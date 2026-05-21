Volvo EX60 може да „вижда“ всичко пред вас и да общува с вас за него (ВИДЕО)

Volvo Cars се възползва от тесните си връзки със Силициевата долина, за да преосмисли из основи пространственото възприятие на автомобилите, като си сътрудничи с Google, за да бъде пионер в първото в света внедряване на мултимодален генеративен изкуствен интелект. Използвайки предстоящия, дългоочакван електрически SUV Volvo EX60 като основно инженерно средство, двете компании се възползваха от престижната сцена на конференцията Google I/O 2026, за да демонстрират как един автомобил може да надхвърли основното радарно проследяване и активно да наблюдава, разбира и общува за околната среда. Като предоставя на вградената платформа Gemini на Google сигурен достъп до набора от външни камери с висока разделителна способност на автомобила, софтуерът превръща този премиум кросоувър от среден клас в подвижна версия на Google Lens.

Основният проект на тази технология разчита в голяма степен на високотехнологичната, софтуерно дефинирана архитектура на EX60 и на специализирана вградена невронна процесорна единица (NPU), проектирана да изпълнява интензивно моделиране с изкуствен интелект локално и в реално време. Вместо да препраща компресирани изображения към отдалечени облачни мрежи, локализираният „мозък“ на автомобила може безпроблемно да наслагва разговорната интелигентност на Gemini върху визуалните данни от реалния свят. По време на интерактивни сесии за валидиране на технологичното изложение разработчиците демонстрираха как шофьорът може без усилие да използва команди на естествен език, за да помоли колата да интерпретира изключително сложни градски среди. Например, системата може мигновено да анализира силно претрупана мрежа от знаци за паркиране, разбивайки объркващия дребен шрифт, местните изключения от разрешителни, времевите ограничения и правилата за зареждане на електромобили в ясно, гласово потвърждение относно това дали е законно да се паркира на конкретно място.

Мощността на визуалната обработка се простира далеч отвъд стандартната геометрия на магистралите и пътните знаци, навлизайки дълбоко в сферата на местния туризъм и превода в реално време. По демонстрационните маршрути шофьорът можеше да насочи камерите на EX60 към чуждестранни пътни знаци, за да получи незабавни текстови преводи и съвети за шофиране, съобразени с контекста, или да помоли Gemini да анализира архитектурата в края на един квартал. В една забележителна сцена асистентът успешно идентифицира емблематичната за Сан Франциско пирамида „Трансамерика“ от кадри на живо, правилно отбеляза основното ѝ предназначение като частен офисен комплекс с ограничен достъп за туристи, подчерта наличието на обществен парк в основата ѝ и веднага попита водача дали да изготви оптимизиран маршрут до близка спирка. Тъй като проследяването на данни със сигурност ще предизвика незабавен отпор сред купувачите на автомобили от висок клас, Volvo и Google потвърдиха, че строга логика за защита на личните данни остава вградена в сърцевината на софтуера, като работи строго с ясното устно разрешение на шофьора, докато изпълнява автоматично замъгляване на лицата на цивилни лица и регистрационните номера по време на анализ на сцената в реално време.

Докато свързаният с камерата асистент Gemini понастоящем функционира като високотехнологичен експериментален проект без определена дата за пускане на пазара, Google веднага използва партньорството, за да въведе няколко близки до производството ъпгрейди на инфоразвлекателната система в премиум каталога на шведската марка.