждане на подвижната рамка в реално време, което позволява на софтуерния интерфейс да мащабира динамично приложенията, да променя параметрите на приемане на антената и да калибрира усъвършенстваното проследяване на дълбочината в разширената реалност в движение. Докато Samsung Display вече има зад гърба си години на публични тестове за валидиране с реални прототипи като 12,4-инчовия Slidable Flex Duet, пускането на пазара на истински „Galaxy Z Roll“ зависи изцяло от преодоляването на дългосрочните препятствия, свързани с механичната издръжливост и проникването на прах, присъщи на подвижните части. Все пак тази нова документация доказва, че производителят от висок клас активно разработва бъдещето след сгъваемите устройства, за да си гарантира абсолютна доминация в най-модерните технологии за мобилни устройства от висок клас.