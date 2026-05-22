Пламена Заячка: Трябва да запазим духа на район "Средец"

22 Май, 2026 16:13 844 15

Ще се боря с шума, хаоса, замърсяването, лошото осветление, липсата на поддръжка по малките улици, разбитите тротоари и занемарените междублокови пространства

Снимка: БСП
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

"Кандидатирам се за районен кмет, за да предложа алтернатива, един друг стил, друга визия за район "Средец". Той не е само административен център, а и културното сърце на София и има много какво да предложи.". Това заяви в ефира на БНР кандидатът на БСП - ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА за кмет на столичния район "Средец" д-р Пламена Заячка. Тя заяви категорично, че макар изборите да са частични и да остава година и половина до края на мандата, това не означава, че жителите на района и техните нужди трябва да бъдат подценявани. Кандидатът наблегна, че много хора са свързани със "Средец" - живеят, работят, учат или минават ежедневно през него.

Заячка подчерта, че "Средец" има невероятен архитектурен облик, който трябва да бъде запазен в автентичния му вид и даде пример с ул. "Иван Шишман". "Културата не е лукс. Тя води до по-добро качество на живот. Не трябва да допускаме културното ни наследство да се руши и да се занемарява.", заяви Заячка и даде като пример площада при църквата "Св. Неделя", както и при църквата "Св. Седмочисленици". Попитана какви мерки трябва да бъдат предприети там, тя посочи - да се разкрие археологията, за да може да бъде изучена, представена пред хората и запазена за поколенията.

По думите ѝ огромен плюс са и пространства като Борисовата градина и местата за отдих. Според нея зелените площи трябва да бъдат развивани с дългосрочна визия как най-добре да бъдат запазени и да бъдат от полза на жителите.

"Трябва да запазим духа на района, но и с грижа за хората. Те трябва да участват във взимането на решенията. Не може да се управлява само административно. За едно ефективно управление е нужен диалог.", каза тя. По думите ѝ трябва да се работи по основните проблеми, споделяни от жителите - шум, хаос, замърсяване, осветлението в определени части на района, липсата на поддръжка по малките улици, разбитите тротоари, занемарените междублокови пространства.

Тя сподели, че има опит в сферата на културата, културното наследство, културния туризъм, културните и творчески индустрии благодарение на работата си към Министерството на културата, Министерството на туризма и Министерството на икономиката. "Познаването на тези институционални механизми би било плюс за управлението на район "Средец", заключи Заячка.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чист

    5 3 Отговор
    заек !

    16:14 22.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    6 4 Отговор
    Да продължите да осквернявате гробове и паметници.

    16:15 22.05.2026

  • 3 Оз. Ген.Румянцев

    8 3 Отговор
    Това не знае къде се намира. Ортодоксалното червено пате. БСП умре.

    Коментиран от #6

    16:16 22.05.2026

  • 4 Кажи честно ... 🤣

    9 1 Отговор
    Тази е случила на име, стопирала е всяко желание да и се измисля прякор.

    16:18 22.05.2026

  • 5 Сила

    7 2 Отговор
    Зайко 🐰иска да 💨в Средец .... скок , подскок пак да бъде на бюрце !!!

    16:18 22.05.2026

  • 6 Сила

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "Оз. Ген.Румянцев":

    По зле , тая е кадър на АБВ , на Гоце от Сирищник и Пикльото от Плевен....кво повече да ти кажа !!?

    16:23 22.05.2026

  • 7 Ну заяц Ну роднина

    4 1 Отговор
    Роднина и Зайцев фигурное катание

    16:28 22.05.2026

  • 8 Това

    5 1 Отговор
    Като започна да го жасам, ти ще започне да пее интернационала...

    16:29 22.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 мучо

    2 1 Отговор
    Пламито е прекрасна, само малко да оправи устичката.....

    17:05 22.05.2026

  • 11 Настоявом

    4 0 Отговор
    Всеки кмет да бъде задължен да ходи пеша в района си, за да вижда къде трябва да насочи вниманието си за подобряване на инфраструктурата, вида, хигиената и т.н.

    17:07 22.05.2026

  • 12 Софето

    2 1 Отговор
    Центъра си има нов стар кмет и некога не би гласувал за комунета

    17:30 22.05.2026

  • 13 Много

    3 1 Отговор
    й отива фамилията на заешката муцунка. ЗНе е ок нито за кмет, нито за кака

    17:39 22.05.2026

  • 14 Тоз боклук е

    4 1 Отговор
    калинка на Шадравана

    17:41 22.05.2026

  • 15 БКП

    2 1 Отговор
    Червен парцал

    18:03 22.05.2026

