Samsung и Google представиха стилни смарт очила

Google и Samsung официално обявяват война на доминиращата позиция на Meta в сектора на умните очила, като използват престижната сцена на Google I/O 2026, за да представят дългоочакваните си интелигентни очила. Създадени в резултат на сключеното в края на миналата година партньорство на високо равнище, новите смарт очила представляват първия хардуер, разработен специално за новата платформа Android XR на Google. Като функционират изцяло като леки устройства, допълващи смартфоните, а не като тежки, самостоятелни компютри, рамките успяват да запазят познатия формат, като се възползват от дълбокия опит на Samsung в производството на мобилен хардуер, за да се впишат безпроблемно в съществуващата Galaxy екосистема.

За да гарантират, че хардуерът ще привлече както купувачите, следящи модните тенденции, така и хората, носещи очила по рецепта ежедневно, технологичните гиганти приложиха стратегия за продажби на дребно с двойна концепция, водена от две емблематични марки очила. Авангардната южнокорейска модна къща Gentle Monster е създала смела форма с отличителни заоблени рамки, проектирани да правят ясно естетическо изявление. От другата страна на каталога, американският търговски гигант Warby Parker е представил вечен, минималистичен дизайн, фокусиран върху ежедневната ергономичност и прецизната оптика, който лесно се вписва в стандартните оптични очила. От решаващо значение е, че и двете марки са се отказали от плаващите призми от злополучната ера на Google Glass. Тази първа производствена партида изцяло пренебрегва вградените дисплеи в лещите, като използва изчистен дизайн без екран, който дава приоритет на лекотата и издръжливостта на батерията през целия ден.

Вместо цифров дисплей, умните очила разполагат с усъвършенствана мултисензорна система, състояща се от един обектив на предната камера, LED индикатор за поверителност и висококачествени, лични високоговорители, вградени в основите на очилата. Основният потребителски интерфейс се управлява изцяло чрез гласови команди без използване на ръце, които пренасят Gemini на Google директно в ухото на потребителя. Тъй като Google и Samsung притежават собствени мобилни операционни системи, очилата обещават синхронизиране на данни с невероятно ниска латентност. Потребителите могат да използват мултимодално компютърно зрение, за да насочат лицето си към чужд текст за превод на знаци и менюта в реално време, да анализират сложни указания за транспорт, които се променят динамично в зависимост от действителната ориентация на главата, или да задават въпроси на Gemini, за да изпълнява задачи на заден план – като поръчка или резервиране на билети за събития, докато смартфонът остава скрит в джоба.

Интегрираната логика на камерата също така представлява огромен скок напред за локализираното създаване на мултимедия, свързвайки се с нова архитектура на Google за редактиране на изображения, наречена Nano Banana. Потребителите могат да правят снимки с висока резолюция от гледната точка на оператора чрез една гласов команда и незабавно да наредят на основния генеративен ИИ да премахне излишния фон или да модифицира избирателно кадъра на момента. Докато подробните хардуерни характеристики, разположението на компонентите и ценовите нива за търговия на дребно се пазят в тайна за следващите няколко фази на тестовете за валидиране, Samsung потвърди, че линията интелигентни очила официално е планирана да се появи на избрани световни пазари по-късно тази есен.