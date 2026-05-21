Ето как да гледате видео в колата си с Android Auto

Google представя мащабно обновяване на своята екосистема за възпроизвеждане в автомобила, като официално потвърди, че приложения като YouTube и Netflix най-накрая ще се появят в Android Auto. Въпреки това, гиганта хвърля сериозна изненада в стратегията за внедряване, разкривайки строг платформен филтър, който вече предизвиква недоволство сред Android общността, пълната функционалност за видео ще бъде достъпна единствено в предстоящата операционна система Android 17.

Тази строга архитектурна граница означава, че за стрийминг на висококачествено съдържание с 60 кадъра в секунда към таблото на автомобила ви ще е необходим смартфон, работещ с най-новата версия на софтуера на Mountain View. Макар това да е чудесна новина за ранните потребители, които чакат да наваксат с видеоклипове, докато са паркирали на станция за зареждане, то създава незабавен проблем за потребителите, заседнали в забавени софтуерни вериги на веригата за доставки. Исторически погледнато, производители от премиум сегмента като Samsung дават приоритет на своите флагмански серии Galaxy S и Z Fold за големи системни ъпгрейди през последните месеци на годината, като често оставят купувачите на средния клас от серия A и потребителите на по-стар хардуер да чакат до следващата пролет, за да получат най-новия OTA (over-the-air) фърмуер. Според новия протокол на Google тези потребители няма да имат друг избор, освен да използват стандартните си автомобилни конфигурации без достъп до специалната категория за видео.

Докато Google продължава да се придържа към неясната прогноза „по-късно тази година“ за търговския дебют на функцията, графикът е тясно свързан с по-широкия цикъл на пускане на самата Android 17. Операционната система в момента преминава през многофазови бета тестове, което означава, че широката достъпност за потребителите няма да се осъществи, докато основната платформа не постигне официален статут на Release to Market (RTM). Въз основа на предишни пускания на продукти – при които Android 15 премина финалната линия през септември, а Android 16 получи зелена светлина за производство през юни – анализаторите от бранша очакват, че екосистемата за възпроизвеждане на видео ще стартира официално през последното тримесечие на годината. Естествено, собствената флагманска серия Pixel на Google ще послужи като старт за първоначалното разпространение на софтуера, като конкурентните марки хардуер ще трябва да чакат на опашката.

Когато актуализацията най-накрая излезе, Google планира да наложи агресивен протокол за безопасност, за да предотврати опасното разсейване на водачите по време на движение. Пълното визуално преживяване ще работи изключително, когато скоростната кутия на автомобила е превключена в паркинг, като незабавно имитира потапящата театрална среда, от която вече се наслаждават интегрираните конфигурации на Android Automotive. В момента, в който автомобилът премине в режим на движение, приложението незабавно ще изпълни преход на заден план, автоматично превключвайки в режим само за аудио, за да позволи на пътниците да продължат да слушат подкасти, лекции или музикални клипове чрез аудиосистемата на колата. Въпреки това, отразявайки настоящите ограничения, открити в ранния код на приложението, за да се преодолее празният дисплей и да се поддържа възпроизвеждането на аудио на заден план, ще бъде строго необходим активен абонамент за YouTube Premium, което превръща дългоочакваната функция в ексклузивен луксозен бонус за абонатите на Google от най-високо ниво.