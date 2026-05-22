Пламена Заячка: Трябва да запазим духа на район "Средец"

"Кандидатирам се за районен кмет, за да предложа алтернатива, един друг стил, друга визия за район "Средец". Той не е само административен център, а и културното сърце на София и има много какво да предложи.". Това заяви в ефира на БНР кандидатът на БСП - ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА за кмет на столичния район "Средец" д-р Пламена Заячка. Тя заяви категорично, че макар изборите да са частични и да остава година и половина до края на мандата, това не означава, че жителите на района и техните нужди трябва да бъдат подценявани. Кандидатът наблегна, че много хора са свързани със "Средец" - живеят, работят, учат или минават ежедневно през него.
Заячка подчерта, че "Средец" има невероятен архитектурен облик, който трябва да бъде запазен в автентичния му вид и даде пример с ул. "Иван Шишман". "Културата не е лукс. Тя води до по-добро качество на живот. Не трябва да допускаме културното ни наследство да се руши и да се занемарява.", заяви Заячка и даде като пример площада при църквата "Св. Неделя", както и при църквата "Св. Седмочисленици". Попитана какви мерки трябва да бъдат предприети там, тя посочи - да се разкрие археологията, за да може да бъде изучена, представена пред хората и запазена за поколенията.
По думите ѝ огромен плюс са и пространства като Борисовата градина и местата за отдих. Според нея зелените площи трябва да бъдат развивани с дългосрочна визия как най-добре да бъдат запазени и да бъдат от полза на жителите.
"Трябва да запазим духа на района, но и с грижа за хората. Те трябва да участват във взимането на решенията. Не може да се управлява само административно. За едно ефективно управление е нужен диалог.", каза тя. По думите ѝ трябва да се работи по основните проблеми, споделяни от жителите - шум, хаос, замърсяване, осветлението в определени части на района, липсата на поддръжка по малките улици, разбитите тротоари, занемарените междублокови пространства.
Тя сподели, че има опит в сферата на културата, културното наследство, културния туризъм, културните и творчески индустрии благодарение на работата си към Министерството на културата, Министерството на туризма и Министерството на икономиката. "Познаването на тези институционални механизми би било плюс за управлението на район "Средец", заключи Заячка.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
6 Сила
До коментар #3 от "Оз. Ген.Румянцев":По зле , тая е кадър на АБВ , на Гоце от Сирищник и Пикльото от Плевен....кво повече да ти кажа !!?
16:23 22.05.2026
