Xiaomi представи 17 Max - върхови характеристики в по-компактен формат

Xiaomi официално представи четвъртата версия от своята флагманска серия, като предложи новият Xiaomi 17 Max, който се явява като интересна алтернатива на съществуващия модел Pro Max. Той се отказва от задния дисплей в полза на по-изчистена естетика, значително подобрение на резолюцията на основния сензор и мощна хардуерна конфигурация.

Отпред е разположен обширен 6,9-инчов AMOLED дисплей с резолюция 2608 × 1200 пиксела и честота на опресняване от 120 Hz, способен да излъчва до 3500 нита пикова яркост. Скрит под стъклото се намира усъвършенстван ултразвуков скенер за пръстови отпечатъци за сигурен достъп, придружен от 32-мегапикселова селфи камера, разположена в компактен отвор.

Под капака инженерният фокус ясно се е преместил към устойчива, дългосрочна производителност. Xiaomi е вградила 8 000 mAh силициево-въглеродна батерия в шасито, която според производителя ще осигури на купувачите повече от два пълни дни стандартна работа. Още по-впечатляваща е дълготрайността на компонентите, като батерията е оценена, че запазва 80% от общия си капацитет след изтощителни 1 600 цикъла на зареждане, което представлява приблизително четири години ежедневна интензивна употреба. Когато дойде време да се зареди, телефонът поддържа 100 W кабелно зареждане и 50 W безжично зареждане, наред с 22,5 W обратен кабелен изход за зареждане на аксесоари или други смартфони.

Силовата верига, задвижваща тази конфигурация, е Snapdragon 8 Elite Gen 5 на Qualcomm, съчетан с до 16 GB бърза LPDDR5X RAM и 512 GB UFS 4.1 памет. По отношение на софтуера, пакетът работи с най-новата HyperOS 3 на Xiaomi, изградена върху архитектурата на Android 16. Цялата конструкция е обгърната от сериозна защита срещу външни влияния, като притежава двойна степен на защита IP68 и IP69, за да издържа както на дълбоко потапяне, така и на водни струи под високо налягане.

Задната камера е мястото, където този модел наистина показва своето предназначение. Начело на триобективната система е огромният 200-мегапикселов основен сензор Samsung HP9 с бленда f/1.65, оптична стабилизация на изображението и широк динамичен диапазон от 13.5EV. До основния обектив е разположен универсален 50-мегапикселов 3x телеобектив, който изпълнява двойна функция за макро снимки, а системата се допълва от 50-мегапикселов ултраширокоъгълен обектив с фокусно разстояние, равностойно на 17 мм, за заснемане на панорамни гледки.

Предлаган в класическите цветове черно, бяло и синьо, Xiaomi 17 Max в момента се предлага на пазара в Китай. Цената започва от 4799 CNY (около 600 €) за базовата конфигурация 12 GB/256 GB, докато най-високата версия с 16 GB/512 GB достига 5799 CNY (около 735 €).