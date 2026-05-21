Volvo Trucks извади най-икономичните двигатели досега

Шведският тежкоатлет Volvo Trucks иска сериозно да пренареди картите в сектора на тежкотоварния транспорт с премиерата на най-ефективната си линия задвижващи агрегати, създавани някога. Базирана върху изцяло нова глобална архитектура за ДВГ, гамата включва модернизираните 13-литрови сърца D13 и G13. Големият коз тук е пълната им софтуерна и механична готовност за работа с алтернативни и възобновяеми енергийни източници – от биодизел B100 и хидрогенирано растително масло (HVO) през втечнен биогаз (LNG), та чак до бъдещото внедряване на чист „зелен“ водород.

Усилията на инженерите се материализират в реално свиване на разходите за гориво с до 4%. Подобно постижение е доказано на практика при изпитания с влекач FH42T с мощност 500 конски сили, теглещ 35-тонен състав. Тази стъпка изглежда още по-впечатляващо на фона на лансираната по-рано аеродинамична линия FH Aero, която сама по себе си свали потреблението с цели 5%. Новите мотори обаче не само затягат диетата за гориво, но и идват с повишен максимален въртящ момент, гарантиращ сериозна тяга при тежки натоварвания.

Зад тези отлични показатели се крие мащабна ревизия на ключови компоненти – машините получават оптимизирана двигателна спирачка, изцяло нови цилиндри и преработен турбокомпресор. Интелигентната автоматизирана трансмисия I-Shift също е преминала през софтуерен и механичен ъпгрейд за по-бърза реакция. Конвенционалните нафтови модификации запазват в арсенала си интелигентната система I-Roll с функция старт-стоп, която буквално оставя камиона да се носи по инерция при спускане, пестейки всяка капка ресурс.

Дизеловото семейство D13 покрива широк спектър от изисквания, предлагайки мощностен диапазон от 380 до 560 к.с. и въртящ момент между 1800 и 2900 Нм. Газовите им събратя G13 се позиционират в златната среда с мощност от 420 до 500 к.с. и въртящ момент от 2400 до 2800 Нм.

Стартът на продажбите на иновативните задвижващи блокове е насрочен за третото тримесечие на 2026 година, като те ще бъдат достъпни за флагманите FM, FMX, FH, както и за аеродинамичния FH Aero. Сглобяването на високотехнологичните агрегати ще бъде разпределено между две от основните производствени мощности на марката – в шведския град Тува и в Гент, Белгия.