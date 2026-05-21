Как климатикът в жегите може да съсипе мотора и как да го защитим

С настъпването на истинските летни горещини първото нещо, към което всеки шофьор посяга веднага след запалването на автомобила, е бутонът за климатика. Комфортът в купето обаче си има своя цена и тя се плаща директно от двигателя. Работата на климатичната инсталация натоварва допълнително мотора, което в комбинация с високите външни температури може бързо да доведе до критично прегряване, особено ако охладителната система не е в перфектна форма.

Основният проблем идва от факта, че радиаторът на климатика е разположен точно пред основния радиатор на двигателя. Когато климатикът работи, неговият радиатор отделя огромно количество топлина, която се засмуква директно от водната охладителна система зад него. Така към мотора започва да постъпва вече нагрят въздух. Ако пространството между двата детайла е задръстено с прах, пухчета от тополи или листа – нещо съвсем обичайно след пролетния сезон – въздушният поток спира и катастрофата под капака е въпрос на минути.

За да си спестите скъпи ремонти на пътя, е изключително важно преди началото на големите горещини да се направи визуална проверка и почистване на радиаторите. Едно обикновено измиване с ниско налягане на автомивка може да отстрани натрупаната мръсотия и да възстанови нормалния топлообмен.

Ако въпреки всичко по време на път усетите, че климатикът започва да духа топъл въздух, а стрелката за температурата на таблото върви нагоре, незабавно изключете охлаждането на купето и отворете прозорците. Това веднага ще свали част от товара върху мотора. Навременната грижа за антифриза, изправността на термостата и чистите радиатори гарантират, че автомобилът ще издържи и на най-тежките летни изпитания без никакви проблеми.