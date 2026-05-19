Потребители се оплакват от сериозен проблем с Gmail

Софтуерната екосистема на Google се сблъска със сериозен оперативен проблем, тъй като критична грешка в рендеринга на приложението Gmail оставя потребителите на Android с устройства с големи екрани напълно в неведение. Данните за проследяване на веригата за доставки и показателите от форумите за поддръжка разкриват, че широко разпространен проблем с трептенето прави платформата за електронна поща напълно неразбираема на премиум таблети и сгъваеми смартфони. Докато стандартните модели изглеждат имунизирани срещу софтуерния проблем, потребителите, които се опитват да четат кореспонденция на по-големи екрани, се сблъскват със сериозно трептене на екрана, изчезващ текст и напълно празни панели на интерфейса, които продължават да се появяват въпреки типичните протоколи за отстраняване на проблеми.

Основната мишена на тази софтуерна неизправност е именно луксозната продуктова линия на Samsung за продуктивност. Нарастващите оплаквания на потребителите засягат предимно флагмански устройства като серията Galaxy Tab S9, Galaxy Tab A11+ и Galaxy Z Fold 3, като собствениците съобщават, че вътрешният сгъваем дисплей става незабавно нестабилен в момента, в който бъде избран имейл. Специалистите по техническа поддръжка проследиха архитектурната грешка до конфликт с Android System WebView – основният системeн компонент, отговорен за визуализирането на уеб-базирани материали в приложенията. Тъй като приложението Gmail разчита силно на логиката на WebView за показване на форматиран текст и вградени HTML данни, неотдавнашна актуализация на заден план по същество е прекъснала комуникационната връзка между софтуера за имейл на Google и хардуера на дисплея на устройството.

Докато инженерните екипи в Маунтин Вю работят трескаво зад затворени врати, за да пуснат официален софтуерен пач OTA (over-the-air), ранните тестери са открили две изключително прости механични решения за заобикаляне на трептящата верига. Най-достъпното решение, за което съобщават потребителите, използва вътрешния жироскоп на хардуера; като се уверят, че автоматичното завъртане е активно, потребителите могат да отворят неразбираемо съобщение в портретен режим, физически да наклонят устройството в пейзажен режим, за да предизвикат обновяване на оформлението, и след това да върнат екрана в портретен режим, за да замразят кода на дисплея обратно в правилното положение. За по-системно временно решение, напредналите потребители съветват засегнатите да отидат в менюто с системни настройки, да намерят Android System WebView в директорията с приложения и ръчно да изчистят както кеш данните, така и системното хранилище, или да натиснат подменюто с трите точки, за да деинсталират напълно последните актуализации, докато по-късно този месец не бъде разпространена стабилна, постоянна версия от оператора.