Как климатикът в жегите може да съсипе мотора и как да го защитим

21 Май, 2026 11:00 1 771 8

Работата на охладителната система през лятото изисква проста, но редовна поддръжка, за да се избегнат главоболия на пътя

Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

С настъпването на истинските летни горещини първото нещо, към което всеки шофьор посяга веднага след запалването на автомобила, е бутонът за климатика. Комфортът в купето обаче си има своя цена и тя се плаща директно от двигателя. Работата на климатичната инсталация натоварва допълнително мотора, което в комбинация с високите външни температури може бързо да доведе до критично прегряване, особено ако охладителната система не е в перфектна форма.

Основният проблем идва от факта, че радиаторът на климатика е разположен точно пред основния радиатор на двигателя. Когато климатикът работи, неговият радиатор отделя огромно количество топлина, която се засмуква директно от водната охладителна система зад него. Така към мотора започва да постъпва вече нагрят въздух. Ако пространството между двата детайла е задръстено с прах, пухчета от тополи или листа – нещо съвсем обичайно след пролетния сезон – въздушният поток спира и катастрофата под капака е въпрос на минути.

За да си спестите скъпи ремонти на пътя, е изключително важно преди началото на големите горещини да се направи визуална проверка и почистване на радиаторите. Едно обикновено измиване с ниско налягане на автомивка може да отстрани натрупаната мръсотия и да възстанови нормалния топлообмен.

Ако въпреки всичко по време на път усетите, че климатикът започва да духа топъл въздух, а стрелката за температурата на таблото върви нагоре, незабавно изключете охлаждането на купето и отворете прозорците. Това веднага ще свали част от товара върху мотора. Навременната грижа за антифриза, изправността на термостата и чистите радиатори гарантират, че автомобилът ще издържи и на най-тежките летни изпитания без никакви проблеми.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това

    8 3 Отговор
    Е проблем само за гърчавите двигатели! Мощните не го и усещат климатроника!

    Коментиран от #2

    11:10 21.05.2026

  • 2 Хората ти говорят

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Това":

    За проблем с прегряването, а не за проблем с въртенето. Точно мощните ти двигатели ще прегреат първи.

    11:25 21.05.2026

  • 3 мечо

    1 0 Отговор
    аз не затвариам прузорците вав жегата а на задната врата сам бес прозорец защтото се счупи миналата година и е сас наилон щте махна наилона вав жегата да се пруветрява

    11:28 21.05.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор
    Охладителна система на автомобила
    и
    Климатик/климатроник в автомобила
    СА ДВЕ РАЗЛИЧНИ СИСТЕМИ❗
    Толкова за ИМПО- тентностата на афтурчиту
    🚗🚗🚗

    11:30 21.05.2026

  • 5 Пурко

    2 1 Отговор
    Карах преди време куцо Голфче 1,4. То горкото по нагорнище не можеше да изпревари нищо, освен каруца, а като включа и климатика, за да изпреваря свалях на 3та. Сега с дизеляка и с друга марка си изпреварвам с климатик и на 6та

    11:31 21.05.2026

  • 6 Механик

    8 1 Отговор
    Винаги съм се чудил как може да се пишат очевадни глупотии и никога не съм можел да си го обясня.
    Не е ли ОЧЕВАДНО ясно, че щом двигателя почва да прегрява, значи има нещо нередно и трябва да се острани причината? Има ли нормален човек, дето щом види, че стрелката отива в червеното не знае, че трябва да спре и да оправи проблема?
    Каква е ползата от подобна статия (извън хонорара на автора)??? М?

    Коментиран от #7

    11:35 21.05.2026

  • 7 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Механик":

    Правилно мене не ме интересува штото немам кола а каруца.

    11:46 21.05.2026

  • 8 очевидец

    1 0 Отговор
    Радо явно не кара кола или има трошка без климатик

    11:50 21.05.2026